5 поз, которые помогут справиться со стрессом за две минуты

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Социальный психолог Эми Кадди говорит, что наши жесты определяют, что о нас думают окружающие. Мало того, они влияют и на нашу уверенность в себе. Оказывается, даже есть позы, которые помогают настроить мозг на победу! AdMe.ru наглядно покажет вам, какие позы нужно принять всего на две минуты, чтобы снизить уровень стресса и поверить в успех.

Язык тела влияет на исход таких важных событий, как повышение по службе, выступление перед публикой или собеседование. К тому же наши жесты и позы влияют на нас самих — на мысли и чувства. Есть жесты, характерные для людей, ощущающих собственную силу. Эми называет их «невербальными выражениями власти и доминирования». В животном мире это «увеличение»: животные стремятся занять больше места; раскрываются, расправляют крылья или вздыбливают шерсть. Люди делают то же самое. В момент триумфа мы поднимаем вверх широко распахнутые руки и слегка приподнимаем подбородок. А когда чувствуем себя бессильными — закрываемся, обхватываем себя руками, сжимаемся и не хотим, чтобы нас замечали.

Наш разум влияет на наше тело. Влиятельные люди более уверены в себе и оптимистичны, они чаще рискуют и не сомневаются, что победят в азартных играх. Между сильными и слабыми людьми есть отличия и на гормональном уровне: у сильных людей высокий уровень тестостерона (гормона лидерства) и низкий уровень кортизола (гормона стресса). Это означает, что они властны, напористы и в то же время спокойны и стрессоустойчивы.

Эми Кадди провела эксперимент: участники на две минуты принимали «позы силы» и «позы слабости». Оказалось, даже за это короткое время уровень тестостерона у тех, кто был в «сильной» позе, повысился на 20 %, а у тех, кто был в «слабой» — снизился на 20 %. Уровень кортизола тоже существенно отличался: у первых упал на 25 %, а у вторых вырос на 15 %. Эти гормональные изменения настраивают наш мозг либо на напористость, уверенность и силу, либо на напряжение и скованность. Следующий эксперимент Эми имитировал собеседование: одни участники перед собеседованием принимали «сильные» позы, а другие — «слабые». Затем все проходили напряженное пятиминутное собеседование, которое записывалось на видео. Независимые эксперты просматривали видео и решали, кого из кандидатов они взяли бы на работу. В результате они выбрали тех участников, которые перед собеседованием практиковали «позы силы».

Можно ли использовать это в реальной жизни? Да. Вот что Эми советует делать, если вам предстоит выступление или собеседование, где вас будут оценивать: останьтесь наедине с собой перед стрессовой ситуацией (в ванной, лифте, пустой комнате) и на две минуты примите «сильную» позу.

Тело меняет наше сознание, сознание изменяет наше поведение, а поведение может повлиять на исход важной для нас ситуации. Помните это и побеждайте!