5 советов, которые помогут найти свое предназначение
Художница Эль Луна (Elle Luna) однажды задалась вопросом, как найти свое призвание, и опубликовала пост о том, как вырваться из повседневности и сделать выбор между долгом и желанием. Всего за несколько дней публикацией поделились 5 млн человек, а со временем пост Эль превратился в полноценную книгу — «Между надо и хочу».
AdMe.ru приводит несколько советов из этой замечательной книги, которые помогут наконец-то сделать выбор между обыденностью и мечтой.
Каждый день мы делаем выбор между «надо» и «хочу»
Надо — это все то, что навязывается окружающим миром. Это ожидания, возложенные на нас родителями, друзьями, обществом и мнениями других людей по поводу того, как нам жить. Делая выбор в пользу «надо», мы живем для кого-то другого и якобы выполняем свой долг перед миром.
Хочу — это то, чего мы желаем по-настоящему. Это могут быть большие или маленькие мечты, но они всегда искренние. Это увлечения и глупые желания, которые делают нас счастливыми. Делая выбор в пользу «хочу», мы следуем своим идеалам.
Каждый день нам нужно делать выбор снова и снова. Но чтобы понять, правилен ли он, важно ответить на следующий вопрос:
То, чем я сейчас занимаюсь, — это работа, карьера или призвание?
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Работа — то, чем мы занимаемся с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу. Работу мы выполняем ради денег. Приходим утром, работаем (или делаем вид, что работаем) и вечером радостно бежим домой.
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Карьера — система повышений. Это та же работа, но трудимся мы ради продвижения и большего вознаграждения. В карьере мы каждый день боимся сделать ошибку и все потерять. Поэтому часто работаем на износ.
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Призвание — дело, которое по собственным ощущениям мы должны выполнять независимо от денег или успеха. Сам труд — уже награда. Это и есть ваше «хочу».
Билл Гейтс просто любил программировать. Стив Джобс хотел сделать все сложные вещи простыми. Генри Форд с детства мечтал о личном изобретении. Все истории самых успешных людей планеты начинаются со следования к своей мечте.
А чем занимаетесь вы?
Итак, вы сделали выбор в пользу «хочу». Но чего вы хотите? Многие люди не знают (или забыли)
Бывает, что мы настолько погрязли в «надо», что забываем, чем на самом деле мы хотим заниматься. Есть много способов понять, чего же вы действительно хотите.
- Позвоните маме. Уже с раннего возраста в человеке проявляются его призвание и самые сильные желания. Что вы любили больше всего? Чем были увлечены? О чем мечтали?
- Ищите подсказку в том, чем вы занимаетесь в свободное время. Зачастую наше призвание проявляется в нашем хобби — тех делах, которыми мы можем без устали заниматься часами. Что вас вдохновляет? Что вы делаете не из-за денег, а просто потому, что нравится?
- Подумайте о человеке, которому вы завидуете. Чем он занимается? Какая у него история? Как он этого добился?
- Купите упаковку стикеров. Записывайте на них свои мечты и навыки, которыми хотите овладеть. Не потребности (новый айфон — не мечта), а именно мечты, глобальные и не очень. Это маленький шаг, но он будет подталкивать вас к чему-то большому.
Чего вы боитесь?
Когда вы выбираете то, что хотите, вы сталкиваетесь со своими страхами. Именно страхи сбивают нас с пути и заставляют делать выбор в пользу «надо».
Давайте посмотрим на ваши страхи.
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Возьмите листок бумаги, пронумеруйте и перечислите то, что вас останавливает (ваши страхи).
- Изучите каждый из этих страхов. Стоит ли это вашей мечты? Стоит ли позволять ему влиять на вашу жизнь? Он вообще реален?
- Напротив каждого страха напишите совет, как бороться с этим страхом.
Вы увидите, что все страхи — это невидимые стены. Вы сами решаете, разрушить их или оставить
Вот как Эль Луна отвечает на самые популярные страхи.
- Что, если любимое дело не приносит денег? Не обязательно отказываться от основной работы. Главное, чтобы вы каждый день успевали заниматься тем, что вам нравится. Только так можно достичь невероятных результатов.
- Что, если нет времени? Любимое дело не отбирает силы. Можно заниматься им по вечерам, на выходных, в обеденный перерыв, в любую свободную минуту. Если ваша работа занимает все ваше время, постарайтесь найти другую. Нет ничего важнее призвания.
- А если ничего не получится? Во-первых, все у вас получится. Во-вторых, лучше попытаться, чем сожалеть об упущенных возможностях.
Вы все еще тут?
Маленький, но важный момент: выбирая «хочу», нужно действовать. Мало просто знать, чего вы хотите. Важно что-то делать. Маленькими шагами следовать к своей мечте и идти по пути своего предназначения.
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru
По материалам «Между надо и хочу»