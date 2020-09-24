5 нюансов поведения на свадьбе, которые выдают пару, обреченную на развод
В нашем идеальном представлении в брак вступают люди, которые уже решили и свои психологические проблемы, и важные межличностные вопросы. Но в реальности редко бывает все настолько гладко. И пока в ходе свадебного переполоха пара ненароком сбрасывает маски и выпячивает свои негативные качества, внимательный наблюдатель может подметить их и спрогнозировать, есть ли у этих людей шансы на счастливое совместное будущее.
Мы в AdMe.ru наткнулись на множество рассказов гостей и персонала о странных действиях женихов и невест, которые сразу внушили им определенные опасения. А затем сделали выборку самых распространенных ситуаций и даже нашли объяснения психологов, почему то или иное поведение брачующихся может оказаться несовместимым с семейной жизнью.
1. Отношение к гостям как к своей собственности
То, как пара общается со своими гостями, говорит многое о характерах жениха и невесты и может вполне точно предсказать проблемы, которые ждут их в будущем. Если в речи и жестах одного из них прослеживается приказной тон или, например, невеста недовольно поджимает губы, когда не все приглашенные гости с восторгом участвуют в фотосессии, — это вполне красноречивый признак деспотичного и нарциссичного человека, не принимающего отказы и не воспринимающего чужую точку зрения.
Эксперты убеждены, что упрямство — одна из распространенных деструктивных черт характера, которая делает человека неспособным к продолжительным отношениям.
- После свадебной церемонии в церкви невеста стояла на входе в банкетный зал с большим флаконом ее любимого парфюма и обрызгивала каждого гостя: мужчин и женщин, хотели они того или нет. Некоторые жаловались на то, что аромат был настолько сильным, что они потеряли аппетит. А невеста объясняла свое поведение тем, что хотела «поделиться любовью с каждым, кто праздновал вместе с ней и ее мужем». © Back2Bach / Reddit
2. Нейтральность на грани безразличия
Считается, что зацикленность на торжестве — негативный признак, выдающий тайную одержимость человека не столько отношениями, сколько идеей идеальной свадьбы. Но и оборотную сторону этого явления, а именно склонность делать все спустя рукава и ничему не придавать большого значения, также нельзя назвать положительной.
Как и любое важное мероприятие, свадьба априори вызывает у влюбленных людей, все же решившихся ее организовать, живой интерес. Если же один из партнеров не особо старается, а главное, обесценивает переживания второго на этот счет, то это определенно является поводом задуматься, точно ли оба заинтересованы в браке.
- Все было очень странно. Жених даже не постарался привести себя в порядок в день свадьбы. Более того, это была буквально первая встреча родственников с обеих сторон. © CoLmes / Reddit
- Невеста появилась на своей свадьбе на 2 часа позже назначенного времени. Она была одета в костюм для йоги и хотела выйти замуж в нем. Жениху это, конечно, не понравилось, и, когда она отказалась переодеваться, он просто уехал. Позже я разговаривал со своим дядей и выяснил, что жених давно подозревал девушку в измене с тренером по йоге. Поэтому ее появления в таком виде для него было достаточно, чтобы отменить свадьбу. В итоге она даже вышла за того тренера замуж, но позже все равно развелась. © toxictribe / Reddit
3. Тотальное отсутствие такта
Традиция закидывать друг друга тортом уже давно поставлена под сомнение и вполне оправданно критикуется, особенно когда становится известно, что один из пары заранее просил этого не делать, а второй эту просьбу проигнорировал. Но бестактность по отношению к партнеру может найти и другие проявления.
Помимо откровенного раздражения она, например, может промелькнуть в благодарственной речи молодоженов. Как показывает жизненная практика, в этих словах порой проскальзывают вполне красноречивые тревожные звоночки, выдающие токсичность человека.
- В 2015 году я был фотографом на свадьбе. Во время своей речи жених проболтался при 200 с лишним гостях, что невеста беременна. До того момента об этом знали только несколько людей. Эта смесь из ярости, шока и стыда на лице девушки была ошеломляющей. © shaoting / Reddit
- Жених произносил речь и благодарил всех, кто пришел, но спустя 2 минуты внезапно зациклился на своем новом шурине. Они были друзьями, и тот вроде бы воспринял его подколы с юмором. Но всем остальным подтекст в его словах из разряда «сегодня я буду спать с твоей сестрой» показался, мягко говоря, неловким. © Portarossa / Reddit
4. Отрешенность во взгляде / нервозные смешки
Расфокусированный взгляд в никуда, как правило, принимается за обычную задумчивость, однако это может быть и проявлением сомнений. Считается, что вопрос о правильности выбора преследует большинство людей в течение всей жизни, и это нормальная реакция мозга.
Но в некоторых случаях, например, когда в отношениях все хорошо и у молодожена есть все причины, чтобы быть счастливым, а неуверенность возникает вопреки данным факторам, это может быть сигналом того, что рядом просто не тот человек. То же самое может проявляться в необоснованной истеричной нервозности.
- Был музыкантом на свадьбе, на которой жених ни разу не посмотрел на свою невесту. © walpolemarsh / Reddit
- Во время церемонии после слов «Берете ли вы этого мужчину в законные мужья?» невесту одолел неконтролируемый приступ смеха. Первые 10 секунд это было мило, но дальше всем стало просто не по себе. Они прожили вместе год и развелись. Оказалось, все отчасти подозревали, что единственная причина, по которой они решили пожениться, — это ее беременность. © c0de76 / Reddit
5. Негативные высказывания родственников
Речь идет не о банальном вмешательстве в оформление праздника, а в систематическом давлении на человека. Все дело в том, что неумение поставить излишне навязчивых людей на место выдает в человеке некоторую инфантильность и, вероятнее всего, склонность излишне прислушиваться к чужому мнению, что ставит уверенное партнерство в браке под угрозу.
Но более того, если в обычной жизни подобные ремарки имеют лишь накопительный эффект, то в день свадьбы любая выходка может привести к особенно неприятным последствиям, так как у одного из партнеров может ненароком закрепиться негативная ассоциация.
- Бабушка невесты невзлюбила жениха (моего друга). Постоянно капала ей на мозги, но в день свадьбы вообще выкинула номер. Парочка сидит милуется, а она подходит и тихо говорит: «У отца твоего, между прочим, рак, Нина. На твоем месте я не была бы так счастлива сегодня». И уходит! Отец давно ушел из семьи, но они изредка общались, и для невесты эта новость в любом случае была ударом. С тех пор каждый раз, когда мы вспоминаем о свадьбе, у друга и его жены на лицах сразу появляется этот траурный отпечаток.
- Подруга рассказывала, как на свадьбе ее знакомой мать невесты поднялась сказать тост. Подходит к молодоженам, протягивает дочери конверт и откровенно заявляет: «Это ТОЛЬКО тебе! Научись прятать от мужа деньги, чтобы после развода не остаться ни с чем». А затем заливается смехом. Остальные гости тоже неловко засмеялись. Лица парочки надо было видеть. Оказывается, мать в целом придерживалась мнения, что любые отношения — это не навсегда. Но заявить на свадьбе практически прямым текстом, что, мол, ты все равно останешься одна, было уже слишком.
Может быть, вам тоже доводилось делать прогнозы насчет продолжительности семейной жизни на основе поведения гостей и жениха с невестой на свадьбе? Насколько ваши предположения оказались верны?