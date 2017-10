5 причин, от которых зависит наш музыкальный вкус

1. Детство и окружение

2. Возраст и жизненные циклы

3. Образование

4. Тип мышления

Связь мышления и музыкального вкуса установили опять же в Кембридже. Ученые считают, что люди, которыми управляют эмоции, чаще предпочитают спокойную, мелодичную музыку с акцентом на струнные инструменты. Как правило, это софт-рок, соул, альтернатива, легкий джаз и фолк.

Те, чье мышление системно и рационально, предпочитают энергичные стили со сложными звуками: джаз, рок, металл и классику.

Ученые даже составили плей-листы для эмпатиков и систематиков. По их мнению, первым понравится «Hallelujah» Леонарда Коэна, «Crazy Little Thing Called Love» группы Queen. Для людей аналитического склада исследователи приготовили The Sex Pistols с «God Save the Queen» и Metallica с «Enter Sandman».