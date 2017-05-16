5 ошибок родителей, которые готовят ребенка к школе слишком рано

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы все хотим быть лучшими родителями. Но иногда из собственного тщеславия мы можем неосознанно причинить вред своему ребенку. AdMe.ru рассказывает о наиболее распространенных ошибках родителей, допускаемых при воспитании деток 3–4 лет.

Ошибка 1: учить ребенка цифрам и алфавиту

Любой педагог скажет, что развитие ребенка идет от наглядно-образного к абстрактно-логическому. Образы букв, сформированные без должной опоры на пространственное восприятие, долго будут оставаться лишь рисунками, а не символами. В результате этого формируется неэффективный механизм чтения, который в будущем будет мешать перейти к беглому чтению и складыванию чисел в уме.

А что полезно? Развитие наглядно-образного мышления. Например, сходите в зоопарк и покажите, какие бывают животные, или соберите листья разных деревьев и расскажите, как они называются, порассуждайте вместе с малышом, что у них похожего, а что разного.

Например, сходите в зоопарк и покажите, какие бывают животные, или соберите листья разных деревьев и расскажите, как они называются, порассуждайте вместе с малышом, что у них похожего, а что разного. Развитие воображения и речи: читайте малышу сказки, рассматривайте картинки в книгах и придумывайте вместе истории к ним.

Ошибка 2: обучать чтению и письму

Мозг ребенка развивается последовательно: сначала структуры мозга, отвечающие за моторную и эмоциональную сферы, и только потом отвечающие за познавательную. Преждевременное обучение чтению и письму возможно только за счет тех структур мозга, которые должны развиваться в норме, то есть в ущерб им.

А что полезно? Игры . Просто оставьте его в покое и дайте спокойно поиграть.

. Просто оставьте его в покое и дайте спокойно поиграть. Двигательная активность. Вместо курсов иностранного для самых маленьких лучше сводить малыша в бассейн или на танцы. У детей физическое развитие прямым образом влияет на развитие интеллектуальное (но не наоборот).

Ошибка 3: перегружать ребенка учебными кружками

Перегрузка нервной системы в результате занятий, не соответствующих возрасту ребенка, приводит к расстройствам сна и головным болям, а также проблемам с концентрацией внимания. Плохо и то, что при таком подходе к 1-му классу ребенок будет ненавидеть все, что связано с учебой, и саботировать ее при каждом удобном случае.

А что полезно? Свобода в изучении мира. Вместо того чтобы постоянно говорить «нет, ты упадешь / испачкаешься и т. д.», позвольте ему изучать мир самому: пошуметь (а как еще узнать возможности своего голоса?), изучить наощупь грязь в луже, лепить снежки, ловить в траве бабочек и кузнечиков.

Вместо того чтобы постоянно говорить «нет, ты упадешь / испачкаешься и т. д.», позвольте ему изучать мир самому: пошуметь (а как еще узнать возможности своего голоса?), изучить наощупь грязь в луже, лепить снежки, ловить в траве бабочек и кузнечиков. Время для лени и ничегонеделания. Не надо постоянно думать, чем занять ребенка.

Ошибка 4: сравнивать малыша с другими детьми, включаться в конкуренцию с другими родителями

«Мы уже все буквы знаем и по слогам читаем», — гордо скажет иная мама 4-летки, замученного множеством развивающих программ и занятий. И пускай!

А что полезно? Поддерживать . Почаще говорите, что вы любите своего ребенка

. Почаще говорите, что вы любите своего ребенка Искренне и с удовольствием общаться с малышом. И не сюсюкаться, а разговаривать на равных.

Ошибка 5: в погоне за знаниями упускать важные житейские навыки и развитие самостоятельности

Малыш, который будет многое знать, рано научится читать и писать, будет, в отличие от сверстников, знать все флаги стан мира, может не сообразить, например, что делать, когда потеряется в магазине.

А что полезно? В игровой форме прививать навыки, которые пригодятся в самостоятельной жизни. Научите малыша завязывать шнурки или приготовьте вместе нехитрое блюдо.

Научите малыша завязывать шнурки или приготовьте вместе нехитрое блюдо. Сюжетно-ролевые игры с куклами и плюшевыми игрушками — когда плюшевые игрушки обедают, умываются, одеваются, укладываются спать, танцуют, ходят по магазинам. В таких играх развивается фантазия и мышление и дети приобретают навыки самообслуживания.