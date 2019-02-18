5 советов родителям, как убедить ребенка сказать правду, когда это необходимо

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Любой родитель так или иначе сталкивается с тем, что ребенок говорит неправду. И это нормально, ведь так дети развивают свою фантазию и, как ни странно, социализируются. Но что делать, если вы подозреваете, что ваш ребенок мог попасть в опасную ситуацию, когда ложь может навредить: его травят в школе, кто-то пристает, учитель сделал что-то плохое и запретил говорить, подрался с кем-то и скрывает. Как помочь ему не обманывать, а рассказать вам правду?

Мы в AdMe.ru решили разобраться, как можно помочь ребенку в таких ситуациях открыться и рассказать все как есть.

1. Аккуратно подбирайте слова

Постарайтесь не реагировать на поведение ребенка негативно — криком, угрозами и наказаниями. Вы выпустите пар, но своим поведением вызовете страх у вашего ребенка. Следите за своим тоном и старайтесь не употреблять обвинительных слов («украл», «соврал», «разочаровал»). Подумайте вместе, как можно исправить проступок: пусть ребенок сам найдет выходит из ситуации под вашим чутким руководством. Дайте ему понять, что, несмотря на то что он обманул, вы все равно остаетесь семьей и вы вместе.

2. Ослабление страхов

Главная причина нежелания признаваться в своих действиях — это страх. Страх быть наказанным, непонятым, пристыженным, разочаровать близкого человека или вызвать у него негативные эмоции и реакции. Помогите вашему ребенку преодолеть этот страх. Покажите ему, что в случае необходимости вы сможете его защитить, поддержать морально. Настройте ребенка на доверительный тон. К примеру, скажите: «Если ты расскажешь, что случилось, то об этом буду знать только я». Или убедите его, что если он скажет правду, то его не будет ждать наказание: «Я не буду на тебя злиться», «Я обязательно пойму».

3. Позвольте ребенку сохранить лицо

Не нужно задавать вопросы, на которые вы уже знаете ответ. Например, вместо угрожающего «Ты уже сделал уроки?» попробуйте спросить: «Когда ты собираешься закончить делать уроки?» Если ребенок действительно еще не сделал домашнее задание, он сможет сохранить лицо и рассказать вам свой план, вместо того чтобы выдумывать неправду.

4. Покажите, что вы на его стороне

Все тот же страх, но с другой стороны: боязнь не наказания как такового, а вашей эмоциональной реакции — осуждения, разочарования, непонимания. Проявите сочувствие. Покажите, что понимаете, или попытайтесь понять ребенка, если он скажет вам правду. Допустим, вы заметили, что ваш сын прогуливает уроки. Вы могли бы начать разговор об этом так: «Ты, конечно, будешь отрицать тот факт, что ты прогуливаешь. Но я прекрасно тебя понимаю». Дайте ребенку понять, что если он вам откроется, то ничего страшного не произойдет. Мы боимся сказать правду, ожидая наказания или негативной реакции. Но если у вас получится показать, что последствия будут не такими ужасными, как ожидает ваш ребенок, то он доверится вам.

5. Оцените честность по достоинству

«Мамочка, я сейчас кое-что расскажу, только ты не ругайся» — когда слышите такую фразу, внутри прямо все съеживается в ожидании чего-то негативного? Прежде чем агрессивно реагировать на сказанное, осознайте, что ребенок, понимая, что совершил проступок и его может ожидать наказание, все же сказал вам правду. Это важно, и это следует поощрять — скажите ребенку, что цените его искренность и поможете исправить последствия его поступка. Часто ребенок сначала обманывает, а позже решает рассказать правду — родители же, вместо того чтобы оценить признание ребенка, делают акцент все равно на том, что он соврал. Ребенок делает вывод: «Нет разницы в том, вру я или говорю правду, — меня в любом случае наказывают». Чтобы ребенок понимал, что важно говорить правду и что признание в своих ошибках не приведет к наказанию, — надо оценивать и поощрять его честность.

Мы искренне надеемся, что наши советы помогут вам стать со своими детьми еще ближе и достигнуть взаимопонимания, невзирая на ситуацию.