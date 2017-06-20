5 признаков синдрома дефицита внимания, которые незаметно отравляют вашу жизнь
Часто люди даже не подозревают, что у них синдром дефицита внимания и гиперактивности, считая суетливость просто чертой характера. Но это может привести к серьезным проблемам в повседневной жизни.
AdMe.ru нашел несколько главных признаков, по которым можно выявить у себя или близких это расстройство.
Проблемы с концентрацией
Часто люди с синдромом дефицита внимания не могут придерживаться плана и четкого распорядка дня. Наряду с неорганизованностью и забывчивостью проявляются и следующие симптомы:
- Не получается сфокусироваться на деталях, в работе проскакивают досадные ошибки.
- Во время монотонных лекций или долгого разговора постоянно переключается внимание на другие вещи или дела.
- Даже при личном коротком разговоре мысли все время «улетают» от темы разговора, сложно слушать собеседника.
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Сознательное или несознательное избегание задач, которые требуют концентрации и умственного напряжения.
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Часто теряются небольшие бытовые вещи, такие как зонтик, перчатки.
Проблемы с контролем времени
Умение расставлять приоритеты, быть последовательным в делах, рассчитывать время часто становится непосильной задачей для взрослых с синдромом дефицита внимания. Это самые распространенные признаки:
- Проблемы в организации рабочего времени, чувство, что вы ничего не успеваете и ничего не можете с этим сделать.
- Постоянно забываете о назначенных встречах, о данных обязательствах и сроках.
- Постоянные опоздания, ничем не обоснованные.
Неусидчивость
Гиперактивность у взрослых проявляется гораздо реже, чем у детей. Однако отсутствие ее симптомов не означает, что у вас нет синдрома дефицита внимания:
- Невозможность спокойно сидеть на одном месте: постоянно ерзанье, привычка стучать каблуком о пол.
- Сложности с тем, чтобы усидеть на месте.
- Неуправляемое желание движения и деятельности даже в тех ситуациях, где это неуместно.
- Невозможность спокойно проводить досуг за чтением книг или другим делом, которое требует концентрации.
Непрерывные разговоры
Несмотря на схожесть с детской гиперактивностью, у взрослых она больше отражается на психическом состоянии, чем на физической активности.
- Постоянные разговоры независимо от желания собеседников.
- Нетерпеливость, неумение ждать. Проявляются в том числе при разговорах, когда человек не может дождаться окончания чужой реплики, перебивает или раньше времени отвечает на вопрос.
Вторжение в личное пространство
У многих взрослых с синдромом дефицита внимания есть поведенческие проблемы, они часто игнорируют социальные нормы, совершают необдуманные поступки, вставляют неожиданные или неуместные фразы. Типичными симптомами этой категории считаются:
- Вторжение в чужое личное пространство, в том числе в чужие разговоры или деятельность, даже если это не нравится окружающим.
- Такие люди не могут соблюдать тактичность в общении, часто задают окружающим неловкие вопросы или озвучивают спонтанные мысли, а потом жалеют об этом.
Фото на превью Columbia Pictures