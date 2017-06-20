5 признаков синдрома дефицита внимания, которые незаметно отравляют вашу жизнь

Часто люди даже не подозревают, что у них синдром дефицита внимания и гиперактивности, считая суетливость просто чертой характера. Но это может привести к серьезным проблемам в повседневной жизни.

AdMe.ru нашел несколько главных признаков, по которым можно выявить у себя или близких это расстройство.

Проблемы с концентрацией

Часто люди с синдромом дефицита внимания не могут придерживаться плана и четкого распорядка дня. Наряду с неорганизованностью и забывчивостью проявляются и следующие симптомы:

  • Не получается сфокусироваться на деталях, в работе проскакивают досадные ошибки.
  • Во время монотонных лекций или долгого разговора постоянно переключается внимание на другие вещи или дела.
  • Даже при личном коротком разговоре мысли все время «улетают» от темы разговора, сложно слушать собеседника.

  • Сознательное или несознательное избегание задач, которые требуют концентрации и умственного напряжения.

  • Часто теряются небольшие бытовые вещи, такие как зонтик, перчатки.

Проблемы с контролем времени

Умение расставлять приоритеты, быть последовательным в делах, рассчитывать время часто становится непосильной задачей для взрослых с синдромом дефицита внимания. Это самые распространенные признаки:

  • Проблемы в организации рабочего времени, чувство, что вы ничего не успеваете и ничего не можете с этим сделать.
  • Постоянно забываете о назначенных встречах, о данных обязательствах и сроках.
  • Постоянные опоздания, ничем не обоснованные.

Неусидчивость

Гиперактивность у взрослых проявляется гораздо реже, чем у детей. Однако отсутствие ее симптомов не означает, что у вас нет синдрома дефицита внимания:

  • Невозможность спокойно сидеть на одном месте: постоянно ерзанье, привычка стучать каблуком о пол.
  • Сложности с тем, чтобы усидеть на месте.
  • Неуправляемое желание движения и деятельности даже в тех ситуациях, где это неуместно.
  • Невозможность спокойно проводить досуг за чтением книг или другим делом, которое требует концентрации.

Непрерывные разговоры

Несмотря на схожесть с детской гиперактивностью, у взрослых она больше отражается на психическом состоянии, чем на физической активности.

  • Постоянные разговоры независимо от желания собеседников.
  • Нетерпеливость, неумение ждать. Проявляются в том числе при разговорах, когда человек не может дождаться окончания чужой реплики, перебивает или раньше времени отвечает на вопрос.

Вторжение в личное пространство

У многих взрослых с синдромом дефицита внимания есть поведенческие проблемы, они часто игнорируют социальные нормы, совершают необдуманные поступки, вставляют неожиданные или неуместные фразы. Типичными симптомами этой категории считаются:

  • Вторжение в чужое личное пространство, в том числе в чужие разговоры или деятельность, даже если это не нравится окружающим.
  • Такие люди не могут соблюдать тактичность в общении, часто задают окружающим неловкие вопросы или озвучивают спонтанные мысли, а потом жалеют об этом.

Фото на превью Columbia Pictures

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