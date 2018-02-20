5 типов людей, с которых ни в коем случае нельзя брать пример

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Искать образец для подражания — нормально и естественно для человека любого возраста. Главное, выбрать правильный пример и вовремя понять, на кого не стоит равняться. Случается, что даже самые выдающиеся личности вроде Билла Гейтса оказываются одними из худших ориентиров в жизни.

Мы в AdMe.ru собрали 5 самых плохих примеров для подражания, которые только можно выбрать в качестве образца идеального человека с идеальной жизнью.

Знаменитости

Самые известные личности, которые реализовали весь свой потенциал, бунтари, бросившие вызов системе и победившие ее.



И с них не стоит брать пример.



Все дело в том, что истории успеха таких людей во многом сводится к простой формуле: «нужный человек в нужное время». И даже если вы обладаете невероятно высоким IQ или актерским талантом, которому позавидует Мерил Стрип, то все это не гарантирует славу и богатство. Непредсказуемая удача, столь необходимая для успеха, может попросту обойти своим вниманием.



Доказательством этого служит история Билла Гейтса — очень удачливого человека. Сначала ему посчастливилось родиться в богатой семье и учиться в элитной частной школе. Школьники в этом учебном заведении входили в 0,01 % населения земли, которым были доступны компьютеры в то далекое время.



Позже будущему миллиардеру удача улыбнулась вновь: благодаря знакомству его родителей с крупнейшим производителем персональных компьютеров Гейтс стал главным поставщиком программного обеспечения для этой компании.



Именно поэтому знаменитые артисты, как и выдающиеся бизнесмены, — очень плохой пример для подражания.

Те, кто живет не так, как хотите жить вы

Множество людей ведут обычную нормальную жизнь: ходят на работу, делают ремонт, покупают машины. Их дети посещают хорошие школы, а летом они собираются на море. Это нормальная жизнь, и она устраивает этих людей. Но если поездки за грибами совсем не кажутся вам лучшим вариантом досуга, а перспектива завести парочку ребятишек пугает до дрожи в коленках, то слушать советы таких личностей не стоит. Начать обычную, нормальную жизнь никогда не поздно. А пока не надо слушать тех, кто живет не так, как хочется жить вам.

Хвастуны и пустозвоны

Каждому на жизненном пути рано или поздно попадается такой человек, у которого все «в шоколаде». Классная машина (правда, не новая и куплена в кредит), брендовые вещи и разговоры о том, что он хозяин своей жизни.



Такой человек с удовольствием раздает советы о том, как надо жить, каждому, кто готов слушать. Этот человек невероятно крут, пока не встречаешь его, к примеру, в супермаркете с запасом лапши быстрого приготовления и бутылкой дешевого алкоголя. Или не услышишь, как он вымаливает у начальника прощение за трехминутное опоздание.



Так выглядит типичный позер, у которого нечему научиться и с которого не стоит брать пример.

Люди редких профессий

Каждый хоть раз, пусть и всего на несколько минут, представлял себя на ракете-носителе, вылетающей на орбиту для стыковки с МКС, или рок-звездой, каждый новый трек которой ждут миллионы, или решительным и отважным следователем, раскрывающим замысел коварного преступника. Это выдающиеся люди. И они не годятся в качестве примера для подражания.



Все потому, что новым Дэвидом Боуи не сможет стать никто, он единственный и неповторимый.



Представить жизнь знаменитости, за которой ежеминутно следит весь мир, довольно сложно. А понять, каково астронавту, который месяцами находится в ограниченном пространстве с парочкой таких же «заключенных», вообще невозможно.



Пример для подражания должен быть соотнесен с реальностью или хотя бы иметь под собой какую-то основу.

Человек без мечты

Пожалуй, худший пример для подражания. Все, что отличает нас от животных, — это мечта. Пусть самая маленькая, совсем не великая, но мечта, ради которой стоит вставать каждое утро.



Если кто-то говорит, что мечты — это для идиотов, что наличие определенных благ уже наполняет жизнь смыслом, — от такого персонажа стоит бежать без оглядки. Этот человек токсичен, его взгляды на мир способны отравить существование всех вокруг.



Иногда такие люди называют себя реалистами и могут быть вполне успешными в жизни: неплохая карьера, семья. А их дети часто вырастают уверенными, что главное — устроиться на хорошую работу, а вот обо всех этих глупостях вроде игры на гитаре надо навсегда забыть. Но человек без мечты уже мертв. И слушать его советы просто глупо.

А вы знаете достойный пример для подражания?