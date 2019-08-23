5 советов, которые помогут вырастить эмоционально сильную личность, а не черствого сухаря

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Вы наверняка хотя бы раз в жизни задавали себе вопрос, почему дети с похожими исходными данными развиваются по-разному? Почему кто-то из них достигает успеха во многих сферах жизни, а кто-то нет? Эмоциональный интеллект — то, что дает силу нашим детям. Он не заложен изначально, но каждый родитель может взрастить это качество в своем ребенке.

Мы в AdMe.ru тоже неравнодушны к вопросу будущего наших детей, поэтому немного изучили этот вопрос и готовы поделиться с вами приобретенными знаниями.

Что такое эмоциональный интеллект?

Профессор психологии Джон Готтман (John Gottman) считает, что секрет воспитания состоит в том, как мы общаемся с детьми, когда они переживают эмоциональные моменты. В своей книге «Эмоциональный интеллект ребенка. Практическое руководство для родителей» автор рассказывает о долгосрочном исследовании, в котором участвовало 56 семей. Выяснилось, что дети, в семьях которых практиковалось эмоциональное воспитание, не только лучше понимали себя, умели быстро успокаиваться в стрессовых ситуациях, но даже меньше болели. Способность чувствовать собеседника, понимать его эмоции дает множество бонусов и во взрослой жизни. Всему этому можно научить. И мы расскажем как.

1. Осознать эмоции ребенка

Не всегда легко понять эмоции ребенка. Представьте себя в аналогичной ситуации, но во взрослом мире. Например, ваш ребенок пришел из школы, расстроенный тем, что его лучший друг сегодня весь день играл с другим мальчиком. А теперь вообразите, что вы хотите в обеденный перерыв обсудить с подругой необычное поведение своего мужа, но она весь день ведет себя странно: едва здоровается и во время обеда обсуждает что-то с коллегой. И вы абсолютно не понимаете, что на нее нашло. Упражнение. Если вам трудно представить себя в ситуации, которая расстроила ребенка, то можно попробовать следующее: скопируйте его позу и выражение лица. Посидите так пару минут. Например, опустите плечи и уныло глядите в пол. Через какое-то время придет понимание, как жестока жизнь и как тщетны попытки что-то изменить.

2. Понять, что выражение эмоций ребенком — это всегда дополнительный повод для сближения с ним

Быть спасателем, помогать тому, кто вам дорог, и получать признание от него очень приятно. Станьте таким человеком для своего ребенка. Ведь вы на самом деле единственный, кто может его поддержать. Упражнение. Чтобы помочь ребенку лучше понять себя, можно заранее заготовить карточки с персонажами, изображающими разные эмоции. В трудную минуту предложите ему внимательно рассмотреть карточки и выбрать те, которые лучше всего описывают его состояние. Такое упражнение можно делать и в обычной ситуации, например рассказывать о наиболее ярких эмоциях, испытанных за день.

3. Выслушать ребенка и подтвердить, что его чувства обоснованны

Сочувственно выслушать и быть заинтересованным — это то, что поможет построить вам мостик между собой и ребенком. Нужно лишь слушать, наблюдать и проговаривать чувства, которые испытывает малыш. Это даст ему понять, что вы на его стороне. Не нужно пытаться объяснять и предлагать пути решения. В такие моменты гораздо лучше работают простые наблюдения, например «ты расстроен из-за того, что они смеялись над тобой». Упражнение. Поиграйте в игру «Откровенность». Задавайте друг другу вопросы о том, как вы чувствуете себя в той или иной ситуации и что помогает вам вернуться в форму. Например, ребенок может рассказать вам, что испытывает, когда учитель думает, кто пойдет к доске, а вы — когда вас вызвал начальник. Вопросы могут быть любые, главное, чтобы они касались чувств и вам обоим было интересно.

4. Помочь ребенку назвать эмоцию, которую он испытывает

Когда мы говорим об эмоциях, из неясных, безразмерных и страшных ощущений они превращаются во что-то более понятное и имеющее границы. Одновременно с этим ребенок осознает, что такие чувства возникают у всех людей, что они нормальны и естественны. Упражнение. Важно перечислять названия эмоций в разговоре. Попробуйте ввести в свой обиход предложение, в которое входят слова «Я чувствую, что... потому что... Мне хотелось бы, чтобы...» То есть в общении с ребенком это может звучать примерно так: «Я беспокоюсь, когда ты прыгаешь на этой крутой лестнице, потому что с нее легко упасть и удариться. Я была бы рада, если бы ты слез с нее».

5. Помочь в решении проблемы

Задача родителя — направить ребенка в нужное русло. Выясните, какого результата он ждет, и помогите ему определить цели и обдумать возможные решения. Даже если его идея неудачная, но не принесет вреда, дайте ему попробовать. Например, ваш сын хочет на обед сладости, а не борщ. Обсудите, какие пути для достижения желаемого он видит. Упражнение. Поиграйте «в проблему». В спокойной обстановке можно попробовать продумать варианты выхода из вымышленной ситуации. Начните со слов: «А что ты будешь делать, если...» Чтобы ребенок проникся игрой, можно и самому ответить на его вопрос. Это научит его придумывать разные способы решения задачи. А когда появится реальная проблема, просто напомните, как лихо он справлялся с подобной головоломкой буквально на днях.

Случаи, когда эмоциональное воспитание лучше отложить

Не всегда условия идеальны. Когда не получается сразу же окунуться в мир эмоций ребенка, лучше отложить это. Не стоит начинать серьезных эмоциональных бесед в следующих случаях. У вас нет времени. Если у вас через четверть часа начинаются переговоры с серьезным клиентом, а ваша дочь не хочет идти в школу из-за ссоры с подругой, вряд ли вы уложитесь в несколько минут. Вы постоянно будете смотреть на часы, а ваша дочь будет чувствовать, что вам не до нее. Просто отложите этот разговор на несколько часов.

Если у вас через четверть часа начинаются переговоры с серьезным клиентом, а ваша дочь не хочет идти в школу из-за ссоры с подругой, вряд ли вы уложитесь в несколько минут. Вы постоянно будете смотреть на часы, а ваша дочь будет чувствовать, что вам не до нее. Просто отложите этот разговор на несколько часов. Вы не одни. Серьезные разговоры всегда лучше проходят без свидетелей. Так никто не отвлекается и все чувствуют себя свободнее и комфортнее.

Серьезные разговоры всегда лучше проходят без свидетелей. Так никто не отвлекается и все чувствуют себя свободнее и комфортнее. У вас нет ресурса. Когда у вас нет сил внимательно слушать и сочувствовать ребенку, не делайте этого. Отдохните, придите в себя, тогда при разговоре вы сможете лучше понять его и предложить помощь.

Когда у вас нет сил внимательно слушать и сочувствовать ребенку, не делайте этого. Отдохните, придите в себя, тогда при разговоре вы сможете лучше понять его и предложить помощь. Есть серьезные нарушения поведения. Иногда дети переходят границы, но мы понимаем, что причиной тому было какое-то событие (например, развод родителей). Узнав о том, что ваш сын уже месяц прогуливает школу, не нужно искать ему оправдания. Лучше разделить события: сообщите сыну о недопустимости его поведения, а причину этого можно обсудить позже.

Как вы думаете, эмоциональное воспитание — это разумная система? Считаете ли вы эти тезисы применимыми и правильными?