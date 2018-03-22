5 признаков, что в плохом самочувствии виновата неправильная диета

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Говорят, что человек, который сидит на диете, всегда голоден, а значит, всем недоволен и взвинчен. Однако бывают случаи, когда на смену раздражительности приходит настоящая депрессия. Состояние это никак не связано с голодом и может возникнуть из-за смены рациона. Садясь на диету, мы часто думаем только о том, как поскорее согнать со своего тела лишние складочки, забывая, что для физического и психического здоровья нам необходим целый спектр важных микроэлементов, которые нельзя исключать из рациона.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как может наше пищевое поведение стать причиной депрессии, и поняли, что вероятность такого исхода довольно высока. Итак, вот 5 признаков того, что ваше плохое самочувствие вызвано неправильным питанием.

1. Ухудшение памяти

Омега-3 — одна из жирных кислот, благодаря которой наш мозг может правильно функционировать, концентрироваться на важных вещах и запоминать их. Если этого вещества в рационе не хватает, его заменяют поглощаемые нами трансжиры. Ученые доказали, что такие жиры способствуют возникновению депрессии. Если наряду с депрессией вы заметили у себя симптомы ухудшения памяти, постарайтесь увеличить объем потребляемой омега-3. Эта кислота в большом количестве содержится: в рыбе;

в орехах (больше всего — в грецких);

в маслах (особенно в льняном);

в пророщенных зернах пшеницы.

2. Проблемы с кишечником

При неправильной диете проблемы с кишечником не заставят себя ждать. А ведь кишечник — место, в котором образуется огромное количество важных для нас гормонов. Например, в тонком кишечнике образуется серотонин — гормон радости, без которого мы впадаем в уныние. Если, помимо депрессии, вы наблюдаете у себя проблемы с кишечником, попробуйте отрегулировать количество потребляемого цинка (он, помимо всего прочего, отвечает за правильное пищеварение). Цинк содержится: в зародышах пшеницы;

в сыре (особенно в рикотте, чеддере, моцарелле и сыре гауда);

в мясе (больше всего цинка в печени и говядине);

в морепродуктах (особенно в устрицах).

3. Сбой цикла у женщин

Это один из распространенных признаков проблем с гормонами, вырабатываемыми щитовидной железой. Которые, кстати, отвечают в том числе и за наш метаболизм, а также в случае дисбаланса могут стать причиной депрессии. При подозрении на проблемы со щитовидкой нужно посетить эндокринолога. Чаще всего корень подобных неприятностей кроется в недостаточном количестве потребляемого йода (норма для взрослого человека — не менее 150 мкг в день). Но правда в том, что, даже если мы съедим порцию богатых йодом продуктов, мы можем не добрать количество элемента до минимума. Поэтому порой целесообразно принимать йод отдельно (конкретный препарат назначает врач).

4. Судороги в ногах

Задуматься о неправильном питании стоит, если ваши конечности стало регулярно сводить судорогами. Возможно, это является признаком дефицита магния, который помогает активизировать ферменты, необходимые для образования серотонина (отсюда и депрессия). При дефиците магния и депрессии врачи, как правило, рекомендуют магнийсодержащие препараты. При небольших отклонениях от нормы можно повысить уровень данного вещества в организме, наладив питание. Больше всего магния содержится: в семенах тыквы;

в горохе;

в кедровых орехах.

5. Потеря аппетита, усталость, одышка

Полное отсутствие аппетита может обрадовать человека, мечтающего похудеть, но также может являться спутником депрессии вместе с усталостью и одышкой. Эти симптомы являются признаком железодефицитной анемии, которая может стать причиной депрессии. Решить эту проблему можно употреблением специальных железосодержащих препаратов или богатых железом продуктов, таких как: печень (говяжья или свиная);

почки (говяжьи, бараньи, телячьи или свиные);

мясо осьминогов;

соевые бобы.

Стоит отметить, что депрессия — не единственное неприятное последствие перечисленных выше проблем. Поэтому, обнаружив какое-либо из данных изменений, важно обратиться к врачу за консультацией и сдать необходимые анализы. На приеме не забудьте уточнить, что сидите на диете.