5 способов развить харизму, даже если от природы вы бука

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Харизма — классная штука, способная открыть перед вами многие двери без особых усилий. Повезло тем, кто обладает этим качеством от природы. Но и остальные могут развить его в себе и стать профессионалами в этом деле.

Мы в AdMe.ru узнали, что необходимо делать, чтобы научиться вызывать у окружающих симпатию, доверие и уважение.