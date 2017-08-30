5 случаев, когда мужчины и женщины смотрят на одно, но видят разное
Считается, что оценить женскую привлекательность может только мужчина. Как бы не так! Мужчины — не единственные знатоки красоты. Да и не самые беспристрастные. Разве мог бы стать судьей сладкоежка на конкурсе пирожных?
AdMe.ru предлагает вам сравнить женский и мужской взгляды на женскую красоту.
Выбор одежды
Мужчины воспринимают женский образ в целом. А вот женщина оценит все: от бренда шарфика до качества подкладки плаща. Нет более благодарной зрительской аудитории, чем женщины. И более придирчивой тоже нет.
Внешний вид
Только женщина понимает, сколько сил вложено в блеск волос и в гладкий, без единой морщинки лоб. Мужчины, конечно, тоже видят и ценят красоту, но не знают деталей.
Макияж
Искусство макияжа, безусловно, ценится мужчинами, но только как результат. Женщина же сканирует взглядом такие вещи, как, например, идентичность стрелок на глазах и идеально подобранный оттенок тонального крема.
Повадки
Мужчина оценит девушку в целом. Умилится ее звонкому смеху, красивой улыбке и доброжелательному взгляду. А женщина оценит походку, манеру жестикулировать при разговоре и многое другое, из чего складывается образ королевы, замарашки или хищницы.
Фигура
Говорят, что женщины и мужчины оценивают женскую фигуру одинаково. Но это не так. Мужчина оценивает формы и силуэт фигуры, его взгляд зацепится за самые эффектные части тела. А женский взор не упустит ни целлюлит на попе аппетитной формы, ни слегка выпирающий животик, ни лишний вес.
Фото на превью pixabay