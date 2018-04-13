5 советов, которые помогут найти свое предназначение

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Художница Эль Луна (Elle Luna) однажды задалась вопросом, как найти свое призвание, и опубликовала пост о том, как вырваться из повседневности и сделать выбор между долгом и желанием. Всего за несколько дней публикацией поделились 5 млн человек, а со временем пост Эль превратился в полноценную книгу — «Между надо и хочу».

AdMe.ru приводит несколько советов из этой замечательной книги, которые помогут наконец-то сделать выбор между обыденностью и мечтой.

Каждый день мы делаем выбор между «надо» и «хочу»

Надо — это все то, что навязывается окружающим миром. Это ожидания, возложенные на нас родителями, друзьями, обществом и мнениями других людей по поводу того, как нам жить. Делая выбор в пользу «надо», мы живем для кого-то другого и якобы выполняем свой долг перед миром.

Хочу — это то, чего мы желаем по-настоящему. Это могут быть большие или маленькие мечты, но они всегда искренние. Это увлечения и глупые желания, которые делают нас счастливыми. Делая выбор в пользу «хочу», мы следуем своим идеалам. Каждый день нам нужно делать выбор снова и снова. Но чтобы понять, правилен ли он, важно ответить на следующий вопрос:

То, чем я сейчас занимаюсь, — это работа, карьера или призвание?

Работа — то, чем мы занимаемся с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу. Работу мы выполняем ради денег. Приходим утром, работаем (или делаем вид, что работаем) и вечером радостно бежим домой.

Карьера — система повышений. Это та же работа, но трудимся мы ради продвижения и большего вознаграждения. В карьере мы каждый день боимся сделать ошибку и все потерять. Поэтому часто работаем на износ.

Призвание — дело, которое по собственным ощущениям мы должны выполнять независимо от денег или успеха. Сам труд — уже награда. Это и есть ваше «хочу».

Билл Гейтс просто любил программировать. Стив Джобс хотел сделать все сложные вещи простыми. Генри Форд с детства мечтал о личном изобретении. Все истории самых успешных людей планеты начинаются со следования к своей мечте. А чем занимаетесь вы?

Итак, вы сделали выбор в пользу «хочу». Но чего вы хотите? Многие люди не знают (или забыли)

Бывает, что мы настолько погрязли в «надо», что забываем, чем на самом деле мы хотим заниматься. Есть много способов понять, чего же вы действительно хотите. Позвоните маме. Уже с раннего возраста в человеке проявляются его призвание и самые сильные желания. Что вы любили больше всего? Чем были увлечены? О чем мечтали?

Уже с раннего возраста в человеке проявляются его призвание и самые сильные желания. Что вы любили больше всего? Чем были увлечены? О чем мечтали? Ищите подсказку в том, чем вы занимаетесь в свободное время. Зачастую наше призвание проявляется в нашем хобби — тех делах, которыми мы можем без устали заниматься часами. Что вас вдохновляет? Что вы делаете не из-за денег, а просто потому, что нравится?

Зачастую наше призвание проявляется в нашем хобби — тех делах, которыми мы можем без устали заниматься часами. Что вас вдохновляет? Что вы делаете не из-за денег, а просто потому, что нравится? Подумайте о человеке, которому вы завидуете. Чем он занимается? Какая у него история? Как он этого добился?

Чем он занимается? Какая у него история? Как он этого добился? Купите упаковку стикеров. Записывайте на них свои мечты и навыки, которыми хотите овладеть. Не потребности (новый айфон — не мечта), а именно мечты, глобальные и не очень. Это маленький шаг, но он будет подталкивать вас к чему-то большому.

Чего вы боитесь?

Когда вы выбираете то, что хотите, вы сталкиваетесь со своими страхами. Именно страхи сбивают нас с пути и заставляют делать выбор в пользу «надо». Давайте посмотрим на ваши страхи.

Возьмите листок бумаги, пронумеруйте и перечислите то, что вас останавливает (ваши страхи). Изучите каждый из этих страхов. Стоит ли это вашей мечты? Стоит ли позволять ему влиять на вашу жизнь? Он вообще реален? Напротив каждого страха напишите совет, как бороться с этим страхом.

Вы увидите, что все страхи — это невидимые стены. Вы сами решаете, разрушить их или оставить

Вот как Эль Луна отвечает на самые популярные страхи. Что, если любимое дело не приносит денег? Не обязательно отказываться от основной работы. Главное, чтобы вы каждый день успевали заниматься тем, что вам нравится. Только так можно достичь невероятных результатов.

Не обязательно отказываться от основной работы. Главное, чтобы вы каждый день успевали заниматься тем, что вам нравится. Только так можно достичь невероятных результатов. Что, если нет времени? Любимое дело не отбирает силы. Можно заниматься им по вечерам, на выходных, в обеденный перерыв, в любую свободную минуту. Если ваша работа занимает все ваше время, постарайтесь найти другую. Нет ничего важнее призвания.

Любимое дело не отбирает силы. Можно заниматься им по вечерам, на выходных, в обеденный перерыв, в любую свободную минуту. Если ваша работа занимает все ваше время, постарайтесь найти другую. Нет ничего важнее призвания. А если ничего не получится? Во-первых, все у вас получится. Во-вторых, лучше попытаться, чем сожалеть об упущенных возможностях.

Вы все еще тут?

Маленький, но важный момент: выбирая «хочу», нужно действовать. Мало просто знать, чего вы хотите. Важно что-то делать. Маленькими шагами следовать к своей мечте и идти по пути своего предназначения.