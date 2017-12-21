5 вещей на ваших страницах в соцсетях, на которые обращают внимание HR-менеджеры
Поиск работы — процесс сложный и порой очень длительный. Но вот, предположим, вы нашли объявление, где описывается работа вашей мечты, и вы идеально подходите по всем параметрам. Вы записываетесь на собеседование, которое, на ваш взгляд, проходит идеально, и слышите обещание перезвонить в ближайшее время. Однако проходят дни, недели, а работодатель не звонит. В чем же дело? Вы удивитесь, но, возможно, причина кроется в ваших страницах в соцсетях, которые просматривают менеджеры по персоналу, прежде чем принять окончательное решение.
AdMe.ru расскажет вам, на что обращают внимание работники HR-отделов компаний, изучая странички потенциальных сотрудников, и что может стать причиной отказа.
Подписчики и друзья
Количество ваших подписчиков может рассказать многое. Их не должно быть слишком мало, но и не стоит добавлять всех, кто зайдет на вашу страницу. Если ваших «друзей» свыше 1 500, это может натолкнуть на мысль, что вы слишком публичны и секреты компании могут стать достоянием интернет-аудитории. Слишком непопулярный профиль — это скучно и неинтересно. Многие компании уже давно не принимают на работу маркетологов с аудиторией профиля в фейсбуке менее 500 человек.
Музыка, книги и видеоклипы
Перефразируя известное выражение, можно сказать: «Расскажи мне, что ты читаешь и смотришь, и я скажу, кто ты». В социальных сетях рекрутеры в качестве вспомогательного элемента оценки просматривают книги, музыку, телепередачи, которые нравятся кандидату, страницы, на которые он подписан. Здесь нужно быть аккуратным, особенно с видеоклипами, ведь даже несколько неоднозначных роликов могут здорово подпортить ваше резюме.
Фотолента
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Фотографироваться на вечеринках — это традиция. Нет фотографии — значит не был. Но эти посты должны быть обязательно разбавлены другими. Иначе рекрутер может подумать, что вы легкомысленны: будете гулять до ночи и приходить на работу в разбитом состоянии.
Дети
Дети — это мило. Но неинтересно. Вам обязательно хочется поделиться достижениями своих детей? Делайте это дозированно. Иначе может показаться, что вы чересчур зациклены на своем ребенке. И при любом всхлипе или чихе своего малыша пропустите работу как само собой разумеющееся.
Посты
Ваши посты, комментарии или подписи под фото рекрутер обязательно будет читать. Проверьте, чтобы там не было ничего компрометирующего. Никакого мата или «ванильных» статусов. Будьте серьезны, но оставайтесь собой. Однако не пытайтесь экстренно все исправить, глупо после десятков постов про еду и котиков постить тексты на тему бизнеса.
Бонус
HR-менеджеры тоже люди. Попробуйте выяснить, кто именно будет проводить собеседование, и найдите его в социальных сетях. Изучите его страницы — вам будет проще на собеседовании. Потому что человек вам уже как будто знаком, вы примерно знаете его интересы, и вам будет легче выстраивать разговор с ним. Продумайте его заранее, и тогда работа мечты будет у вас в руках.
Фото на превью TayebMEZAHDIA/pixabay