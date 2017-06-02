5 повседневных привычек, которые выдают нас с головой
Ученые, изучающие поведение людей, утверждают: существует прямая связь между характером человека и его повседневными действиями.
AdMe.ru нашел 5 примеров того, как ежедневные привычки раскрывают окружающим тайны нашей личности.
Привычки в еде
Наше отношение к жизни выражается привычками в еде. Если вы:
- едите медленно и обстоятельно — умеете ценить жизнь, привыкли держать все под контролем.
- едите быстро — целеустремленны, нетерпеливы, амбициозны, открыты для нового опыта.
- любите пробовать новые блюда — обожаете риск и приключения.
- придирчивы в еде — отличаетесь нервным характером и тревожностью.
- смешиваете еду - ответственны, но часто неправильно расставляете приоритеты, умеете работать в режиме многозадачности.
- разделяете еду на тарелке, едите каждый продукт отдельно — привыкли к тщательному планированию в жизни, трудно адаптируетесь к новым ситуациям.
Чашка
Есть мнение, что то, как человек пьет из чашки, раскрывает его характер. Если вы в такой ситуации:
- смотрите в чашку — вы вдумчивы, целеустремленны.
- смотрите за край чашки — доверчивы, беззаботны, часто полагаетесь на чужое мнение.
Водные процедуры
Наш выбор между ванной и душем, а также поведение в ванной комнате могут многое рассказать о нас. Если вы:
- любите понежиться в ванне — вас трудно вывести из себя, вы отличаетесь спокойствием и собранностью, в общении непринужденны.
- совмещаете принятие душа и чистку зубов — вы легко ориентируетесь в ситуации многозадачности, но нетерпеливы, умеете выигрывать в конкурентной борьбе.
- поете в душе — уверены в себе, общительны, у вас большой круг друзей.
- принимаете душ быстро — заботливы, интересы других ставите выше личных.
- каждый раз пользуетесь губкой или мочалкой — тщательны и надежны даже в мелочах.
- принимаете ледяной душ — легко возбудимы, любите доказывать свою точку зрения.
- любите помечтать в душе — у вас развито творческое начало, хорошее чувство юмора.
Отдых
То, как человек предпочитает проводить свободное время, говорит о его умении общаться с другими людьми. Если вы проводите время за:
- чтением книг — у вас развито понимание и сочувствие к другим людям.
- просмотром телевизора и игрой в видеоигры — вы с трудом принимаете взгляды других людей.
Туалетная бумага
Согласно последним исследованиям, характер проявляется даже в том, как мы вешаем рулон туалетной бумаги. Если вы вешаете туалетную бумагу:
- краем наружу — вы доминируете в отношениях, у вас развиты лидерские качества.
- краем внутрь — в отношениях вы занимаете позицию ведомого.
Фото на превью elya/ wikimedia.commons