5 хитростей от бывалых родителей, как справиться с упрямым ребенком

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Несомненно, к каждому ребенку нужен свой определенный подход, но существуют общие золотые правила, которые помогут наладить контакт даже с самым непослушным проказником. Пол Рейбурн и Кевин Цолльман в своей работе «Теория игр для родителей» утверждают, что классические стратегии теории игр помогут научить детей устанавливать справедливые соглашения самостоятельно, и рассказывают, как в игровой форме воспитать в ребенке послушание и умение выстроить дружеские отношения с родителями.

AdMe.ru собрал несколько универсальных советов, которые помогут родителям в игровой форме найти взаимопонимание и справиться с упрямым ребенком.

1. Ребенок отказывается идти с мамой

Каждый родитель сталкивался с ситуацией, когда его ребенок останавливался посреди улицы и категорически отказывался держаться за руку и вообще куда-либо идти. Чтобы убедить несговорчивого малыша двигаться, предложите ему игру, в которой вы обменяетесь ролями. Пусть ребенок станет вам родителем: малыш немедленно загорится игрой и станет более податливым.

2. Ребенок не хочет быть наказанным за плохое поведение

Ваш малыш нашкодничал, однако не согласен отстоять в углу и подумать над своим поведением? Поговорите с ним как со взрослым, объясните, что за каждое нарушение полагается наказание. Поиграйте с ним в суд, сделав такое деловое предложение: либо штраф из любимой копилки, либо положенные несколько минут в углу. Пусть ваш ребенок имеет право выбора, даже совершая проступки.

3. Ребенок не хочет суп, но хочет сладости

Ребенок отказывается от обеда, но вовсе не прочь съесть вместо надоевшего супа свои любимые конфеты. Предложите ему лакомство в качестве приза за съеденный суп. Соревновательный дух заставит малыша немного посопеть, но опустошить тарелку в считаные минуты, а радость от победы подкрепится сладким призом. Не будьте категоричны, забудьте о «не» и находите компромиссы. Дети куда охотнее идут на сотрудничество, если предложить им сделку.

4. Ребенок не хочет завтрак

Подавайте пример. Очень часто, пока родители в суете заняты утренними сборами, ребенок завтракает сам, ковыряя в тарелке кашу и зачастую оставляя большую половину нетронутой. Если малыш отказывается от завтрака, сядьте есть вместе с ним. Предложите посчитать, сколько ложек осталось в тарелке — так незаметно съедается вся порция.

5. Ребенок не хочет одеваться

Любые споры легче избежать, если решать их в игровой форме. Если ребенок отказывается одеваться сам, предложите ему игру: справиться с одеждой с завязанными глазами. Дети любят играть, поэтому вероятность того, что процесс пойдет намного быстрее, без конфликтов и истерик, очень высока.