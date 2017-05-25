5 признаков того, что вы общаетесь с эмоциональным психопатом

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда заканчиваются отношения с человеком, мы начинаем анализировать произошедшее и искать истинную причину разрыва. Было ли это просто стечение обстоятельств или эмоциональный всплеск, понятно не сразу. AdMe.ru хочет помочь разобраться в людях, которые ведут себя подозрительно. Перед вами 5 способов поведения, которые характеризуют эмоционального психопата.

1. Человек всегда обвиняет вас, если появляются сложности в отношениях

Не думайте, что он глуп и ничего не понимает. Наоборот, он знает, что это его вина, но природа ему просто не позволяет признать свою ошибку. Он стремится внушить вам мысль: что бы плохого ни происходило, всегда виноваты вы.

2. Человек постоянно лжет, чтобы вы себя плохо чувствовали

Говоря о лжи, стоит заострить внимание на том, что человек будет лгать не только на какие-то глобальные темы, он способен обмануть даже на ровном месте. И ему в такой позиции совершенно все равно, как вы себя чувствуете, он просто уже не отдает себе отчета в том, что делает.

3. Человек обвиняет вас в том, что не может чего-то добиться в жизни

Этот человек нездоров. Он считает, что все вокруг виноваты в его неудачах, но только не он. Как было сказано выше, ему не важны ваши чувства. Он будет раз за разом повторять одну и ту же мысль: «Из-за тебя я не могу добиться своих целей».

4. Человек всеми способами принижает ваше достоинство

Для такого, как он, вы значите ровным счетом столько же, сколько пыльный пульт от телевизора. Он нашел себе идеального человека, который питает к нему теплые чувства, и управляет им, чтобы удовлетворять свои мелкие потребности. О взаимных чувствах речи не идет вовсе.

5. Человек запрещает вам общаться с другими людьми

Попросить о помощи, находясь с таким человеком, очень сложно. Ограничивая связь с окружающим миром, он навсегда привязывает вас к себе, потому что на тот момент в вас уже поселится убеждение в том, что выжить в этом мире вы можете только с ним.

От людей, которые ведут себя подобным образом, нужно держаться подальше, ведь они способны отнять самое драгоценное, что у вас есть, — вашу жизнь.