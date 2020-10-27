5 особенностей интерьера, которые без слов расскажут о вашем характере

Многие люди привыкли встречать других по одежке, делая поверхностные выводы на основе внешних характеристик. Но есть и те, чьим дедуктивным методам позавидовал бы сам Шерлок Холмс. И они наверняка согласятся с пословицей «Каково на дому, таково и самому». Ведь именно жилище действительно отражает характер хозяина.

Мы в AdMe.ru считаем, что всегда полезно познавать людей, прибегая к разным методам. Сегодня попробуем разобраться, как интерьер квартиры зависит от взглядов и особенностей того, кто в ней живет.

1. Растения

Комнатные растения, которые вы выбираете, могут рассказать о вас немало любопытного. Например, любители тропических растений с жесткими листьями не ищут личного внимания, они отличаются спокойным и гибким характером. А те, кто предпочитает суккуленты, обычно очень независимы. Люди, выращивающие орхидеи, предпочитают сближаться с узким кругом людей. Те, кто увлекается разведением «воздушных» растений, не нуждающихся в почве, легки на подъем и свободны духом.

2. Кухня и ванная

Количество и качество кухонных принадлежностей и еды говорит о том, насколько вы радушный хозяин. Также оно указывает на то, любите ли вы есть в компании или же предпочитаете одиночную трапезу. Переполненный холодильник встречается у импульсивных и веселых людей. А если в вашей квартире много моющих средств, значит, вы стремитесь к организованности и комфорту.

3. Спальня

То, какой цвет постельного белья вам нравится, свидетельствует об определенных чертах вашего характера. Так, энергичные люди предпочитают оттенки красного, а также полосатый принт, который традиционно считается символом восстания. Сдержанные выберут синее белье. Энергичные весельчаки обожают одеяла и подушки в горошек, независимые натуры — с анималистическим принтом, а вот приверженность к геометрическим узорам говорит о том, что вы часто нервничаете. Идеальный порядок в спальне расскажет о том, что вы любите все тщательно планировать. Если в комнате, где вы спите, слишком много ненужных вещей, вероятно, вы часто откладываете важные решения на потом. Семейная спальня, оснащенная различными электронными девайсами, часто встречается у людей, которые прячут эмоции глубоко внутри и избегают реального общения.

4. Расположение мебели

Приходя в ваш дом, гости наверняка обращают внимание на то, как в гостиной расставлены диваны и кресла. Если расположение мягкой мебели позволяет людям комфортно общаться, значит вы весьма социальная личность и душа компании.

5. Порядок и беспорядок

Обилие настенных и настольных календарей, а также строго упорядоченные книги и другие предметы можно встретить дома у человека, который изо всех сил старается быть организованным и пунктуальным. А вот если в вашем ящике с носками царит беспорядок, не спешите оправдываться и извиняться. Возможно, вы очень внимательны к деталям, но в более серьезных вопросах. Переполненный шкаф, где можно найти вещи, которые вы давно не носите, свидетельствует о нежелании расставаться с прошлым.