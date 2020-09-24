5 нюансов поведения на свадьбе, которые выдают пару, обреченную на развод

В нашем идеальном представлении в брак вступают люди, которые уже решили и свои психологические проблемы, и важные межличностные вопросы. Но в реальности редко бывает все настолько гладко. И пока в ходе свадебного переполоха пара ненароком сбрасывает маски и выпячивает свои негативные качества, внимательный наблюдатель может подметить их и спрогнозировать, есть ли у этих людей шансы на счастливое совместное будущее.

Мы в AdMe.ru наткнулись на множество рассказов гостей и персонала о странных действиях женихов и невест, которые сразу внушили им определенные опасения. А затем сделали выборку самых распространенных ситуаций и даже нашли объяснения психологов, почему то или иное поведение брачующихся может оказаться несовместимым с семейной жизнью.

1. Отношение к гостям как к своей собственности

То, как пара общается со своими гостями, говорит многое о характерах жениха и невесты и может вполне точно предсказать проблемы, которые ждут их в будущем. Если в речи и жестах одного из них прослеживается приказной тон или, например, невеста недовольно поджимает губы, когда не все приглашенные гости с восторгом участвуют в фотосессии, — это вполне красноречивый признак деспотичного и нарциссичного человека, не принимающего отказы и не воспринимающего чужую точку зрения. Эксперты убеждены, что упрямство — одна из распространенных деструктивных черт характера, которая делает человека неспособным к продолжительным отношениям. После свадебной церемонии в церкви невеста стояла на входе в банкетный зал с большим флаконом ее любимого парфюма и обрызгивала каждого гостя: мужчин и женщин, хотели они того или нет. Некоторые жаловались на то, что аромат был настолько сильным, что они потеряли аппетит. А невеста объясняла свое поведение тем, что хотела «поделиться любовью с каждым, кто праздновал вместе с ней и ее мужем». © Back2Bach / Reddit

2. Нейтральность на грани безразличия

Считается, что зацикленность на торжестве — негативный признак, выдающий тайную одержимость человека не столько отношениями, сколько идеей идеальной свадьбы. Но и оборотную сторону этого явления, а именно склонность делать все спустя рукава и ничему не придавать большого значения, также нельзя назвать положительной. Как и любое важное мероприятие, свадьба априори вызывает у влюбленных людей, все же решившихся ее организовать, живой интерес. Если же один из партнеров не особо старается, а главное, обесценивает переживания второго на этот счет, то это определенно является поводом задуматься, точно ли оба заинтересованы в браке. Все было очень странно. Жених даже не постарался привести себя в порядок в день свадьбы. Более того, это была буквально первая встреча родственников с обеих сторон. © CoLmes / Reddit

Невеста появилась на своей свадьбе на 2 часа позже назначенного времени. Она была одета в костюм для йоги и хотела выйти замуж в нем. Жениху это, конечно, не понравилось, и, когда она отказалась переодеваться, он просто уехал. Позже я разговаривал со своим дядей и выяснил, что жених давно подозревал девушку в измене с тренером по йоге. Поэтому ее появления в таком виде для него было достаточно, чтобы отменить свадьбу. В итоге она даже вышла за того тренера замуж, но позже все равно развелась. © toxictribe / Reddit

3. Тотальное отсутствие такта

Традиция закидывать друг друга тортом уже давно поставлена под сомнение и вполне оправданно критикуется, особенно когда становится известно, что один из пары заранее просил этого не делать, а второй эту просьбу проигнорировал. Но бестактность по отношению к партнеру может найти и другие проявления. Помимо откровенного раздражения она, например, может промелькнуть в благодарственной речи молодоженов. Как показывает жизненная практика, в этих словах порой проскальзывают вполне красноречивые тревожные звоночки, выдающие токсичность человека. В 2015 году я был фотографом на свадьбе. Во время своей речи жених проболтался при 200 с лишним гостях, что невеста беременна. До того момента об этом знали только несколько людей. Эта смесь из ярости, шока и стыда на лице девушки была ошеломляющей. © shaoting / Reddit

Жених произносил речь и благодарил всех, кто пришел, но спустя 2 минуты внезапно зациклился на своем новом шурине. Они были друзьями, и тот вроде бы воспринял его подколы с юмором. Но всем остальным подтекст в его словах из разряда «сегодня я буду спать с твоей сестрой» показался, мягко говоря, неловким. © Portarossa / Reddit

4. Отрешенность во взгляде / нервозные смешки

Расфокусированный взгляд в никуда, как правило, принимается за обычную задумчивость, однако это может быть и проявлением сомнений. Считается, что вопрос о правильности выбора преследует большинство людей в течение всей жизни, и это нормальная реакция мозга. Но в некоторых случаях, например, когда в отношениях все хорошо и у молодожена есть все причины, чтобы быть счастливым, а неуверенность возникает вопреки данным факторам, это может быть сигналом того, что рядом просто не тот человек. То же самое может проявляться в необоснованной истеричной нервозности. Был музыкантом на свадьбе, на которой жених ни разу не посмотрел на свою невесту. © walpolemarsh / Reddit

Во время церемонии после слов «Берете ли вы этого мужчину в законные мужья?» невесту одолел неконтролируемый приступ смеха. Первые 10 секунд это было мило, но дальше всем стало просто не по себе. Они прожили вместе год и развелись. Оказалось, все отчасти подозревали, что единственная причина, по которой они решили пожениться, — это ее беременность. © c0de76 / Reddit

5. Негативные высказывания родственников

Речь идет не о банальном вмешательстве в оформление праздника, а в систематическом давлении на человека. Все дело в том, что неумение поставить излишне навязчивых людей на место выдает в человеке некоторую инфантильность и, вероятнее всего, склонность излишне прислушиваться к чужому мнению, что ставит уверенное партнерство в браке под угрозу. Но более того, если в обычной жизни подобные ремарки имеют лишь накопительный эффект, то в день свадьбы любая выходка может привести к особенно неприятным последствиям, так как у одного из партнеров может ненароком закрепиться негативная ассоциация. Бабушка невесты невзлюбила жениха (моего друга). Постоянно капала ей на мозги, но в день свадьбы вообще выкинула номер. Парочка сидит милуется, а она подходит и тихо говорит: «У отца твоего, между прочим, рак, Нина. На твоем месте я не была бы так счастлива сегодня». И уходит! Отец давно ушел из семьи, но они изредка общались, и для невесты эта новость в любом случае была ударом. С тех пор каждый раз, когда мы вспоминаем о свадьбе, у друга и его жены на лицах сразу появляется этот траурный отпечаток.

Подруга рассказывала, как на свадьбе ее знакомой мать невесты поднялась сказать тост. Подходит к молодоженам, протягивает дочери конверт и откровенно заявляет: «Это ТОЛЬКО тебе! Научись прятать от мужа деньги, чтобы после развода не остаться ни с чем». А затем заливается смехом. Остальные гости тоже неловко засмеялись. Лица парочки надо было видеть. Оказывается, мать в целом придерживалась мнения, что любые отношения — это не навсегда. Но заявить на свадьбе практически прямым текстом, что, мол, ты все равно останешься одна, было уже слишком.