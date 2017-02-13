5 роковых ошибок, которые могут стоить вам отношений

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Вы долго мечтали об этом и наконец встретили любовь! Чувства вскружили голову, и вот вы вместе. Месяц, год, а может, 10 лет? Психологи утверждают, что продолжительность отношений часто зависит от нас самих, а причины разрыва у большинства пар очень схожи. AdMe.ru собрал для вас список самых распространенных ошибок, которые могут незаметно разрушить ваши отношения, если вовремя не принять меры.

Нельзя достичь счастья в любви, пытаясь быть кем-то другим. Почему-то, влюбляясь, мы напрочь забываем об этом и начинаем подстраиваться под партнера. Вовсю стараемся заслужить одобрение и восхищение своей второй половины. Но ведь любят не за идеальность. Хотите привлечь по-настоящему родную душу? Будьте собой! У нас настоящих, со всеми нашими тараканами в голове, гораздо больше шансов на долгие счастливые отношения.

Крайность, противоположная первой, — себя мы принимаем такими, какие мы есть, а вот другого очень хотим переделать. Водим на выставки, дарим умные книжки, громко восхищаемся телосложением моделей, намекая любимым, что им есть что в себе исправить, чтобы понравиться нам еще больше. Мало кто сможет выдержать такой напор, разве что человек с очень низкой самооценкой. Но нужен ли вам такой? Перестаньте диктовать правила. Стройте отношения с позиции двух взрослых. У всех есть недостатки, но есть и достоинства, за которые и стоит ценить людей.

Начитавшись романтических историй, многие одинокие люди верят, что как только встретят свою половинку, на смену унылым серым будням придет вечный праздник. Поэтому уже первая сложность для них — это начало конца, отношения — неправильные, а любимый человек оказывается «недостаточно хорош». В отношениях периоды счастья сменяются трудностями. Не бойтесь их. Сложности таят в себе огромную силу, ведь именно они могут перевести отношения на новый уровень.

Нельзя построить новые отношения, не вынеся правильные уроки из прошлых. Речь идет о внутренних процессах: обиды, невысказанные претензии, внутреннее убеждение, что все женщины/мужчины плохи и могут предать в любой момент. Так или иначе даже с каждым мелким спором это сказывается на нынешних отношениях, постепенно подтачивая их.

Что делает людей по-настоящему близкими? Искренность и открытость! Это не значит, что надо выливать на голову второй половины весь свой поток сознания. Рассказывайте о том, что для вас важно, интересуйтесь мнением. Это так же работает и в обратную сторону: сами умейте слушать и слышать другого. Если что-то в поведении человека вам неприятно, спокойно и без претензий сообщайте об этом. Взрослые люди, которые по-настоящему уважают и любят друг друга, могут делиться практически всем, не боясь быть непонятыми и осмеянными.