5 способов развить харизму, даже если от природы вы бука
Харизма — классная штука, способная открыть перед вами многие двери без особых усилий. Повезло тем, кто обладает этим качеством от природы. Но и остальные могут развить его в себе и стать профессионалами в этом деле.
Мы в AdMe.ru узнали, что необходимо делать, чтобы научиться вызывать у окружающих симпатию, доверие и уважение.
1. Внимательно слушать
Харизматичный человек завоевывает расположение на раз-два. Лучший способ сделать это — выслушать, не перебивая.
Как этому научиться?
- Тренировать терпение. Нужно уметь выслушать и бабушку у подъезда, и маленького ребенка, и заикающегося коллегу.
- Не вставлять в разговор истории из своей жизни, пока вас об этом не спросили. Все эти «а вот я...», «а вот у меня...» страшно бесят.
- Разговаривая с человеком, думать только о нем. Задавать вопросы, уточнять детали, смотреть на собеседника, а не по сторонам. Выглядеть это должно так, словно в данный момент он для вас является самым важным человеком в жизни, а других просто не существует.
- Никогда не смеяться над словами собеседника, какими бы наивными они не казались.
2. Верить в то, что говорите
Харизматичный человек заражает других своими эмоциями и идеями. Но для этого он должен «гореть» ими сам.
Как этому научиться?
- Говорите только о том, в чем вы уверены на 100 %, что знаете на собственном опыте. Не нужно голословных утверждений и высказываний, от которых вы потом можете легко отказаться или, еще хуже, будете открещиваться изо всех сил.
- Бравирование выглядит лживо и легко считывается более-менее внимательными людьми.
- Не лезьте со своими пятью копейками экспертного мнения в каждый разговор. Иногда лучше промолчать.
3. Четко выражать эмоции
Общение с вами должно быть легким, простым, понятным и приятным.
Как этому научиться?
- На хорошее отвечать хорошим. Если вам оказали услугу или сделали что-либо приятное, поблагодарите или сделайте что-то в ответ. Не обесценивайте старания в попытках выбить себе что-то большее, но и не ведитесь на мелочи.
- На плохое отвечать плохим. Если над вами зло пошутили / посмеялись или, хуже того, вас оскорбили или на вас попросту забили, то прекращайте отношения со сделавшим это человеком. Хотя бы до тех пор, пока не получите извинений. Не надо объяснять, что с вами так нельзя, и учить, как нужно. Просто уйдите, показав, что на таких условиях дальше общаться не собираетесь.
4. Улыбаться
Мы любим общаться с позитивными и жизнерадостными людьми, а не надутыми и вечно недовольными буками. Тот, кто постоянно обижен на жизнь, жалуется и ноет, со временем и вовсе остается в вакууме. Никто не хочет даже подходить к таким людям. То ли дело улыбашки.
Как этому научиться?
- Зеркало в помощь. Нужно начать тренировки с самого простого — улыбки в ответ на что-то совсем мелкое. Если коллега сказал шутку, то вместо отговорки, что у вас много работы и вам не до веселья, просто улыбнитесь. А со временем такое поведение станет привычным.
5. Держать слово
Харизматичный человек, лидер, которому доверяют люди, — не просто интересный, но и ответственный. Он не разбрасывается обещаниями и всегда держит слово.
Как этому научиться?
- Уметь говорить «нет». Это пресловутое качество, которое поможет вам получить репутацию человека слова. С вами все просто: сказал «нет», значит, нет. Сказал «да», значит, все будет. А метания из серии «да, может быть», «не уверен», «я подумаю», «я постараюсь», «ничего обещать не могу» только отталкивают окружающих.
Фото на превью Universal Pictures