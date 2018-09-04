5 причин оставить обиды на родителей в детстве (Спойлер: это сделает вас счастливыми)

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Вооружившись фразой «все мы родом из детства», даже те люди, кто вырос во вполне благополучных семьях, нередко рьяно критикуют ошибки, которые допускали при воспитании их родители. Мы то и дело припоминаем свои детские обиды, видя в них истоки всех нынешних проблем. Однако, обвиняя других, мы малодушно снимаем с себя любую ответственность за собственную жизнь. Чтобы она в итоге сложилась счастливо, нужно найти в себе силы простить родителей, а для этого — разобраться в причинах тех педагогических недочетов, за которые мы их теперь осуждаем.

AdMe.ru нашел 5 причин, зная о которых простить родителей будет намного легче.

Наших родителей воспитывали в условиях суровой педагогики ХХ века

В наши дни все вокруг твердят о пользе грудного вскармливания и совместного сна, о важности тактильного контакта и активного слушания. Но чему учили наших родителей? «Никогда не обнимайте своего ребенка, никогда не целуйте его, никогда не сажайте к себе на колени», — проповедовал гуру педагогики начала ХХ века Джон Уотсон. В 40-х годах против этого подхода выступил Бенджамин Спок, но даже он, прозванный за свои гуманистические взгляды «апостолом мягкости», учил матерей игнорировать детский плач, отказываться от ночных кормлений, если младенец нормально весит, и как можно раньше начинать вводить прикорм. Еще один культовый педагог ХХ века, Антон Макаренко, не исключал возможности применения физического наказания, а оплотом воспитания считал коллектив (неслучайно ранняя социализация в Советском Союзе считалась нормой). Наши родители выросли и сформировались под влиянием таких взглядов. Разве можно вменять им это в вину? Почитайте ради интереса педагогическую литературу периода своего младенчества и детства, и вы поймете, что некоторая эмоциональная отстраненность, за которую мы часто корим мам и пап, была вымуштрована в них педиатрами и педагогами того времени. А заодно поговорите с мамой: возможно, она расскажет вам о том, как рыдала, раздираемая материнской любовью и жалостью, под дверью детской комнаты, пока вы плакали, уверенная в том, что «испортит вас», если зайдет и возьмет на руки.

У них тоже были неидеальные мамы и папы

С детства мы копируем родителей: сначала бессознательно повторяем их поступки и фразы, потом поведенческие паттерны. Наверняка вы не раз замечали, что во многих ситуациях ведете себя со своим ребенком точно так же, как ваши родители вели себя с вами, и даже говорите те же самые слова. Ведь программы, заложенные в детстве, реализуются помимо нашей воли. Осознав это, мы вновь обвиняем родителей в теперь уже своих педагогических неудачах. Однако лучше отложить обвинения и задуматься о том, что «лет надцать» назад наши родители и сами находились под влиянием поведенческой модели наших бабушек и дедушек. И, скорее всего, испытывали не меньше негативных эмоций по этому поводу. Вместе с тем многим представителям старшего поколения нелегко признать ошибки. В итоге они дают своим уже взрослым детям неверные или устаревшие советы по воспитанию внуков или даже категорично навязывают свое мнение. Если неопытные молодые родители их слушают, есть риск, что неправильная модель будет и дальше воплощаться в этой семье. Прочувствовав на себе всю мощь поведенческой инерции, простите маму и папу за ошибки. Они их делали неосознанно, не получив безусловной любви, передаваемой по наследству, в собственном детстве. Одновременно мягко, но настойчиво определите границы участия родителей в воспитании ваших собственных детей, чтобы прервать порочный круг педагогических ошибок.

Наши родители не умеют обсуждать проблемы и конфликты

Наших родителей этому не учили, а они не учили этому нас. Однако нередко обиды являются следствием недопонимания и недосказанности. Увы, дар телепатии не выдают вместе со свидетельством о рождении — часто наши родители искренне не понимают, за что мы на них обижаемся. Конечно, потребность обсудить свои детские проблемы у людей есть. И что они делают? Идут на форумы, звонят на всяческие горячие линии и обращаются к психологам. Однако большинство упорно избегает разговоров с самими родителями, хотя, казалось бы, к кому, как не к ним, нужно обращаться в первую очередь? Многие опасаются риска, что беседа закончится взаимными обвинениями и ссорами. Но часто такой итог объясняется тем, что ни родители, ни мы сами не умеем разговаривать и облекаем «исповедь души» в поток претензий. Но теперь, когда тонны психологической литературы учат нас правильно говорить и слушать, именно мы должны сделать первый шаг к открытому диалогу. Откажитесь от обвинений («Ты никогда не делал того-то») и сформулируйте свои обиды в так называемом я-сообщении. Например: «Я до сих пор испытываю горечь от того, что ты...» Вы удивитесь, но самым вероятным ответом будет недоуменное: «Но я же не знал / не знала, что для тебя это было так важно!»

Мы многого не знаем о жизни своих родителей

Чужая душа — потемки. И души наших родителей не исключение. Вы не знаете и, возможно, никогда не узнаете, через что им пришлось пройти. Причем обычно даже это является свидетельством их любви и заботы. Они просто оберегают вас от информации, которую считают лишней, и не хотят, чтобы вы знали об их проблемах. А еще им тоже может быть стыдно за их прошлый опыт. И больно. И страшно, что вы их не примете. Но без скелетов в шкафу мало кто обходится. То, что вы об этих скелетах ничего не знаете, не означает, что их нет. Пожалуй, это не тот случай, когда нужно задавать конкретные вопросы. Просто знайте, что, если вам кажется, будто родители вас «недолюбили», это часто говорит лишь о том, что у них самих детство и юность могли сложиться намного хуже. И изучайте историю своей семьи: иногда даже старые фотоальбомы хранят давние тайны и многое могут объяснить.

Они действительно любят нас

Иногда не так, как нам хотелось бы, но любят. И доказательство тому — то, что мы родились, выросли и вполне себе состоялись в жизни. В отличие от зверенышей, ребенок без заботы взрослых в первые несколько лет жизни просто обречен на гибель. И если мы по-прежнему живы, значит о нас заботились, причем достаточно долгое время. Обуреваемые эгоизмом, мы воспринимаем как само собой разумеющееся сначала сам дар жизни, потом уход и заботу, потом массу времени, сил и денег, которые тратили на нас даже самые отстраненные родители. И, в конце концов, скорбим о нехватке вечернего чтения или походов в лес — по сути, о вишенке на торте, который мы почему-то предпочитаем не замечать. Один из эффективных психологических приемов избавиться от застарелых обид — написать и затем порвать / сжечь письмо обидчику. Воспользуйтесь им, чтобы навсегда подвести черту под своим прошлым: напишите своим родителям о том, чем именно они ранили вас, и завершите свое письмо словами прощения.

Так или иначе, самостоятельно или с помощью психолога, но простить родителей надо. Просто потому, что обида — признак незрелости. Чувство обиды у зрелого человека должно быть атрофировано, потому что он в состоянии понять и интерпретировать свои переживания и сделать выбор: либо всю жизнь сожалеть о своем негативном опыте, либо превратить его в стимул стать лучше. Например, стать лучшим родителем, чем оказались его собственные.

А есть что-то, за что вы сами до сих пор обижаетесь на своих родителей? Как вы пытаетесь преодолеть это чувство?