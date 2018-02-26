5 советов для тех, кто старается понравиться людям

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Люди «как-то не так» к вам относятся, и это в равной степени касается коллег, случайного таксиста или бывших одноклассников, которых вы не видели уже лет десять. «Просто скажите себе: какая разница?!» — самый очевидный и самый глупый совет, который можно дать в такой ситуации. Само собой, умом вы понимаете всю нелепость беспокойства по поводу симпатии к вам каждого человека, но что это меняет? В этой статье мы расскажем о психологических трюках, которые по-настоящему помогают вернуться к реальности.

AdMe.ru надеется, что соблюдение этих 5 подходов вернет вам чувство внутреннего равновесия.

«Превратитесь» в кляксу

Клинический психолог, доктор Роджер Ковин (Roger Covin) в своей книге The Need to Be Liked советует представить себя в виде чернильных пятен наподобие тех, что используются в широко известном тесте Роршаха. «То, что человек видит в пятнах, характеризует его, а не чернила. То же самое касается того, как мы воспринимаем друг друга. Одни и те же качества будут нравиться одним людям и в то же время раздражать других». Например, то, что один человек примет за уверенность, другой опишет как надменность. Честность может высоко цениться с одной стороны и считаться непростительно грубой с другой. Мы склонны видеть в людях то, что есть в нас самих: стремления, предпочтения и страхи. Открытость и простота могут быть вашими сильными сторонами, но если в вашем собеседнике давно укоренилась боязнь искренности, то высока вероятность, что вы покажетесь ему отвратительно лживым или попросту фальшивым человеком. И вам придется с этим смириться.

«Я знаю, что ничего не знаю»

По словам Ковина, помимо личности как таковой, есть множество других факторов разной степени масштабности и продолжительности, влияющих на обращение человека с вами. Проблемы на работе, семейная ссора или элементарное недомогание будут настойчиво привлекать к себе внимание. Даже срываясь на вас, человек зачастую на самом деле не адресует этих эмоций вам лично. У него может быть миллион неизвестных и независимых от вас причин злиться. Неплохо иногда напоминать себе о собственной незначительности.

Обуздайте свою фантазию

Доктор Ковин также весьма скептически относится к проявлениям «телепатии» клиентов, утверждающих, что они в точности знают, когда о них плохо думают. Есть два самых частых эффекта, влиянию которых люди склонны поддаваться. Первый — это персонализация, когда мы считаем себя причиной всего происходящего. Второй — катастрофизация, когда мы трактуем события самым худшим образом. Например, мы слышим смех коллег и сразу думаем, что они обсуждают наш внешний вид или поведение (конечно-конечно, ведь, кроме нашей персоны, им обсуждать больше нечего). В большинстве случаев мы даже не успеваем отследить, когда начинаем «сочинять», это происходит автоматически, а тревожность меж тем растет пропорционально бурной фантазии. Справиться с этим можно с помощью чуткого и вдумчивого самоанализа. «Что я воспринимаю как данность, можно ли взглянуть на это по-другому? Насколько я объективен?» Нелишним будет проследить ход своих мыслей до, во время и после неспоредственной беседы и отметить,что могло исказить ваше восприятие.

Нейтральное ≠ негативное

В общем-то, люди довольно плохо справляются с неопределенностью: если человек не ведет себя очевидно дружелюбно или агрессивно, большинству из нас довольно сложно его «считать». В итоге мы чаще склонны принимать нейтральное отношение за негативное. Особенно это касается тех из нас, кто страдает высокой «чувствительностью к отвержению». «Если нет никаких явных признаков, то человек начинает полностью опираться на свое мироощущение», — считает Озлем Айдук (Ozlem Ayduk), профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли. Если в вашей версии мироздания люди настроены вас отвергать, то вы воспримете человека, занятого своими делами, так, как будто он намеренно вас игнорирует и избегает контакта. Как и в предыдущем пункте, здесь стоит усилием мысли возращать себя к реальности и не давать воображению разыграться.

Помните: у вас нет шансов

Еще один трюк, который Ковин любит проворачивать со своими клиентами: посмотрите на себя в масштабах всей планеты. «Представьте, что вы могли бы за неделю пообщаться со всеми 7 миллиардами людей на планете. Сколько из этих людей скажет, что вы в целом им симпатичны?» С теми, кто называет невероятно низкий или высокий процент, Ковин работает отдельно. Для людей, более близких к реальности, такое упражнение служит отличным напоминанием, что столкновение с теми, кто нас недолюбливает, — это неизбежная часть жизни. Сам Ковин оценивает свою «симпатичность» процентов на 70. "Это значит, что 30 % людям я не понравлюсь, а 30 % из 7 миллиардов — 2,1 миллиарда. Это очень много людей, — говорит он. Такие люди повсюду. Осознайте хотя бы на секунду, что все шансы катасторфически против вас: люди не будут вас любить. Множество людей. И это абсолютно нормально.