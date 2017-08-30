5 случаев, когда мужчины и женщины смотрят на одно, но видят разное

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Считается, что оценить женскую привлекательность может только мужчина. Как бы не так! Мужчины — не единственные знатоки красоты. Да и не самые беспристрастные. Разве мог бы стать судьей сладкоежка на конкурсе пирожных?

AdMe.ru предлагает вам сравнить женский и мужской взгляды на женскую красоту.