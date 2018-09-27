5 детских вопросов, от которых зависят дальнейшие отношения с родителями

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Дети очень любознательны и своими вопросами способны поставить в тупик даже самых опытных родителей. Но не все их «почему?» поверхностны, а от ответов могут зависеть самооценка и важные решения в будущем. Из статьи вы узнаете, что означают сложные детские вопросы и как на них правильно реагировать.

AdMe.ru надеется, что эта информация окажется для вас полезной и поможет лучше понять собственного ребенка.

Мама, я некрасивая?

Почему ребенок об этом спрашивает: Чаще всего этот вопрос задают дети 12 лет, так как именно в этом возрасте их начинает беспокоить собственная внешность и они особенно зависимы от мнения окружающих. В это же время появляются кумиры, которым они стремятся подражать, и желание поэкспериментировать со своей внешностью: покрасить волосы, сделать модную стрижку или выпросить у родителей свою первую косметику. Как не надо отвечать: Если вы решитесь отмахнуться ответом: «Не обращай внимания на то, что говорят другие», то совершите большую ошибку и в дальнейшем можете не рассчитывать на откровенные разговоры с ребенком. Как надо отвечать: Выясните, откуда возникли сомнения по поводу внешности. Обычно дети охотно рассказывают, почему они задали вопрос, а дальше попытайтесь решить переживания вместе: Именно в этом возрасте лучше познакомить ребенка с субъективностью восприятия. Расскажите, что на планете так много разных людей, что невозможно нравиться абсолютно всем.

Напомните о тех людях, с которыми хорошо общается ваш ребенок. Скажите, что он красив не только для вас, но и для его друзей.

Озвучьте достоинства ребенка (как внешние, так и внутренние): очаровательная улыбка, красивые глаза, добрая душа и т. д.

Расскажите историю из своего прошлого: поделитесь тем, что происходило с вами в школе, покажите фотографии тех времен, расскажите, что волновало вас тогда и что произошло с этими переживаниями дальше.

Папа, почему ты запрещаешь мне разговаривать с незнакомыми людьми?

Почему ребенок об этом спрашивает: Он уверен, что сможет отличить плохого человека от хорошего по внешним признакам, и не понимает, почему родители так волнуются. Как не надо отвечать: «Вот украдет тебя дядя, и мы больше никогда не увидимся» — не лучший способ объяснить ребенку, что не стоит доверять людям, даже если они не выглядят как маньяки из фильмов ужасов. Но и не скатывайтесь в режим нудного поучения и не пересказывайте страшные истории из новостей. Как надо отвечать: Дети в силу своего возраста добрые и наивные и не могут отказать в помощи, поэтому их легко увести прямо из-под носа родителей. Расскажите ребенку, что реагировать на просьбы не нужно и если дяде действительно нужна помощь, то ее окажут другие взрослые. Объясните, что, если он проигнорирует слова и уйдет от незнакомца, это не будет говорить о его невоспитанности.

А что означает слово ...?

Почему ребенок об этом спрашивает: Ребенок даже из самой воспитанной семьи в какой-то момент узнает неприличные слова. Дети проявляют интерес ко всему новому, а еще любят применять свои знания на практике, поэтому стараются как можно чаще употреблять слово, которое они только что услышали. Как не надо отвечать: Если вы накричите на ребенка, то единственное, чего добьетесь, — заниженной самооценки в будущем и тревожности в настоящем. Смеяться над неприличным словом тоже не надо, иначе ребенок периодически будет употреблять его, чтобы повеселить вас еще раз, а заодно и всех ваших друзей и родственников. «Подрастешь — узнаешь», «Иди спроси у мамы» — тоже не самые лучшие варианты. Так вы дадите почувствовать ребенку, что не хотите тратить на него свое время, и потеряете авторитет как родитель. Как надо отвечать: Не выясняйте, где ребенок услышал неприличное слово, а спокойно объясните его значение. Скажите, что есть слова, которые неприятны людям, и что это выдает плохое воспитание, а с таким человеком никто не захочет общаться. Но учитывайте возраст ребенка: Дети до 3 лет используют неприличные слова неосознанно, чаще всего им просто нравится, как они звучат. Самый верный способ — не давать реакции, тогда малыш очень быстро его забудет.

Дети от 6 лет могут употреблять неприличные слова осознанно и чаще всего подражают взрослым ребятам, в этом случае стоит обратить внимание и поговорить.

Мама, а почему тебе можно ходить без шапки, а мне нельзя?

Почему ребенок об этом спрашивает: Сюда же относятся любые вопросы «Почему тебе можно, а мне нет?» Нужно помнить, что родители являются для ребенка объектами для подражания, причем как в хороших поступках, так и в плохих. Как не надо отвечать: Ответ, который многим первым приходит в голову: «Большим можно, а маленьким нет». Тем самым вы только подстегнете стремление ребенка сделать так, как делаете вы. Как надо отвечать: Нужно объяснить ребенку, что взрослые тоже поступают не всегда правильно и часто забывают заботиться о себе. А еще следите за реакцией — дети часто задают вопросы, когда им не хватает общения с родителями. Узнать это просто: если ребенок внимательно слушает ответы, значит, ему хочется больше вашего внимания. Если ребенок спрашивает про своего друга, которому разрешают чуть больше: «Почему ему можно, а мне нет?», то попросите вашего малыша объяснить, почему он хочет делать то же самое, а затем попробуйте найти компромисс. Например, вы разрешите ему играть в компьютерные игры на определенных условиях: уроки должны быть сделаны, а в комнате убрано. Если поведение ребенка становится лучше, то вы можете поощрить его и немного добавить время для игр.

Папа, а ты когда-нибудь поступал плохо?

Почему ребенок об этом спрашивает: Вспоминаем, что ребенок видит в родителях пример для подражания, и это значит, он не интересуется последствиями плохих поступков, а хочет узнать границы, которые он может нарушить, или подготовить к тому, что уже сделано. Как не надо отвечать: «Я никогда не делал ничего плохого» — ложь, которую нельзя говорить ребенку. Такой ответ подразумевает, что вы — идеальный человек, в жизни которого не было ошибок, и каждый раз, когда ребенок будет делать что-то не так, он будет чувствовать себя неудачником, потому что у него не получается быть таким, как папа. Как надо отвечать: Если ребенок задает провокационный вопрос, то, скорее всего, он уже знает на него ответ и нужно узнать, к чему он ведет. Например, если он спросил: «Папа, а ты разбивал когда-нибудь окно мячом?», то нужно не рассказывать в красках историю из детства, а выяснить, что случилось. Чаще всего ребенок таким образом хочет услышать от родителя, что и с ним такое бывало, тем самым заранее смягчить наказание и чувство вины.

А вы помните, какие вопросы задавали в детстве и что вам на них отвечали?