5 шагов, чтобы вернуть доверие в отношения

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С очередной ссорой кажется, что отношения катятся в бездну. И, если ничего не предпринимать, именно так и будет. AdMe.ru предлагает не ждать инициативы от половинки и самим начать разжигать тлеющие угольки былой страсти. Эти 5 шагов вернут вас к приятному началу ваших отношений.

Шаг № 1: Говорите друг с другом

Чтобы восстановить доверительный диалог, посмотрите на любимого человека иначе. Это человек, с которым вы хотите обрести счастье. Заботьтесь о нем так, как хотите, чтобы заботились о вас. Хватит разговаривать лишь о детях и хозяйстве. Ведь можно поделиться мыслями об увлечениях, кино, музыке. Вашей половинке будет приятно увидеть в ваших глазах заинтересованность. Стоит принять, что ваш любимый человек отличается от вас. Рассказывайте ему, что интересно вам. Расспрашивайте о его желаниях. Различия не должны раздражать, это, наоборот, интересно.

Шаг № 2: Проводите время наедине

Когда появляются дети, бывшие страстные любовники превращаются в родителей. Однако и детям и взрослым будет полезно, если взрослые будут проводить некоторое время наедине. Прогулка вдвоем поможет снова увидеть друг в друге привлекательных людей. Помимо совместных выходов в свет проводите домашние вечера наедине. Без телевизора, интернета и детей.

Шаг № 3: Флиртуйте

Вашей половинке будет приятно, если вы будете прихорашиваться в выходные, а не только на работу и в гости. Когда вы следите за своей внешностью, даже оставаясь дома наедине, мужчина воспринимает это как способ сказать «Я хочу нравиться тебе». Флирт придает уверенность партнеру.

Шаг № 4: Первым делом — любовь

В духовном развитии человека случаются кризисные моменты, когда остро встает вопрос о собственной значимости и о своем месте в мире. Именно в это время партнеру важно ощущать себя половинкой пары, частью отдельной ячейки общества. Для этого можно придумать ритуалы, показывающие значимость и целостность связи.

Шаг № 5: Поддерживайте друг друга

Иногда человеку тяжело признать свои слабости, а будучи в отношениях, важно помимо своих признавать и слабости своего партнера. Ведь поддержка необходима абсолютно всем. Именно в тяжелые моменты человек нуждается в надежном плече и заботе.