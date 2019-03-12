5 небанальных способов отличить флирт от простого дружелюбия

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В нашей статье речь не пойдет о банальных взглядах, прикосновениях и улыбках. Есть еще множество других нюансов, менее очевидных, которые при этом дают более точное представление о ситуации. Кстати, согласно мнению психологов, мужчины и женщины одинаково плохо отличают флирт от дружелюбия, но по разным причинам. Мужчины склонны переоценивать женское расположение к ним, воспринимая его как сексуальный интерес. В то время как женщины, напротив, зачастую недооценивают и не замечают сексуальный подтекст в мужской речи, принимая общение за дружбу.

AdMe.ru уверен, что каждому однажды приходилось оказываться в замешательстве из-за мотивов нового знакомого или знакомой. Так давайте же просто познакомимся с 5 отличиями дружбы и флирта, чтобы в будущем обезопасить себя от неловких ситуаций.

Боится разочаровать и прибегает ко лжи

Хоть мы постоянно и требуем друг от друга стопроцентной честности, само зарождение любых отношений нередко начинается со лжи. Это объясняется тем, что мы стараемся понравиться друг другу так сильно, насколько это возможно. Пытаемся заслужить уважение, впечатлить и завоевать симпатию. Поэтому — если, конечно, ваш знакомый не патологический лгун — парочка не совсем честных ответов на какие-то ваши вопросы вполне может сигнализировать о том, что человек старается вам угодить и боится, что правда приведет к отказу или разочарованию с вашей стороны.

Ясно дает понять, что свободен

Этот нюанс является одним из самых точных индикаторов. Если во время общения человек прямо с ходу или даже как бы невзначай делает особый акцент на том, что он свободен и открыт для отношений, — не сомневайтесь, эти фразы он обронил намеренно. С другой же стороны, если вы спокойно и открыто обсуждаете ваших партнеров или, как было сказано в первом пункте, других потенциальных ухажеров — значит, это общение на чисто дружеской волне и знакомый выкладывает карты на стол, потому что не боится потерять возможный романтический интерес с вашей стороны.

Буквально следует по пятам и ищет встречи

Как думаете, сколько внимания вам нужно? Заинтересованный вами человек ответит, что все без остатка. Влюбленный обычно автоматически старается заполнить собой все время и «пространство» объекта своей любви, старается слушать его и больше узнавать о нем. Если не брать в расчет ситуации, когда этого чересчур много, что становится душно, то в общем и целом такое поведение призвано заставить вас почувствовать себя особенным. На вечеринках человек ищет вас взглядом, часто подходит, старается отвести в менее людное место, спрашивает о вас у общих друзей? Можете быть уверены: речь не идет о простом желании подружиться.

Не говорит о других мужчинах (женщинах)

С другом можно поделиться чем угодно и даже рассказать о личной жизни и поклонниках. В некоторых случаях может показаться, что это делается с целью вызвать ревность, но практика показывает, что это маловероятно. Зато точно ясно одно. Если все происходит с точностью наоборот и человек активно общается с вами, при этом четко отрезая любые темы, касающиеся остальных представителей противоположного пола, — кое-кто имеет на вас виды. И поэтому старательно выстраивает вполне однозначную картинку, будто вы единственный мужчина или женщина в поле его зрения.

Периодически играючи поддразнивает

Все просто: подтрунивания — это разновидность дергания за косички для взрослых людей. Непринужденный и веселый способ перевести дружескую беседу в русло романтических заигрываний. Может, человек шутит по поводу того, что произошло с ним на неделе, или обыгрывает в шуточном ключе что-то, о чем вы рассказывали при прошлой встрече (заодно подчеркивая, что внимательно вас слушает), — неважно. Все это говорит об одном и том же. Уже вспомнили среди своих друзей кого-то подходящего под описание?

Бонус

Все еще остались сомнения? Тогда вот 2 заключительных и наиболее точных способа расставить все по своим местам. Обратите внимание на стиль общения. Вполне может быть, что ваш знакомый общается подобным образом со всеми и ему ничего не стоит отвесить комплимент каждому, кто попадется на его пути. Если же с другими он ведет себя заметно иначе, значит, вы ему действительно небезразличны.

Попробуйте пофлиртовать сами и посмотрите на реакцию. Речь идет о безобидном и самом банальном заигрывании, которое упоминалось в начале статьи: улыбка, прикосновения, зрительный контакт. С этой тактики очень легко «соскочить», если что-то пойдет не так, и при этом можно не испытывать чувства стыда, ведь никто не сможет сказать наверняка, флиртовали ли вы или у вас было просто хорошее настроение. Если человек однозначно оживится, станет еще раскованнее и доброжелательнее — значит, он воспринял это как сигнал взаимности.