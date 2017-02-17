5 типов влюбленных женщин, в которых каждая может узнать себя

Исходя из своих психологических особенностей каждая влюбленная девушка ведет себя по-разному. Чтобы помочь укрепить отношения и не допустить совершения ошибок, мы определили роли, которые играет наше подсознание в любви.

AdMe.ru предлагает вам узнать 5 самых характерных типов влюбленных женщин.

Медсестра

Для такого типа женщин характерно быть этакой Золушкой: круглосуточная уборка, готовка и стирка. Милая Мила, которая смотрит в рот любимому, полностью под него подстраивается и начисто забывает о себе любимой и своих нуждах.

В чем ее ошибка: скорее всего, медсестру всю жизнь одаривали безмерной заботой, но забывали брать в расчет ее собственные желания. Она живет по образцу своей мамы — когда любовь и гиперопека неразрывно между собой связаны. «Дорогой, ты во сколько вернешься? Мне пельмени уже варить или еще подождать?»

Как исправить: медсестре стоит понять, что она не бесплатное приложение к плите. И если она перестанет быть для своего мужчины мамочкой, он по-прежнему будет ее любить. Необходимо также помнить о себе и своих желаниях.

Лолита

«Он был старше нее, она была хороша». И неважно, сколько ей лет: 18 или 30. Лолита видит в своем партнере отцовскую фигуру и ведет себя так, как положено маленькой девочке: ищет заботу и защиту в его лице.

В чем ее ошибка: такие отношения для Лолиты — всего лишь переходный период. Вылетев из родного родительского гнезда, такая девушка еще не готова ко взрослым партнерским отношениям. Поэтому она цепляется за покровителя, но рано или поздно все равно теряет к нему интерес.

Как исправить: да, иногда полезно побыть в отношениях самой настоящей маленькой девочкой. Хлопая ресницами, смотреть на своего всезнающего мужчину и удивляться тому, какой же он мудрый. (И пусть даже у вас два MBA.) Важно быть для мужчины разной: хранительницей очага, заботливым другом или отличной любовницей — тогда гармония в отношениях точно будет гарантирована.

Спящая красавица

Хорошо воспитанная, умная и обаятельная девушка. У такой девушки большой круг друзей, в котором есть и молодые люди. И в одного из них Спящая красавица даже влюблена. Уже третий год...

В чем ее ошибка: как и положено Спящей красавице, она спит в ожидании поцелуя. Все ждет, когда он ей позвонит или напишет. Первый шаг такие девушки не делают, считают, что мужчина должен все делать сам. Проблема Спящих красавиц в том, что они не доверяют мужчинам, ищут какие-то подвохи и вечно изводят мужчин недоверием. А терпеть это не каждый станет.

Как исправить: понять, что телепатии не существует. Мужчине нужно давать ответ, а не молчать и ждать, когда он сам поймет, что и как надо делать. Но главная проблема в том, почему она боится близости. Боязнь быть покинутой толкает ее на это странное поведение. Глубоко внутри себя она думает: «Я его брошу раньше, чем он меня».

Пила

Такая девушка в начале отношений часто шутит, иногда подкалывает своего мужчину на разные темы. А когда она переезжает к нему домой, делает первые надрезы пилой. Затем у нее начинает вызывать недовольство абсолютно все.

В чем ее ошибка: она боится, что окружающие заметят ее недостатки. Ругая всех вокруг подряд, она уводит все внимание от себя. А достается всегда самым близким, и даже если мужчина влюблен в нее до безумия, она все равно будет его пилить. Чтобы не расслаблялся.

Как исправить: попробуйте составить список последних 10 претензий к своему мужчине. А затем предъявить их себе, потому что зачастую наши претензии к другим — это то, что нам не нравится в себе. Займитесь спортом, учите языки, бросайте вредные привычки. Тогда времени на недовольство не останется, да и желания тоже.

Брюс Ли

Сильная женщина, которая любую проблему решает сама и не просит чьей-либо помощи.

В чем ее ошибка: Брюсом Ли такая девушка стала потому, что по тем или иным причинам отказывалась принимать собственную мать и, как следствие, собственную женственность. Она привыкла действовать сама, а в партнеры выбирать слабых мужчин. А потом она жалуется, что ей приходится решать все проблемы самостоятельно.

Как исправить: забыть про тотальный контроль и страх перед неизвестностью. Конечно, постепенно. Начать доверять, делегировать обязанности, позволять себе чего-то не знать и не уметь. Первым шагом может стать самый банальный шопинг — купите себе вместо запасов гречки, например, кружевное белье. Позвольте себе побыть хрупкой женщиной.

Фото на превью depositphotos.com

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