5 важных причин, почему физическое наказание — провальный способ воспитания ребенка

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Физическое наказание — распространенный метод, который используют для воспитания избалованных или непослушных детей. Его придерживаются 4 из 5 родителей. А в 9 из 10 случаев такой способ практикует женщина — мама или опекун. Некоторые не задумываясь задают детям трепку. А самые решительные могут использовать то, что подвернется под руку, например ремень. Но, даже если взрослые думают, что таким образом учат детей чему-то правильному, и считают, что их действия безвредны, исследования показывают: это не просто вредно, но и бесполезно.

AdMe.ru объясняет, почему телесное наказание неэффективно и какие альтернативные методы лучше использовать для воспитания детей.

1. Это не работает, а только ухудшает ситуацию

Справедливо, что дети могут быть наглыми, а терпение родителей имеет свои пределы, но добиться желаемого результата шлепаньем невозможно. Ученые считают, что насилие как способ дисциплинирования не работает в долгосрочной перспективе, потому что так ребенок не понимает, почему то, как он ведет себя, неправильно. Насилие — это просто быстрый способ остановить действия ребенка.

2. Это путь к тому, чтобы стать агрессором для затравленного ребенка

Исследования показывают, что большинство случаев жестокого обращения с детьми началось со шлепков. Учитывая, что телесные наказания не работают, родители обычно увеличивают количество применяемой силы в каждый последующий раз, когда ребенок не ведет себя должным образом. Желаемый дисциплинарный эффект никак не достигается, и в результате родители доходят до такой силы исступления, на которую они никогда не считали себя способными.

3. Насилие порождает агрессию в будущем

Дети, которые подвергались физическому наказанию в течение всего детства, более склонны применять насилие в отношении собственных детей и партнеров. Они даже подвержены более высокому риску стать правонарушителями. Это неудивительно, ведь родительский пример оказывает наибольшее влияние на ребенка. И если мама или папа используют силу для разрешения конфликта, — это то, что ребенок будет запоминать и повторять.

4. Дети могут начать страдать от депрессии

Если ваш партнер ударит вас, вы все еще будете думать, что он вас любит? Вряд ли, и то же самое происходит с ребенком. Малыши начинают сомневаться в любви своих мам и пап в тот момент, когда подвергаются физическому наказанию. Учитывая, что жизнь ребенка вращается вокруг его родителей, он начинает чувствовать себя совершенно нелюбимым и может начать страдать от клинической депрессии. Это может нарушить процесс социализации ребенка.

5. Здоровье ребенка ухудшается

Даже просто наблюдая за ситуациями насилия, ребенок достигает уровня стресса, который ухудшает его иммунную систему. Столкновение с регулярным физическим наказанием имеет очень мощный эффект: оно делает иммунную систему более уязвимой для болезней. В случае, когда ребенок и так страдает от тяжелого заболевания, оно усугубляется.

Что можно сделать иначе, когда...

У вас кончается терпение.

Пересмотрите свои ожидания и спросите себя, соответствует ли поведение вашего ребенка его возрасту и стадии развития. Например, бесконечное «почему» абсолютно нормально для двухлетних детей. Это может охладить ваш гнев и помочь взглянуть на ситуацию с гораздо более доброжелательным настроем.

Пересмотрите свои ожидания и спросите себя, соответствует ли поведение вашего ребенка его возрасту и стадии развития. Например, бесконечное «почему» абсолютно нормально для двухлетних детей. Это может охладить ваш гнев и помочь взглянуть на ситуацию с гораздо более доброжелательным настроем. Вы неоднократно просили ребенка вести себя как следует, но он не слушается .

Не рассчитывайте, что ребенок знает, в чем заключается его ошибка или что именно вы имеете в виду, когда говорите «Веди себя хорошо». Будьте точны в том, что не так и почему. Подойдет простое «Не щипай брата, потому что ему больно».

. Не рассчитывайте, что ребенок знает, в чем заключается его ошибка или что именно вы имеете в виду, когда говорите «Веди себя хорошо». Будьте точны в том, что не так и почему. Подойдет простое «Не щипай брата, потому что ему больно». Ваш ребенок собирается выйти из себя.

Когда поведение ребенка вот-вот выйдет из-под контроля, сохраняйте хладнокровие, смотрите ему в глаза и понизьте голос. Спокойствие обладает мощной способностью возвращать к действительности.

У вашего ребенка истерика.

Сделайте тайм-аут. Спокойно отведите ребенка в тихое место и объясните, почему его поведение неприемлемо. Затем скажите ему, что он может вернуться к своей игре, как только успокоится и подождет 2 минуты. Если спор или крик возобновляются, начните отсчет 2 минут заново.

Сделайте тайм-аут. Спокойно отведите ребенка в тихое место и объясните, почему его поведение неприемлемо. Затем скажите ему, что он может вернуться к своей игре, как только успокоится и подождет 2 минуты. Если спор или крик возобновляются, начните отсчет 2 минут заново. Ваш ребенок не хочет вас слушать.

Разрешите последствиям его плохого поведения случиться, если вы уверены, что они не причинят ему вреда. Так ребенок сможет учиться на своих ошибках. Только не прибегайте ко фразе «Я же тебе говорила!».

Вы когда-нибудь пользовались каким-либо из этих советов? Что думаете по поводу телесного наказания для детей? Поделитесь своим мнением с нами!