Люди, у которых было тяжелое детство, имеют 5 преимуществ перед другими

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«Тяжелое детство» — это словосочетание воспринимается всеми как нечто априори ужасное. Большинство психологов всегда обращали внимание только на негативные последствия непростого детства: психологические травмы, неуверенность в себе и прочие малоприятные вещи. Однако ряд ученых решил по-другому взглянуть на эту проблему, и в результате исследований выяснилось, что люди, пережившие трудное взросление, обладают рядом преимуществ перед теми, кто рос в благоприятной среде.

Мы в AdMe.ru изучили выводы ученых и спешим обнадежить всех, кто считает свое детство трудным: не все так плохо! Если вы будете знать и использовать свои преимущества, то сможете прожить жизнь как успешный человек, а не как вечная жертва.

1. Отличные способности к творчеству

Всем хорошо известны многочисленные истории о людях, переживших тяжелое детство и затем ставших знаменитыми благодаря своему творчеству. Ученые из Калифорнии решили изучить эту взаимосвязь. Они расспросили 234 человека творческих профессией (музыканты, танцоры, актеры, дизайнеры, певцы) об их детстве и затем разделили опрошенных на три группы в зависимости от того, насколько оно было тяжелым. Оказалось, что люди из третьей группы, назвавшие свое детство очень сложным, были чаще других склонны к тревогам и стыду. Но при этом они же умели всецело отдаваться искусству, с головой погружаясь в творческий процесс. Творчество давало им силы менять свою жизнь к лучшему. Хорошо развитая фантазия может помочь таким людям придумать такое, до чего другие никогда бы не додумались. «Тот, кто никогда в жизни по-настоящему не страдал, интересен в такой же степени, как и куст», — утверждает психотерапевт Ян Морган Крон. Он считает, что из общения с людьми, не пережившими негативного опыта, нельзя почерпнуть ничего ценного.

2. Выбор в пользу «быстрой стратегии»

По наблюдениям ученых, люди, пережившие в раннем возрасте значительные потрясения, часто живут по «быстрой стратегии». То есть по принципу «дают — бери, бьют — беги». Выбирают сиюминутную выгоду здесь и сейчас, не думая о том, что если подождать, то можно было бы получить гораздо больше. Наглядный пример здесь — широко известный «зефирный эксперимент». Перед ребенком кладут зефирку и говорят, что если он подождет 15 минут, то получит еще одну зефирку, а если съест ее сейчас, то больше не получит ничего. Обычно ребенок, выросший в стабильной благожелательной среде, готов ждать, и это кажется единственно мудрым решением. Но с точки зрения ребенка, растущего в непредсказуемых условиях, лучше съесть зефир сейчас, пока взрослые не передумали, кто-нибудь не отобрал его или не случилась еще какая-то неприятная неожиданность. И он по-своему прав. «Быстрая стратегия» часто толкает подростков на раннее вступление в половую связь, они обычно раньше становятся родителями, и их будущее кажется более тревожным, чем у детей из благополучных семей. Но в нестабильных условиях именно «быстрая стратегия» может помочь не растеряться и не спасовать перед неприятностями.

3. Высокая адаптивность

Когда ребенок растет в неблагоприятных условиях, его психика начинает быстро адаптироваться к стрессу. В результате вырабатываются навыки, благодаря которым он легко приспосабливается к переменам и способен найти выход из любой ситуации. Профессор психологии Брюс Эллис (Университет штата Юта) отметил наличие у таких людей когнитивной гибкости — способности четко разделять важное и неважное — и умения концентрироваться только на важном. Жан Мари Бьянки, коллега доктора Эллиса, считает, что у людей, выросших в условиях непредсказуемости, отлично развито ассоциативное мышление: они легко видят взаимосвязь между различными объектами и событиями и всегда просчитывают различные варианты событий. Можно привести такой пример: два игрока получили неверную инструкцию к компьютерной игре. Первый, выросший в благоприятный условиях, долго будет пытаться действовать по инструкции и недоумевать, ведь он привык, что правила всегда работают. Второй, выросший в нестабильной среде, не побоится идти на риск и находить новые решения. Он знает, что правила могут меняться в зависимости от ситуации.

4. Мгновенное распознавание угроз

Идентифицировать опасность нам помогает гормон норадреналин. Он вырабатывается, когда мы сталкиваемся с чем-то неожиданным или пугающим. Согласно исследованиям клинического психолога и нейробиолога Яна Робертсона, в умеренных дозах норадреналин оказывает положительное влияние на мозг — значительно улучшает память и способность к обучению. Люди с непростым детством быстрее других чувствуют опасность и сразу начинают думать, как ее избежать. Таким образом, средний (но не высокий!) уровень стресса бывает даже полезен для организма. Кроме того, благодаря стрессу девочки-подростки быстрее взрослеют — к такому выводу пришла группа ученых Стэнфордского университета. Интересно, что у мальчиков такой связи не выявлено.

5. Хорошая память и способность к эмпатии

Ученый Чирааг Миттал из Техасского университета пришел к следующему выводу: у детей, выросших в стрессовых условиях, хорошо развита память. Причем она очень быстро обновляется: бесполезная и устаревшая информация легко забывается и сменяется новой, полезной. Но помнят такие дети прежде всего негативные события и людей, которые плохо с ними обращались. Это помогает им обезопасить себя в будущем. Многие из людей, переживших тяжелое детство, обладают высокоразвитой эмпатией — способностью прочитать и понять чувства и эмоции другого человека. Они отличные психологи и по одному только взгляду способны понять, что творится в душе у другого, чего от него ждать.

Бонус: как перестать зацикливаться на негативных моментах из детства

«Мы есть не что иное, как истории, которые рассказываем о себе». Ян Морган Крон, психотерапевт

Мы не можем изменить свое прошлое, но мы можем взглянуть на него под другим углом. Одна из опасностей, которая подстерегает тех, у кого было трудное детство, — это все время ждать чего-то плохого и не верить в лучшее. Вместо того чтобы жалеть себя и винить в своих неудачах детские психологические травмы, лучше попробовать сосредоточиться на хорошем, и в этом поможет упражнение психотерапевта Яна Моргана Крона. Однажды он попросил пациента на групповой терапии рассказать историю своей жизни за 5 минут так, чтобы все поняли, что рассказчик — жертва. После окончания рассказа Крон попросил снова поведать ту же историю, но так, чтобы все поняли, что рассказчик — герой. Пациент сначала не поверил: «Разве так можно?» «Конечно!» — ответил Крон. Таким образом, не отрицая прошлый опыт, можно акцентировать свое сознание на светлых сторонах жизни.

А какое влияние на вас оказало ваше детство?