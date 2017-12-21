5 вещей на ваших страницах в соцсетях, на которые обращают внимание HR-менеджеры

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Поиск работы — процесс сложный и порой очень длительный. Но вот, предположим, вы нашли объявление, где описывается работа вашей мечты, и вы идеально подходите по всем параметрам. Вы записываетесь на собеседование, которое, на ваш взгляд, проходит идеально, и слышите обещание перезвонить в ближайшее время. Однако проходят дни, недели, а работодатель не звонит. В чем же дело? Вы удивитесь, но, возможно, причина кроется в ваших страницах в соцсетях, которые просматривают менеджеры по персоналу, прежде чем принять окончательное решение.

AdMe.ru расскажет вам, на что обращают внимание работники HR-отделов компаний, изучая странички потенциальных сотрудников, и что может стать причиной отказа.