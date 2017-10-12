5 причин, от которых зависит наш музыкальный вкус

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Каждый хотя бы раз участвовал в споре на тему, что лучше: рок, поп или хип-хоп. Сейчас музыки так много и она такая разная, что причислить себя к поклонникам определенного стиля сложно. Однако все равно мы с ухмылкой поглядываем на плей-листы друзей и даже пытаемся осуждать их за «неправильный» выбор. AdMe.ru решил разобраться в этой вкусовщине и окончательно понять, что влияет на наши музыкальные предпочтения.

1. Детство и окружение

Окружение сильно влияет на наше поведение и вкусы. В психологии это называется социальным моделированием. Мы часто видим, как дети актеров и врачей выбирают профессию родителей, а в семье, где старшие любят рок, любит его и ребенок. Например, Келли Осборн (отец — Оззи Осборн) или Зои Кравиц (отец — Ленни Кравиц). Копируют убеждения чаще подростки, за чье внимание борются музыкальные продюсеры со всего мира. Если на вкусы не влияют близкие, их формируют тренды. Причина — в психологии толпы: людям нравится то, что уже предпочитает большинство.

2. Возраст и жизненные циклы

В разные периоды жизни мы любим разную музыку. Это связано с развитием личности, психологическими и социальными потребностями. Ученые из Кембриджского университета провели исследование и выделили 5 основных этапов проявления и изменения музыкального вкуса. Оказалось, чем старше мы становимся, тем легче музыка в нашем плей-листе. Кроме того, на краткосрочные изменения музыкальных предпочтений влияют эмоциональные состояния: ностальгия, печаль, радость и боль.

3. Образование

Исследователи из Университета Британской Колумбии обнаружили связь социального статуса и музыкального вкуса. Оказалось, люди с низким доходом и без образования чаще любят диско, кантри, старые шлягеры, легкую музыку, рэп и металл. Те, чье образование и доход повыше, предпочитают классику, рок, джаз, поп, регги и песни из мюзиклов. По мнению ученых, напрямую материальный достаток на вкусы не влияет. Чего не скажешь о социальном статусе, который формирует наш круг общения и предпочтения.

4. Тип мышления

Связь мышления и музыкального вкуса установили опять же в Кембридже. Ученые считают, что люди, которыми управляют эмоции, чаще предпочитают спокойную, мелодичную музыку с акцентом на струнные инструменты. Как правило, это софт-рок, соул, альтернатива, легкий джаз и фолк. Те, чье мышление системно и рационально, предпочитают энергичные стили со сложными звуками: джаз, рок, металл и классику. Ученые даже составили плей-листы для эмпатиков и систематиков. По их мнению, первым понравится «Hallelujah» Леонарда Коэна, «Crazy Little Thing Called Love» группы Queen. Для людей аналитического склада исследователи приготовили The Sex Pistols с «God Save the Queen» и Metallica с «Enter Sandman».

5. Характер и самооценка

Есть предположение, что музыкальный вкус связан с характером человека, поскольку мы ассоциируем музыку со своей личностью. Это выяснили сотрудники Университета Хериота-Уотта, опросив более 30 тыс. жителей из 60 стран. Анкетирование доказало, что люди, увлеченные одним и тем же музыкальным жанром, похожи по характеру и манере поведения в обществе, включая тех, кто любит разные стили. Пара любимых жанров все равно есть у каждого, утверждают исследователи.