5 признаков синдрома дефицита внимания, которые незаметно отравляют вашу жизнь

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Часто люди даже не подозревают, что у них синдром дефицита внимания и гиперактивности, считая суетливость просто чертой характера. Но это может привести к серьезным проблемам в повседневной жизни.

AdMe.ru нашел несколько главных признаков, по которым можно выявить у себя или близких это расстройство.