5 случаев, когда мужчины и женщины смотрят на одно, но видят разное

Считается, что оценить женскую привлекательность может только мужчина. Как бы не так! Мужчины — не единственные знатоки красоты. Да и не самые беспристрастные. Разве мог бы стать судьей сладкоежка на конкурсе пирожных?

AdMe.ru предлагает вам сравнить женский и мужской взгляды на женскую красоту.

Выбор одежды

Мужчины воспринимают женский образ в целом. А вот женщина оценит все: от бренда шарфика до качества подкладки плаща. Нет более благодарной зрительской аудитории, чем женщины. И более придирчивой тоже нет.

Внешний вид

Только женщина понимает, сколько сил вложено в блеск волос и в гладкий, без единой морщинки лоб. Мужчины, конечно, тоже видят и ценят красоту, но не знают деталей.

Макияж

Искусство макияжа, безусловно, ценится мужчинами, но только как результат. Женщина же сканирует взглядом такие вещи, как, например, идентичность стрелок на глазах и идеально подобранный оттенок тонального крема.

Повадки

Мужчина оценит девушку в целом. Умилится ее звонкому смеху, красивой улыбке и доброжелательному взгляду. А женщина оценит походку, манеру жестикулировать при разговоре и многое другое, из чего складывается образ королевы, замарашки или хищницы.

Фигура

Говорят, что женщины и мужчины оценивают женскую фигуру одинаково. Но это не так. Мужчина оценивает формы и силуэт фигуры, его взгляд зацепится за самые эффектные части тела. А женский взор не упустит ни целлюлит на попе аппетитной формы, ни слегка выпирающий животик, ни лишний вес.

Фото на превью pixabay

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10 Комментарии
  • 30 августа 2017
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