Почему иногда стоит бросать дела на полпути и не стыдиться этого

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«Никогда не сдавайся», «ты можешь все», «сдаются только слабаки» — вот неполный список вредных убеждений, из-за которых мы продолжаем вкладываться в пустые мечты и отношения, год за годом пашем на нелюбимой работе и пытаемся достичь недостижимого. Но так ли стыдно сдаваться? Может, именно умение вовремя остановиться отличает успешных людей?

Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему людям свойственно тащить на себе мертвые проекты, отчего нужно перестать это делать и, главное, как проверить, что дело себя изжило.

Эффект невозвратных издержек

Мы часто не можем отказаться от провального проекта только потому, что нам становится жалко первоначальных вложений. И неважно, о чем идет речь: о деньгах, времени или усилиях. Мы продолжаем вкладываться в дело, надеясь «отбить» свои вложения, но в итоге тратим только больше. И чем больше тратим, тем сложнее нам отказаться от затеи.



Это явление называется «эффект невозвратных издержек». Отличным его примером является самолет «Конкорд»: самый быстрый пассажирский самолет в мире был одновременно и самым убыточным. Невозвратные издержки на его разработку составили около $ 1 млрд, так что Британия и Франция продолжали вкладываться в проект. 40 лет «Конкорд» приносил только убытки. Чем грозит? Вы — это исчерпаемый ресурс. Ваши деньги, время, энергия, здоровье, вдохновение — все может закончиться. Так не лучше ли вложить свои усилия во что-то более перспективное и стоящее? Количество возможностей тоже ограниченно. Пока вы тащите на себе убыточный проект, вам могут поступить куда более интересные предложения, от которых придется отказаться.

Вы — это исчерпаемый ресурс. Ваши деньги, время, энергия, здоровье, вдохновение — все может закончиться. Так не лучше ли вложить свои усилия во что-то более перспективное и стоящее? Количество возможностей тоже ограниченно. Пока вы тащите на себе убыточный проект, вам могут поступить куда более интересные предложения, от которых придется отказаться. Как избавиться? Признайте ошибку. Да, вы вложились не в тот проект. Но в тот момент, когда вы признаете свою ошибку, она становится вашим прошлым — опытом, который способствует росту. Теперь посчитайте убытки. Сколько ресурсов вы уже потратили на проект? А сколько еще потратите за год, два, 10 лет работы?

Эффект владения

Этот эффект выражается в том, что мы склонны переоценивать вещи, которыми владеем, и недооценивать чужую собственность. Он применим не только к физическим объектам, но и к идеям, работе и проектам. Мы чувствуем, что наше дело очень ценное только потому, что оно наше.

Эффект владения прекрасно проиллюстрировал лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман. Он взял группу студентов, половине из них раздал обычные кофейные кружки. А потом попросил «владельцев» и потенциальных покупателей оценить стоимость чашек. Покупатели в среднем оценили стоимость в $ 2,25, а владельцы — в $ 5,25. Чем грозит? Эффект владения не дает нам объективно взглянуть на свою цель или работу, поэтому мы склонны смотреть оптимистично на провальные проекты, которые не представляют никакой ценности, кроме того, что они принадлежат нам.

Эффект владения не дает нам объективно взглянуть на свою цель или работу, поэтому мы склонны смотреть оптимистично на провальные проекты, которые не представляют никакой ценности, кроме того, что они принадлежат нам. Как избавиться? Поможет простое упражнение: представьте, что вы еще не взялись за работу. Хочется вам начинать проект? Горите ли вы вдохновением, когда слышите об этой идее? Спросите, что думают об этом друзья, коллеги или родные. Важно собрать несколько мнений людей с разным складом ума, характерами и социальным положением. После сбора мнений начинайте борьбу со страхом потери. Как ощущения? Какие последствия? Чем бы вы теперь занялись? Если в голову сразу приходят тысячи свежих идей — это повод серьезно задуматься о нынешней работе.

Перфекционизм и тяга к героизму

Многие люди склонны геройствовать даже тогда, когда это не нужно. Откладывать огромный объем работы до последнего дня, а потом героически все разгребать на пределе возможностей. Тянуть на себе умирающее дело только потому, что «я все могу». Перерабатывать, чтобы другие восхищались.



Часто в таком поведении виноват перфекционизм. Люди, ему подверженные, не ценят те результаты работы, которые достались без титанического труда. Чем грозит? Выгоранием, переработками, хронической усталостью, истощением. Проблемы со здоровьем и подпорченные отношения тоже не заставят себя ждать. А главное — такими «героями» в действительности никто не восхищается: их либо порицают, либо завидуют им.

Выгоранием, переработками, хронической усталостью, истощением. Проблемы со здоровьем и подпорченные отношения тоже не заставят себя ждать. А главное — такими «героями» в действительности никто не восхищается: их либо порицают, либо завидуют им. Как избавиться? От геройства и переработок отлично спасает четкое планирование с обязательными блоками отдыха и работа по таймеру. А вот свои перфекционистские взгляды придется уже детально прорабатывать, за один день от такого не избавляются.

Эффект статус-кво

С этим эффектом часто сталкиваются сотрудники в старых компаниях. И приходится работнику выполнять задания или использовать устаревшие схемы только потому, что «тут так принято». Зачастую даже руководители отделов не могут вспомнить, откуда взялись уже давно неактуальные цели, но их по привычке ставят перед подчиненными, вынуждая тратить энергию на бесполезные задания. Мы тащим эту привычку и домой: используем старые рецепты, потому что «мама так делала», не хотим пробовать новую технику, которая облегчит жизнь. Мы делаем нелюбимую работу, потому что «так положено», хотя еще никто не умер от того, что перестал гладить постельное белье и сэкономил себе пару часов в месяц. Чем грозит? Выполняя работу по неэффективной схеме, вы снижаете свою продуктивность, тормозите развитие карьеры и стремительно теряете интерес к работе. Если речь идет о домашних делах, то вы попросту упускаете драгоценное время, переутомляетесь и взращиваете в себе ненависть к бытовым задачам.

Выполняя работу по неэффективной схеме, вы снижаете свою продуктивность, тормозите развитие карьеры и стремительно теряете интерес к работе. Если речь идет о домашних делах, то вы попросту упускаете драгоценное время, переутомляетесь и взращиваете в себе ненависть к бытовым задачам. Как избавиться? Вполне возможно, что задача с эффектом статус-кво существует только потому, что молчат сотрудники, ее выполняющие. Если вы знаете, как сделать работу эффективнее, предложите свою схему. Если нет, просто обозначьте проблему, чтобы руководство могло принять меры. Если вас не слушают — бегите. Дома активнее пользуйтесь благами цивилизации: посудомоечной машиной, отпаривателем, роботом-пылесосом.

Давление общественного мнения

Сегодня нам на каждом углу кричат, что мы можем все, что ни за что нельзя сдаваться, что все цели достижимы, если приложить к ним достаточно усилий. В обиход вошла установка «сдаются только слабаки». Поэтому часто мы не можем отказаться от проигрышных целей и убыточных проектов только потому, что боимся осуждения. Чем грозит? Во-первых, есть вероятность, что вы воплощаете чужую мечту. Навязанные мечты — это не такая уж редкость. Они могут исходить от родителей, супругов, общественного мнения. Но так можно прожить чужую жизнь и не найти времени на то, чего искренне хочется самому. Во-вторых, что бы вам ни говорили разномастные коучи, но есть объективно недостижимые цели. Либо цель имеет нереалистичные критерия достижения, либо этапы ее сформулированы неверно.

Во-первых, есть вероятность, что вы воплощаете чужую мечту. Навязанные мечты — это не такая уж редкость. Они могут исходить от родителей, супругов, общественного мнения. Но так можно прожить чужую жизнь и не найти времени на то, чего искренне хочется самому. Во-вторых, что бы вам ни говорили разномастные коучи, но есть объективно недостижимые цели. Либо цель имеет нереалистичные критерия достижения, либо этапы ее сформулированы неверно. Как избавиться? Побудьте эгоистом. Мы часто продолжаем тянуть на себе бессмысленные дела только потому, что несем за них ответственность перед другими людьми. Не хотим подводить коллег, разочаровывать близких, боимся не оправдать чужих ожиданий. Даже если ваш выбор сдаться и не поддержат, то лучше один раз попасть в конфликтную ситуацию сейчас, чем копить раздражение и неудовлетворенность, которые вы выплеснете на «обидчика» позже. А уж мифическое «общество» и вовсе не должно волновать. На самом деле всем все равно.

А вы умеете сдаваться? Или под звуки Eye of the Tiger можете свернуть даже самые неприступные горы?