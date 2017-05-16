5 ошибок родителей, которые готовят ребенка к школе слишком рано
Мы все хотим быть лучшими родителями. Но иногда из собственного тщеславия мы можем неосознанно причинить вред своему ребенку.
AdMe.ru рассказывает о наиболее распространенных ошибках родителей, допускаемых при воспитании деток 3–4 лет.
Ошибка 1: учить ребенка цифрам и алфавиту
Любой педагог скажет, что развитие ребенка идет от наглядно-образного к абстрактно-логическому. Образы букв, сформированные без должной опоры на пространственное восприятие, долго будут оставаться лишь рисунками, а не символами. В результате этого формируется неэффективный механизм чтения, который в будущем будет мешать перейти к беглому чтению и складыванию чисел в уме.
А что полезно?
- Развитие наглядно-образного мышления. Например, сходите в зоопарк и покажите, какие бывают животные, или соберите листья разных деревьев и расскажите, как они называются, порассуждайте вместе с малышом, что у них похожего, а что разного.
- Развитие воображения и речи: читайте малышу сказки, рассматривайте картинки в книгах и придумывайте вместе истории к ним.
Ошибка 2: обучать чтению и письму
Мозг ребенка развивается последовательно: сначала структуры мозга, отвечающие за моторную и эмоциональную сферы, и только потом отвечающие за познавательную. Преждевременное обучение чтению и письму возможно только за счет тех структур мозга, которые должны развиваться в норме, то есть в ущерб им.
А что полезно?
- Игры. Просто оставьте его в покое и дайте спокойно поиграть.
- Двигательная активность. Вместо курсов иностранного для самых маленьких лучше сводить малыша в бассейн или на танцы. У детей физическое развитие прямым образом влияет на развитие интеллектуальное (но не наоборот).
Ошибка 3: перегружать ребенка учебными кружками
Перегрузка нервной системы в результате занятий, не соответствующих возрасту ребенка, приводит к расстройствам сна и головным болям, а также проблемам с концентрацией внимания. Плохо и то, что при таком подходе к 1-му классу ребенок будет ненавидеть все, что связано с учебой, и саботировать ее при каждом удобном случае.
А что полезно?
- Свобода в изучении мира. Вместо того чтобы постоянно говорить «нет, ты упадешь / испачкаешься и т. д.», позвольте ему изучать мир самому: пошуметь (а как еще узнать возможности своего голоса?), изучить наощупь грязь в луже, лепить снежки, ловить в траве бабочек и кузнечиков.
- Время для лени и ничегонеделания. Не надо постоянно думать, чем занять ребенка.
Ошибка 4: сравнивать малыша с другими детьми, включаться в конкуренцию с другими родителями
«Мы уже все буквы знаем и по слогам читаем», — гордо скажет иная мама 4-летки, замученного множеством развивающих программ и занятий. И пускай!
А что полезно?
- Поддерживать. Почаще говорите, что вы любите своего ребенка
- Искренне и с удовольствием общаться с малышом. И не сюсюкаться, а разговаривать на равных.
Ошибка 5: в погоне за знаниями упускать важные житейские навыки и развитие самостоятельности
Малыш, который будет многое знать, рано научится читать и писать, будет, в отличие от сверстников, знать все флаги стан мира, может не сообразить, например, что делать, когда потеряется в магазине.
А что полезно?
- В игровой форме прививать навыки, которые пригодятся в самостоятельной жизни. Научите малыша завязывать шнурки или приготовьте вместе нехитрое блюдо.
- Сюжетно-ролевые игры с куклами и плюшевыми игрушками — когда плюшевые игрушки обедают, умываются, одеваются, укладываются спать, танцуют, ходят по магазинам. В таких играх развивается фантазия и мышление и дети приобретают навыки самообслуживания.
Иллюстратор Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru