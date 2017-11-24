5 психологических причин, почему люди не худеют даже со спортзалом и диетами

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Бывает, ходит человек в спортзал, сидит на жесткой диете, и со здоровьем у него нет проблем, и генетика благоволит, а похудеть никак не получается. А знаете почему? Потому что это выгодно! AdMe.ru разыскал в интернете людей с такой же проблемой, которые на своем примере объясняют, какие психологические барьеры мешают им распрощаться с ненавистными килограммами, несмотря на здоровое питание и постоянные тренировки.

Быть толстым выгодно!

Да, именно выгодно, потому что на лишний вес можно списать все свои проблемы: Нет второй половинки?

Не берут на работу мечты?

Не получается добиться цели? Это очень удобно: есть проблема — можно валить все на лишний вес. А если бы его не было? Тогда бы получилось, что все дело не в каких-то внешних проблемах... А в вас самих. Конечно, разочаровываться в себе никому не хочется, оттого и килограммы в спортзале уходят с неохотой — подсознание не отпускает.

Это отличное оправдание собственной лени

Все мы порой откладываем дела на завтра, на следующий месяц или год. А люди с лишним весом зачастую откладывают планы на следующую жизнь — когда они будут худыми и стройными. Это же здоровское оправдание: «Я хочу научиться танцевать, но пока не могу, ибо лишний вес, сами понимаете. Вот похудею, начну целыми днями тренироваться — и как стану главной звездой вечеринки, ух, держитесь! Ну а пока, слава богу, так усердно тренироваться не надо, побегаю пред сном на улице и спокойно лягу-ка спать».

Это способ получить любовь и внимание

Ну кто не любит поныть? Столько сразу близких и успокаивающих людей вокруг: все жалеют, любят, заботятся, а вы в этот момент — центр Вселенной (тут у вас должен появиться нимб). А жесткая диета или жестокий тренер — это же идеальный сюжет для вечернего нытья, хоть каждый день драмы разыгрывай.

Побег от нежелательных мыслей и эмоций

Замечали, что у многих людей с переключением на режим стресса автоматически включается режим обжорства даже во время диет? Это происходит от неспособности адекватно распознать свои эмоции, особенно если с детства приучали держать себя в руках словами «Не плачь / не жалуйся, ты же взрослый!» От этого чувство обеспокоенности кажется неким иным чувством, например голодом. В результате человек вместо сеанса у психотерапевта с излиянием эмоций и решением проблем просто идет «на сеанс» к холодильнику, невзирая на просьбы тренера.

Это способ не решать проблемы с самооценкой

Ну и еще одна психологическая причина трудностей в похудении — неадекватная оценка самого себя. Если человек, даже восседая напротив диетолога, в шутку и с большой любовью употребляет в свои адрес фразочки типа «мои любимые ляжки», «щеки — это стиль» или «хорошего человека должно быть много», он неосознанно навешивает на себя ярлык, делая установку оставаться таким. Такую же установку делает и мысль о наследственности: «Моя мама полная, поэтому и я такая». Хм, если вы хотите отдать дань предкам и с гордостью продолжить внушительных размеров фамильную линию, то, конечно, вы можете не так сильно истязать себя диетами и тренировками. Но, согласно науке, генетически передаваемое ожирение — это не неизбежность, а лишь предрасположенность. Поэтому жаль, если у человека предрасположенности нет, а он запустил себя, поскольку считает, что все пути все равно ведут к лишнему весу.

Так что все проблемы у нас в голове. Вы согласны с этим?