5 причин, почему поздние браки чаще бывают счастливыми

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Благодаря научным исследованиям психологи и математики вместе рассчитали время, идеально подходящее для заключения брака. AdMe.ru собрал несколько занимательных теорий, которые помогут определить, чем может закончиться тот или иной роман в зависимости от возраста будущих супругов.

5. Не влюбляться в первого встречного

Когда времени в обрез и необходимо выбрать что-то одно, лучшая стратегия — принять решение, рассмотрев 37 % всех вариантов. Этот метод известен также как «Задача невесты». Если его применить к возрасту для выявления лучшего периода для замужества, получится следующее: если большинство свиданий приходится на период с 18 до 40 лет, лучшее время для того, чтобы пожениться, — это 26 лет.

4. Сначала набраться опыта, чтобы потом избежать развода

Есть мнение, что существует связь между возрастом, когда человек вступает в брак, и вероятностью развода. В период с 20 до 30 лет формируется наша личность, определяется круг ценностей и интересов. Благодаря этому человек делает более осознанный выбор, когда речь идет о партнере. И тогда лучше всего устраивать свадьбу в возрасте с 28 до 32 лет.

3. Учиться, учиться и еще раз учиться, а уже потом жениться

Есть исследования, изучающие влияние образования на качество брака: в большинстве случаев чем выше уровень образования, тем ниже вероятность, что первый брак закончится разводом. Правило работает при условии, что девушки до 27–33 лет больше времени посвящают образованию и самореализации.

2. Любить не за что-то, а просто так

Согласно другому исследованию, современные женщины все чаще переосмысливают значение брака. Брак больше не нужен, чтобы завести детей или прийти к экономической стабильности. Психологи советуют женщинам не торопиться: сперва посвятить время самореализации и научиться принимать других людей такими, какие они есть. Тогда в основе будущих отношений с большей долей вероятности будет не какая-то выгода или влюбленность, а дружба и уважение.

1. Не бояться ошибок. И жениться снова в 45–49 лет

Если что-то пошло не так, то, согласно новым исследованиям, можно смело выходить замуж снова (или в первый раз) в период с 45 до 49 лет. Браки, заключенные в этом возрасте, реже всего заканчиваются разводом. А значит, никогда не поздно влюбиться снова.