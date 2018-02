5 советов для тех, кто старается понравиться людям

«Превратитесь» в кляксу

Клинический психолог, доктор Роджер Ковин (Roger Covin) в своей книге The Need to Be Liked советует представить себя в виде чернильных пятен наподобие тех, что используются в широко известном тесте Роршаха. «То, что человек видит в пятнах, характеризует его, а не чернила. То же самое касается того, как мы воспринимаем друг друга. Одни и те же качества будут нравиться одним людям и в то же время раздражать других».

Например, то, что один человек примет за уверенность, другой опишет как надменность. Честность может высоко цениться с одной стороны и считаться непростительно грубой с другой. Мы склонны видеть в людях то, что есть в нас самих: стремления, предпочтения и страхи.

Открытость и простота могут быть вашими сильными сторонами, но если в вашем собеседнике давно укоренилась боязнь искренности, то высока вероятность, что вы покажетесь ему отвратительно лживым или попросту фальшивым человеком. И вам придется с этим смириться.