Что заставляет людей не сдерживать обещания и как общаться с ними дальше

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«Лживые обещания раздражают больше, чем откровенные отказы», — сказал когда-то французский лексикограф Пьер Буаст. У каждого из нас есть друзья и знакомые, которые систематически подводят окружающих и не выполняют обещанного. А может быть, вы замечали такое поведение и за собой. Необязательность часто становится чертой характера, но вот причины у нее бывают разные. Поэтому прежде всего стоит найти источник проблемы, а уже потом искать решение.

Мы в AdMe.ru разобрали некоторые случаи необязательности, чтобы понять, откуда она взялась и как поступать, если чьи-то обещания не стоят и ломаного гроша.

1. По дружбе

Первое, что стоит сделать, если рядом с вами находится кто-то, кто кормит вас обещаниями вместо десерта, — это поговорить. Банальный, но действенный совет. Возможно, то, что для вас невыполненные обещания и неуважение к себе, для другого человека — проявление понимания и глубины дружбы. Это кому-то чужому нужно придумывать и объяснять, а вам можно отказать в последний момент — вы же «свои люди, вы все поймете». В таком случае стоит обсудить ваши представления о доверии и обязательствах и делать шаги навстречу. Вам — не принимать все близко к сердцу, а другу — считаться с вашими чувствами. К тому же разговор поможет понять причины необязательного поведения. Ведь если кому-то просто нужна помощь и поддержка, то другого человека давно пора поставить на место.

2. Неумение говорить «нет»

Одна из самых распространенных причин невыполненных обещаний — простое неумение говорить «нет». Многих воспитывали с мыслью о том, что людям нужно помогать, вот человек и стремится пообещать каждому свое время, заботу и помощь. А потом оказывается, что обещаний больше, чем часов в сутках и сил внутри. Если вы столкнулись с таким человеком, дайте ему понять, что любую вашу просьбу можно сразу и честно отклонить, это гораздо лучше, чем из вежливости обещать то, что выполнить не в силах.

3. Лень

Также забыть об обещанном нам часто подсказывает лень. Вроде было столько энтузиазма, когда соглашался, а когда пришло время — маленькая задача превратилась в такую огромную проблему в глазах обещавшего, что одна мысль об исполнении своего слова напрягает. В таком случае не стоит больше о чем-то просить человека — вряд ли в следующий раз ему не захочется вдруг поспать лишний час или посмотреть фильм вместо того, чтобы, к примеру, встретить вас с самолета. Лень у таких людей не периодическая слабость, а стиль жизни.

4. Желание угодить

Еще один тип людей, постоянно раздающих обещания, но не выполняющих их, — те, кто просто хочет выглядеть лучше в ваших глазах. Такие люди обычно и не собираются держать слово — они просто пускают пыль в глаза, чтобы получить ваше расположение. У них уже заготовлена гениальная отмазка, к которой не то что не подкопаешься, но после нее даже хочется помочь внезапному «страдальцу». В крайнем случае такие люди переходят в агрессивное наступление — рассказывают о том, что никто никому ничего не должен и перекручивают ситуацию так, что вы еще и виноваты остаетесь. Совет здесь такой же — не ждать больше ничего, но главное — не чувствовать себя плохо из-за того, что отдаляетесь от «такого хорошего человека». Помните, он не «столько для вас сделал», а «столько вам впустую обещал».

5. Всепрощение

Обещания можно не сдерживать по одной очевидной причине — вас все равно простят. Такие люди всегда держат это в голове — они, может, и постараются все исполнить, но если не выйдет — ничего страшного. И тут проблема скорее не в том, кто обещает, а в том, кто всегда безропотно прощает. Подумайте, не слишком ли часто вы спускаете с рук забытые просьбы, может, именно вы и приучили человека к такому поведению? В этом случае начать нужно с себя — откровенно говорить о своих чувствах, обиде и важности выполнения обещанного.

В любом случае, если меры и разговоры не помогают, просто сделайте так, чтобы чья-то необязательность не влияла на вас. Не просите у них ничего, не подстраивайтесь и не ждите — так будет меньше проблем, обид и потраченных нервов. И помните: если чье-то поведение из раза в раз причиняет вам дискомфорт, обижает или выводит вас из себя, вы всегда вправе убрать такого человека из своей жизни. Даже если это сложно или больно — в первую очередь стоит позаботиться о себе и своих чувствах.