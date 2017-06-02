5 повседневных привычек, которые выдают нас с головой

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Ученые, изучающие поведение людей, утверждают: существует прямая связь между характером человека и его повседневными действиями. AdMe.ru нашел 5 примеров того, как ежедневные привычки раскрывают окружающим тайны нашей личности.

Привычки в еде

Наше отношение к жизни выражается привычками в еде. Если вы: едите медленно и обстоятельно — умеете ценить жизнь, привыкли держать все под контролем.

едите быстро — целеустремленны, нетерпеливы, амбициозны, открыты для нового опыта.

любите пробовать новые блюда — обожаете риск и приключения.

пробовать — обожаете риск и приключения. придирчивы в еде — отличаетесь нервным характером и тревожностью.

смешиваете еду -​​​​​ ответственны, но часто неправильно расставляете приоритеты, умеете работать в режиме многозадачности.

разделяете еду на тарелке, едите каждый продукт отдельно — привыкли к тщательному планированию в жизни, трудно адаптируетесь к новым ситуациям.

Чашка

Есть мнение, что то, как человек пьет из чашки, раскрывает его характер. Если вы в такой ситуации: смотрите в чашку — вы вдумчивы, целеустремленны.

— вы вдумчивы, целеустремленны. смотрите за край чашки — доверчивы, беззаботны, часто полагаетесь на чужое мнение.

Водные процедуры

Наш выбор между ванной и душем, а также поведение в ванной комнате могут многое рассказать о нас. Если вы: любите понежиться в ванне — вас трудно вывести из себя, вы отличаетесь спокойствием и собранностью, в общении непринужденны.

в ванне — вас трудно вывести из себя, вы отличаетесь спокойствием и собранностью, в общении непринужденны. совмещаете принятие душа и чистку зубов — вы легко ориентируетесь в ситуации многозадачности, но нетерпеливы, умеете выигрывать в конкурентной борьбе.

поете в душе — уверены в себе, общительны, у вас большой круг друзей.

принимаете душ быстро — заботливы, интересы других ставите выше личных.

— заботливы, интересы других ставите выше личных. каждый раз пользуетесь губкой или мочалкой — тщательны и надежны даже в мелочах.

или мочалкой — тщательны и надежны даже в мелочах. принимаете ледяной душ — легко возбудимы, любите доказывать свою точку зрения.

— легко возбудимы, любите доказывать свою точку зрения. любите помечтать в душе — у вас развито творческое начало, хорошее чувство юмора.

Отдых

То, как человек предпочитает проводить свободное время, говорит о его умении общаться с другими людьми. Если вы проводите время за: чтением книг — у вас развито понимание и сочувствие к другим людям.

книг — у вас развито понимание и сочувствие к другим людям. просмотром телевизора и игрой в видеоигры — вы с трудом принимаете взгляды других людей.

Туалетная бумага

Согласно последним исследованиям, характер проявляется даже в том, как мы вешаем рулон туалетной бумаги. Если вы вешаете туалетную бумагу: краем наружу — вы доминируете в отношениях, у вас развиты лидерские качества.

краем внутрь — в отношениях вы занимаете позицию ведомого.