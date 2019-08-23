5 советов, которые помогут вырастить эмоционально сильную личность, а не черствого сухаря
Вы наверняка хотя бы раз в жизни задавали себе вопрос, почему дети с похожими исходными данными развиваются по-разному? Почему кто-то из них достигает успеха во многих сферах жизни, а кто-то нет?
Эмоциональный интеллект — то, что дает силу нашим детям. Он не заложен изначально, но каждый родитель может взрастить это качество в своем ребенке.
Мы в AdMe.ru тоже неравнодушны к вопросу будущего наших детей, поэтому немного изучили этот вопрос и готовы поделиться с вами приобретенными знаниями.
Что такое эмоциональный интеллект?
Профессор психологии Джон Готтман (John Gottman) считает, что секрет воспитания состоит в том, как мы общаемся с детьми, когда они переживают эмоциональные моменты. В своей книге «Эмоциональный интеллект ребенка. Практическое руководство для родителей» автор рассказывает о долгосрочном исследовании, в котором участвовало 56 семей.
Выяснилось, что дети, в семьях которых практиковалось эмоциональное воспитание, не только лучше понимали себя, умели быстро успокаиваться в стрессовых ситуациях, но даже меньше болели. Способность чувствовать собеседника, понимать его эмоции дает множество бонусов и во взрослой жизни. Всему этому можно научить. И мы расскажем как.
1. Осознать эмоции ребенка
Не всегда легко понять эмоции ребенка. Представьте себя в аналогичной ситуации, но во взрослом мире. Например, ваш ребенок пришел из школы, расстроенный тем, что его лучший друг сегодня весь день играл с другим мальчиком. А теперь вообразите, что вы хотите в обеденный перерыв обсудить с подругой необычное поведение своего мужа, но она весь день ведет себя странно: едва здоровается и во время обеда обсуждает что-то с коллегой. И вы абсолютно не понимаете, что на нее нашло.
- Упражнение. Если вам трудно представить себя в ситуации, которая расстроила ребенка, то можно попробовать следующее: скопируйте его позу и выражение лица. Посидите так пару минут. Например, опустите плечи и уныло глядите в пол. Через какое-то время придет понимание, как жестока жизнь и как тщетны попытки что-то изменить.
2. Понять, что выражение эмоций ребенком — это всегда дополнительный повод для сближения с ним
Быть спасателем, помогать тому, кто вам дорог, и получать признание от него очень приятно. Станьте таким человеком для своего ребенка. Ведь вы на самом деле единственный, кто может его поддержать.
- Упражнение. Чтобы помочь ребенку лучше понять себя, можно заранее заготовить карточки с персонажами, изображающими разные эмоции. В трудную минуту предложите ему внимательно рассмотреть карточки и выбрать те, которые лучше всего описывают его состояние. Такое упражнение можно делать и в обычной ситуации, например рассказывать о наиболее ярких эмоциях, испытанных за день.
3. Выслушать ребенка и подтвердить, что его чувства обоснованны
Сочувственно выслушать и быть заинтересованным — это то, что поможет построить вам мостик между собой и ребенком. Нужно лишь слушать, наблюдать и проговаривать чувства, которые испытывает малыш. Это даст ему понять, что вы на его стороне. Не нужно пытаться объяснять и предлагать пути решения. В такие моменты гораздо лучше работают простые наблюдения, например «ты расстроен из-за того, что они смеялись над тобой».
-
Упражнение. Поиграйте в игру «Откровенность». Задавайте друг другу вопросы о том, как вы чувствуете себя в той или иной ситуации и что помогает вам вернуться в форму. Например, ребенок может рассказать вам, что испытывает, когда учитель думает, кто пойдет к доске, а вы — когда вас вызвал начальник. Вопросы могут быть любые, главное, чтобы они касались чувств и вам обоим было интересно.
4. Помочь ребенку назвать эмоцию, которую он испытывает
Когда мы говорим об эмоциях, из неясных, безразмерных и страшных ощущений они превращаются во что-то более понятное и имеющее границы. Одновременно с этим ребенок осознает, что такие чувства возникают у всех людей, что они нормальны и естественны.
- Упражнение. Важно перечислять названия эмоций в разговоре. Попробуйте ввести в свой обиход предложение, в которое входят слова «Я чувствую, что... потому что... Мне хотелось бы, чтобы...» То есть в общении с ребенком это может звучать примерно так: «Я беспокоюсь, когда ты прыгаешь на этой крутой лестнице, потому что с нее легко упасть и удариться. Я была бы рада, если бы ты слез с нее».
5. Помочь в решении проблемы
Задача родителя — направить ребенка в нужное русло. Выясните, какого результата он ждет, и помогите ему определить цели и обдумать возможные решения. Даже если его идея неудачная, но не принесет вреда, дайте ему попробовать. Например, ваш сын хочет на обед сладости, а не борщ. Обсудите, какие пути для достижения желаемого он видит.
- Упражнение. Поиграйте «в проблему». В спокойной обстановке можно попробовать продумать варианты выхода из вымышленной ситуации. Начните со слов: «А что ты будешь делать, если...» Чтобы ребенок проникся игрой, можно и самому ответить на его вопрос. Это научит его придумывать разные способы решения задачи. А когда появится реальная проблема, просто напомните, как лихо он справлялся с подобной головоломкой буквально на днях.
Случаи, когда эмоциональное воспитание лучше отложить
Не всегда условия идеальны. Когда не получается сразу же окунуться в мир эмоций ребенка, лучше отложить это. Не стоит начинать серьезных эмоциональных бесед в следующих случаях.
- У вас нет времени. Если у вас через четверть часа начинаются переговоры с серьезным клиентом, а ваша дочь не хочет идти в школу из-за ссоры с подругой, вряд ли вы уложитесь в несколько минут. Вы постоянно будете смотреть на часы, а ваша дочь будет чувствовать, что вам не до нее. Просто отложите этот разговор на несколько часов.
- Вы не одни. Серьезные разговоры всегда лучше проходят без свидетелей. Так никто не отвлекается и все чувствуют себя свободнее и комфортнее.
- У вас нет ресурса. Когда у вас нет сил внимательно слушать и сочувствовать ребенку, не делайте этого. Отдохните, придите в себя, тогда при разговоре вы сможете лучше понять его и предложить помощь.
- Есть серьезные нарушения поведения. Иногда дети переходят границы, но мы понимаем, что причиной тому было какое-то событие (например, развод родителей). Узнав о том, что ваш сын уже месяц прогуливает школу, не нужно искать ему оправдания. Лучше разделить события: сообщите сыну о недопустимости его поведения, а причину этого можно обсудить позже.
Как вы думаете, эмоциональное воспитание — это разумная система? Считаете ли вы эти тезисы применимыми и правильными?
Иллюстратор Marat Nugumanov специально для AdMe.ru