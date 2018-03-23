5 пунктов из списка счастливого человека, которые могут вам не подойти

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все мы мечтаем о счастье. На тему того, как этого счастья достичь, выходят тысячи книг и телепередач, проводится бесчисленное количество тренингов и вебинаров. Мы смотрим на знаменитостей, которые делятся секретами успешной жизни, и нам хочется немедленно последовать их советам. По современным меркам счастье — это богатство, успех, слава и постоянная смена удовольствий. Ну а те, у кого этого нет, — неудачники, серая масса, не видевшая «настоящей» жизни.

AdMe.ru решительно настроен развеять самые популярные мифы о счастье. А в бонусе предлагаем вам изучить очень простой, но проверенный рецепт счастья. Сначала «блюдо» может показаться вам пресным, но зато у него долгое приятное послевкусие.

1. «Если бы у меня была куча денег и я бы не работал, я был бы счастлив»

Скромный дворник Майкл Кэрролл в 19 лет выиграл почти £ 10 млн. Он спустил все деньги на наркотики, вечеринки и автомобили, был судим, потерял друзей и через 8 лет вновь вернулся к работе дворником.

Мы становимся счастливее, когда богатеем, лишь на определенный срок — в 2010 году это доказали лауреаты Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман и Ангус Дитон. Оказывается, после достижения «оптимального уровня» доходов рост счастья останавливается и, напротив, возникает «эффект беговой дорожки»: уровень жизни, который недавно казался пределом мечтаний, быстро перестает удовлетворять. Хочется чего-то большего, и начинается бесконечная погоня за новыми моделями гаджетов и автомобилей.

Чтобы деньги сделали вас счастливее, не столь важно их количество, сколько умение их правильно тратить. Для этого стоит придерживаться пары простых рекомендаций экономистов: 1. Платите не за товары, а за впечатления.

2. Вкладывайтесь не в роскошные вещи, а в то, что обеспечит стабильную комфортную жизнь — медицину, образование, условия быта.

А что касается мечты никогда не работать — помните, что именно безделье — одна из основных причин возникновения депрессии и прочих расстройств психики. Как говорится, труд сделал из обезьяны человека. Вы же не хотите получить обратный эффект?

2. Все, кто работает «на дядю», — неудачники. Для счастья нужно работать только на себя

Джеймс Дайсон, создатель знаменитого пылесоса Dyson, сказал: «Когда я создавал пылесос, мне пришлось сделать 5 127 прототипов. То есть 5 126 попыток были неудачными». А вы готовы повторить подобный путь?

Сейчас чрезвычайно модна идея о собственном бизнесе. СМИ каждый день тиражируют истории головокружительного успеха всевозможных стартапов. Но не стоит забывать: в среднем на 1 преуспевшего бизнесмена приходится 9 тех, кто потерпел фиаско. Открытие своего дела — это авантюра для самых смелых, но никто не даст вам гарантий успеха. Если бизнес — это действительно ваша собственная (а не навязанная обществом) большая мечта, тогда вперед, рискуйте. Если же в приоритете стабильность и работа по найму вас вполне устраивает, не стоит гнаться за чужими идеалами.

Психолог Леонид Кроль советует определить для себя, какая работа является для вас: а) идеальной; б) хорошей; в) приемлемой; г) неприемлемой. Так вы избавитесь от ненужных грез о личном водителе, но и на невыносимую для вас работу не согласитесь. Допустим, вы готовы вытерпеть причуду начальника, устроившего корпоратив в стиле индейцев, но каждодневные склоки с коллегами вы терпеть не сможете: такая работа не для вас.

3. Счастье — это постоянная смена впечатлений

Блогер Марк Мэнсон в своей статье признается, что потратил десятки тысяч долларов на путешествия, которые его не удовлетворили. «На экране смартфона вещи кажутся намного лучше, чем это есть на самом деле», — напоминает Марк.

«Счастливые люди часто путешествуют». «Чтобы быть в тренде, надо не пропускать ни одного интересного события». «Надо жить на всю катушку и брать от жизни все, чтобы чувствовать себя счастливым». Это все мифы. Правда в том, что если вам гораздо приятнее полежать с книжкой в ванне, чем бежать на очередную модную выставку современного искусства, то именно книжку и стоит выбрать. Ничего не случится, если вы не будете каждую неделю выкладывать селфи из новых мест. Из-за развития соцсетей все мы периодически испытываем так называемый синдром упущенной выгоды — это навязчивая боязнь пропустить что-то важное, терзающее чувство «все, кроме меня» (побывали на той вечеринке, слетали в Таиланд и т. п.). Его последствия — от просто плохого настроения до депрессии и алкоголизма. Помните, что все в мире попробовать невозможно. И научитесь различать, что вами движет — настоящее желание побывать там-то, попробовать то-то или все-таки страх не побывать и не попробовать (ведь все вокруг уже это сделали!).

4. Все люди с идеальным телом счастливы

Россиянка Элина Ромасенко «улучшала» свою внешность у пластических хирургов, чтобы удержать любовь мужчины. Но тот ушел. Элина многократно выступала на телевидении, рассказывая о неудачных последствиях пластических операций.

Мы живем во времена культа красоты и идеального тела. Каждый день с рекламных плакатов на нас смотрят десятки людей с белоснежной улыбкой и бархатистой кожей, но ведь эти снимки сильно приукрашены. Как однажды остроумно заметила Клаудия Шиффер: «Даже я не похожа на Клаудию Шиффер». «Своим телом недовольны примерно 90 % женщин и 70 % мужчин. Нам кажется, что именно из-за внешности нам не удается быть счастливыми и радоваться жизни», — отмечает психотерапевт Жан Тиньоль. Но не всегда попытки изменить свое тело (будь то упражнения, диета, пластическая хирургия) помогают сделать самое главное — полюбить себя. Ведь всегда можно наткнуться на людей, которые еще более красивы, ведут еще более здоровый образ жизни, делают еще больше упражнений. Полюбите свое тело со всеми его особенностями, заботьтесь о нем, держите его в тонусе, но не загоняйте себя в рамки «идеала».

5. «Если я добьюсь популярности, стану счастливее»

Актер Шайя Лабаф в последние годы привлекает внимание не выдающимися ролями, а пьяными выходками и неадекватным поведением. На премьеру фильма «Нимфоманка» в 2014 году он пришел в пакете на голове с надписью: I Am Not Famous Anymore («Я больше не знаменитость»).

Насмотревшись на модных блогеров и телезвезд, многие молодые люди начинают страстно мечтать о славе, причем о быстрой славе. «В ХХ веке с возникновением СМИ конструктивное желание прославиться — то есть в чем-то превзойти других, создать нечто уникальное, совершить подвиг, установить рекорд — все чаще вытесняется болезненным стремлением выставить себя напоказ многомиллионной аудитории. В результате в наши дни известность уже не тождественна настоящей славе и не является показателем достоинств», — говорит психолог Дмитрий Леонтьев. Счастье от большого количества фолловеров и лайков очень зыбко. Сначала вы радуетесь сотне лайков за красивое фото, а потом один негативный комментарий убивает всю эйфорию. Не стоит гнаться за мимолетной популярностью, стоит качественно и вдохновенно делать свое любимое дело, не оглядываясь на других. И тогда слава сама вас найдет. Причем добрая и по-настоящему заслуженная.

Бонус: не стоит гнаться за счастьем

В наше время лозунг «Я хочу быть счастливым» перерос в «Я должен быть счастливым, а если я не ощущаю постоянное счастье, значит, делаю что-то не так». Но исследователи пришли к выводу, что навязчивая погоня за счастьем приносит нам больше вреда, чем пользы. Ученые советуют ориентироваться не на современные атрибуты счастья — постоянно сменяемые удовольствия, успех в обществе, богатство (так называемое гедонистическое счастье), — а на эвдемонизм. Это понятие ввел еще Аристотель, и означает оно благоденствие от осмысленного существования, внутреннюю удовлетворенность от целеустремленной деятельности. Для кого-то это воспитание детей, для кого-то — помощь другим или профессиональная самореализация. Главное — слушать свой внутренний голос и делать то, что приносит вам ощущение гармонии с собой и миром. И тогда будет вам счастье.