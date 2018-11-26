Как решиться на поступок, даже если вокруг все крутят пальцем у виска

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«Пришел, увидел, победил», — сказал когда-то Гай Юлий Цезарь. А все потому, что он был решительно настроен и действовал без оглядки. Но далеко не у всех получается быть такими же отважными, как этот легендарный правитель. Что же нам мешает набраться решительности и сделать шаг к своей цели?

Мы в редакции AdMe.ru собрали самые распространенные причины, которые не дают принять ответственное решение, и советы психологов, как с этим бороться.

1. Слишком много думаете

По мнению ученых, изначально у нас 50 % вероятности принятия правильного решения. Но как только мы начинаем погружаться в детали, эта вероятность падает до 20 %. Кроме того, продумывание всего до мелочей требует больших энергетических затрат, а усталость — не лучший мотиватор.

Чтобы избежать подобных ситуаций, поставьте себе лимит времени, которое вы готовы уделить разработке плана. И незамедлительно переходите к действиям сразу после его окончания.

2. Боитесь негативных последствий решения

Страх — это естественная реакция организма на опасность. Он затормаживает наши реакции, чтобы мы остановились, прежде чем сделать следующий шаг. Когда мы думаем о том, что предстоит сделать, то чаще всего нас охватывает боязнь сожаления из-за совершенного и мы отступаем. Хотя зачастую ничего ужасного так и не происходит. В этом случае психологи рекомендуют собрать волю в кулак и продолжать двигаться вперед. Неважно, станет ли потом понятно, что решение было неверным. Решайте проблемы по мере поступления и помните: все совершают ошибки и вы — не исключение.

3. Вы сами не знаете, чего хотите

Когда мы работаем в команде над решением проблемы и каждый предлагает свое видение, то вспоминаем о цели, которую хотим достичь общими усилиями. Такой ориентир помогает принять правильное в данной ситуации решение, пусть не всегда и компромиссное. То же самое и в обычной жизни: только четко расставленные приоритеты помогут определиться с последующими действиями и выбором. В сегодняшнем мире информационного перенасыщения понять, чего хочешь, действительно сложно. Эксперты говорят, что лучше всего для этого задать себе прямые вопросы и ответы записать на бумаге. Просветление придет не сразу, сперва фразы будут очень общими, например: «Я хочу научиться рисовать». Но если продолжить ставить вопросы, то в конце концов вы придете к верному выводу и мотиватору: «Я хочу научиться рисовать, чтобы мной гордилась мама».

4. Вы не заботитесь о своем теле

Согласно результатам исследований шведских ученых, соблюдение режима питания напрямую связано с риском непринятия решений. В крови у участников эксперимента, которые не соблюдали такой режим, было обнаружено гораздо большее количество гормона грелина, что приводило к импульсивным поступкам. Также на силу воли могут повлиять физическая усталость, болезнь и другие неприятные факторы.

Поэтому если вам предстоит принять важное решение, а вы вдруг почувствовали себя не лучшим образом, то сперва отдохните и наберитесь сил. Не зря народная мудрость гласит: «Утро вечера мудренее».

5. Вы расcчитываете только на свои силы

Поддержка единомышленников, друзей или родственников очень важна. В детстве мы просили ее только у родителей и, заполучив ее, чувствовали себя в безопасности при любом исходе событий. Во взрослой жизни мы зачастую принимаем решения самостоятельно и остаемся без такого базового ощущения защищенности, что влияет на наш выбор не в лучшую сторону.

Это не значит, что теперь нужно любой свой шаг обсуждать с близкими и ждать их одобрения. Адекватно оценивайте собственные силы и просите о помощи, если будет такая необходимость. Помните, что доброе слово от близких сердцу людей поможет пережить самые сложные времена.

Как видите, такие на первый взгляд непобедимые причины можно превратить в обычные обстоятельства. А что мешало вам принять ответственные решения в вашей жизни? Поделитесь с нами своим опытом в комментариях.