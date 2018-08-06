5 причин, из-за которых люди до сих пор верят в сверхъестественное

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Исследователи в Нью-Джерси поделились результатами обширного опроса: 3 из 4 американцев верят в сверхъестественные силы. Мистика и наука — два воина, которые постоянно проверяют гипотезы друг друга на прочность. Почему мы склонны верить в домовых, экстрасенсов и заговоры? И как ученые объясняют свет в конце тоннеля и вселение бесов?

Мы в AdMe.ru изучили самые креативные исследования, которые раскрывают все карты и объясняют, почему мы так любим мистические и непонятные явления.

1. Проделки эволюции

Наши предки не сидели в уютных офисах — они охотились на диких животных, чтобы прокормиться. Поэтому каждый шорох воспринимался древним человеком как потенциальная угроза. Те лохматые времена давно прошли, но мы с вами до сих пор вздрагиваем от громких звуков. Конечно, человек, который вдруг услышал шорох, понимает: скрипнула дверь. Однако наш мозг может начать фантазировать и придумывать страшилки. И вот уже бедняга трясется от страха, ведь за стеной летает привидение. Явление апофении (способность видеть взаимосвязь там, где ее нет) тоже пришло из прошлого. Лица на луне, лох-несское чудовище, шифры инопланетян на облупившейся штукатурке... Мозг собирает разрозненные данные в одну картинку, и человек начинает думать, что к нему пришло озарение. Если мы нарисуем черточку и две точки над ней, мы неосознанно представим, что видим лицо. Это и есть явление апофении.

2. Влияние культуры и мнения большинства

Люди всегда пытались объяснить причуды природы, и когда знаний не хватало, приходилось верить в сверхъестественное. Отсюда и почитание богов, многочисленные жертвоприношения, странные обычаи и традиции. Например, людей, страдающих шизофренией, расстройством личности и эпилепсией, принимали за нечистых, проклятых самим дьяволом. Многочисленные опыты изгнания бесов из больного человека часто заканчивались смертью последнего. Интересным с точки зрения развития мистического является синдром Туретта. Люди, подверженные этому расстройству, часто выкрикивают непристойные вещи или просто несут несвязный бред. Раньше такое поведение тоже считалось бесовским и пациента тащили в церковь для изгнания демонов.

В научно-популярном фильме «Я и другие» был показан эксперимент на внушаемость. Психологи поставили перед детьми две пирамидки — черную и белую. Три малыша, с которыми заранее договорились исследователи, утверждали, что фигуры белые. Четвертый ребенок чаще всего соглашался с большинством и повторял, что пирамидки белые. Однако, когда испытуемого просили передать черную фигуру, он хватал именно ее, хотя только что назвал пирамидку белой. Это доказывает, что мы склонны доверять большинству, а не собственным умозаключениям.

3. Такой разный ум

Зачастую мы верим в то, во что привыкли верить. Ученые доказали, что человек может мыслить как интуитивно, так и рефлексивно. В первом случае мы поддаемся собственным заученным чувствам, а во втором начинаем обдумывать ситуацию и рассуждать логически. Вспомним известный фильм «Трасса 60». Главный герой оказался в больнице, к нему пришел врач и начал показывать игральные карты, прося называть масти. Пациент легко справился с заданием, однако все оказалось не так просто. Врач перевернул колоду, в которой вместо червей красовались красные пики. Герой не заметил подмены, так как привык думать, что пики всегда черные.

4. Логика и никакой магии

Вспомним, как легко экстрасенсы и медиумы рассказывают подробности о нашей жизни. Конечно, мы начинаем верить в их силу и могущество, ведь только что на наших глазах свершилось чудо: маг с точностью до мелочей описал нашу личность! Однако стоит знать, что каждый экстрасенс — отличный психолог, который при помощи наводящих вопросов может узнать всю правду. Помимо языка нас выдают поведенческие привычки и внешний вид. Золотые часы, след на коже от кольца, грязные или, наоборот, вычищенные ботинки — все эти детали расскажут больше нас самих. Интересный опыт провел Бертрам Форер. Он раздал студентам тест, после прохождения которого каждый получил индивидуальную характеристику от психолога. Насколько она оказалась точной? В среднем 10 из 13 утверждений были отмечены как правильные. На самом деле Форер раздал всем студентам одинаковую характеристику, которую выписал из брошюры по астрологии. «Вы любите общаться с близкими людьми, но иногда хотите побыть одни. У вас часто возникают сомнения по поводу недавних решений. Вы не любите ограничения. Вы готовы к новым свершениям, если вам будет оказана поддержка. Вы стремитесь к стабильности». Если вы согласились с этими утверждениями, значит, ощутили эффект Форера на себе.

5. Наш несовершенный мозг

Многие люди, пережившие клиническую смерть, утверждают, что видели свет в конце тоннеля, беседовали с умершими родственниками или вовсе парили над собственным телом. Наука объединяет эти явления под термином «околосмертный опыт». На самом деле человек просто получает искаженную информацию от мозга. Часто при потере сознания пациент может видеть галлюцинации, так как нашему главному компьютеру в черепной коробке не хватает кислорода. Кстати, так называемый свет в конце тоннеля тоже появляется от недостатка кислорода, только уже не в мозге, а в сетчатке глаза.

Перед тем как бежать к разрекламированному медиуму или известной гадалке, почитайте специализированную литературу, чтобы лучше понять свою проблему. И конечно, не стоит забывать о том, что со многими личностными невзгодами и накопившимися проблемами можно справиться, обратившись к хорошему психологу или терапевту. Медицинская помощь всегда эффективнее, а иногда она просто необходима. Возможно, вам вовсе не нужна магия, чтобы обрести покой и счастье.

Верить или не верить в домовых, ведьм и экстрасенсов — выбор каждого. Мистические и мифические существа, бесспорно, украсили страницы многих романов и метры огромного количества кинолент. Однако не стоит забывать и о критическом мышлении и чаще пускать его в ход. А вы верите в сверхъестественное?