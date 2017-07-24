5 мифов, которые мешают нам построить гармоничные отношения

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Про отношения между мужчиной и женщиной — как их создавать и сохранять — написано так много, что уже сложно определить, где правда, а где нет. AdMe.ru собрал стереотипные представления об отношениях, которые надо забыть в первую очередь.

В начале отношений обязательно должна быть искра

Не всегда наши отношения начинаются с невероятной влюбленности. Поэтому стоит обращать внимание не только на страсть и искры, но также на чувство безопасности и комфорта, которое вы ощущаете (или нет) рядом с человеком. Для крепких отношений гораздо важнее, если вы умеете смеяться вместе, нежели чувствуете бабочки в животе в конфетно-букетный период.

В счастливых отношениях у пары одинаковые интересы

У каждого человека свои интересы и увлечения. Не стоит думать, что если вы любите оперу, а ваша потенциальная половинка увлекается рафтингом, то вам будет не о чем поговорить и вы будете несчастливы вместе. Наоборот, личные интересы сделают вас привлекательнее в глазах партнера.

Счастливые пары никогда не ссорятся

Не спорят только те люди, которым плевать. Не ссорятся только те пары, чьи отношения движутся к «закату». Не стоит переживать из-за небольших размолвок, они случаются у всех: так люди учатся понимать друг друга лучше. А приятным бонусом станет примирение.

В счастливых отношениях партнеры обожают родных и близких друг друга

Не стоит ждать от партнера безусловной любви к вашему окружению. И вы тоже не обязаны любить всех родных и друзей вашей половинки. Вы выбираете для отношений только друг друга, а дальше необходимо лишь правильно организовать процесс взаимодействия с родными и близкими так, чтобы никто не остался в обиде.

В счастливых отношениях надо быть вместе всегда и везде

Если вам кажется, что в счастливых парах партнеры никогда не расстаются — это иллюзия. Каждому человеку рано или поздно хочется побыть в одиночестве. В гармоничных парах партнеры это понимают и спокойно дают время друг другу на «свою» жизнь. И себя не нужно корить за желание отдохнуть от семьи. Оно возникает не потому, что вы разлюбили, а как раз таки наоборот: оно помогает сохранить чувства или даже вдохнуть новую жизнь в отношения.