5 неприятных выходок мозга, которые на самом деле полезны

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У всего есть смысл и предназначение. Даже у самых неприятных и, на первый взгляд, только мешающих жить выходок нашего мозга. AdMe.ru решил подробно разобраться с самыми интересными из них.

5

Прокрастинация — это бесконечное избегание и откладывание важных дел. И незаметно пролетают часы, а то и дни в обещаниях себе через пять минуточек наконец-то взяться за работу. Тем не менее прокрастинация нужна нашему мозгу. Это состояние — способ нервной системы защититься от перегрузки. Если вы поймаете себя на прокрастинации — честно признайтесь, что устали. И отменяйте дела на сегодня без зазрения совести: вы их все равно не сделаете, а продолжите откладывать. Лучше пока заняться тем, что придает вам сил. И после восстановления вы будете в восторге от своей эффективности.

4

Неприятно забывать элементарные вещи: закрыта ли дверь, как зовут нового знакомого... Каждый день из нашей памяти вылетают тысячи моментов. А между тем забывчивость делает нас умнее. Мозг постоянно освобождает ресурсы памяти. Его первоочередная задача — это оптимизация процесса принятия решений. И если неважное (а его о-о-очень много) будет храниться в памяти, оно может помешать прийти к необходимому решению коротким путем. Поэтому разум и очищает место от «захламляющего мусора», ненужного для выполнения действительно важных для нас задач.

3

В обществе сложилось устойчивое убеждение, что лень — это плохо и с ней нужно бороться. Но лень очень важна для здоровья психики. Если не позволять себе немного полениться, если пренебрегать сигналами мозга, то можно заработать неврозы, хроническую усталость, полный упадок сил и даже депрессию. Психика может пресыщаться информацией, эмоциями, действием, и поэтому мозгу необходимы перерывы. Научитесь прислушиваться к себе и правильно подбирать равновесие действий и бездействий. И не корите себя за лень — пожертвовав активностью сейчас, вы подарите себе большую работоспособность и психическое здоровье в будущем.

2

Страх не дает возможности менять привычную обстановку, мешает принимать решения и отвечать обидчикам. Чем же он полезен? Страх ограждает нас от потенциальной опасности, от неоправданных рисков. Так мозг охраняет наше здоровье и благополучие. Кроме того, страх мобилизует ресурсы человека в опасной ситуации. Он повышает четкость мышления, скорость реакции и даже физические силы. Под действием страха обостряются внимание и предчувствие вероятной угрозы. С помощью страха человек способен сделать даже то, что кажется невозможным.

1

Каждый раз, вспоминая событие, мы как будто проживаем его заново. В этот момент воспоминание переписывается с учетом сегодняшнего восприятия. Получается, то, как мы помним прошлое, зависит от того, что с нами происходит в настоящем. По прошествии времени у двух участников одних событий будут совершенно разные картинки воспоминаний. И у обоих они будут далеки от правды. Постоянная замена старых воспоминаний новыми позволяет нашей психике адаптироваться к меняющимся условиям, проще смотреть на жизнь. Воспоминания искажаются, чтобы принести нам внутренний комфорт, защитить психику от потенциальных травм. Они переписываются, исходя из наших сегодняшних убеждений и мыслей. Ведь наше представление о себе зависит от наших воспоминаний.