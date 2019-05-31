5 классических родительских вопросов, которые отбивают у детей всю охоту общаться (и чем их заменить)

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Почти каждый родитель мечтает быть для своего ребенка лучшим другом. И не только пока малыш не может без мамы и папы, но и потом, когда он превратится в самодостаточного подростка. К сожалению, многие спохватываются, что потеряли контакт с сыном или дочерью, когда им уже 13, 15 или 16 лет, и очень часто причина в постепенном отчуждении между родителями и детьми кроется в неправильной коммуникации.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы дети доверяли взрослым, ведь это может уберечь их от многих проблем. Чтобы помочь детям и родителям, мы собрали распространенные, но вредные вопросы, на которых часто строится семейное общение. А также рекомендации, как лучше вести диалог с младшими членами семьи, чтобы отношения становились крепче.

1. «Дежурные» вопросы

Как дела в детском саду / школе?

Что давали на завтрак / обед?

Что сегодня задали? Такие вопросы преследуют детей на протяжении всей жизни, лишь немного меняясь по мере взросления. Сначала кажется, что родители спрашивают искренне и с интересом. Но через несколько лет повторов даже у самого лояльного ребенка закрадывается сомнение, задают ему такие вопросы из заботы или просто по привычке. Совет: желательно конкретизировать вопрос и захватить область, которую ребенку было бы интересно обсудить. Например, зная, что его любимый предмет — математика, можно спросить, что сегодня проходили на уроке и как он справился с заданием.

2. Контролирующие вопросы

Сделал(а) уроки?

Помыл(а) обувь?

Собрал(а) рюкзак? К сожалению, подобные вопросы для некоторых детей чуть ли не единственная за день коммуникация с родителями. Многие взрослые считают своим долгом контролировать учебу ребенка, чтобы не «нахватал двоек» и вообще был не хуже других. Однако такие темы только раздражают детей, особенно уже повзрослевших, и отбивают у них охоту общаться. Совет: вместо контроля и понуканий приучайте ребенка к самостоятельности и ответственности. Если второкласснику еще можно напоминать, чтобы он не заигрался и сделал уроки, то для старшеклассника это лишнее. Пусть лучше ребенок несколько раз почувствует реальные последствия двоек и опозданий и сделает собственные выводы из неприятных ситуаций.

3. Неудобные вопросы

Тебе нравится этот мальчик / девочка?

Почему ты перестал(а) дружить с ним / с ней?

А тебя пригласили на его / ее день рождения? А почему? Некоторые взрослые вполне деликатные люди, когда общаются со сверстниками. Но забывают о любой тактичности в разговоре с собственными детьми. Возможно, им сложно привыкнуть, что вчерашний малыш, который сам с радостью делился всем, сегодня все чаще отмалчивается. И удивляются, когда череда обычных, казалось бы, вопросов приводит к тому, что ребенок становится нервным и агрессивным. Совет: прежде чем что-то спросить, поставьте себя на место ребенка. У всех есть слабые места, неприкосновенность которых любящие люди должны соблюдать. Если девочка обеспокоена непопулярностью у сверстников, вряд ли ей захочется рассказывать, почему одноклассница не позвала ее на день рождения. А банальный вопрос «Что ты ел в столовой?» может показаться обидным мальчику, который комплексует из-за лишнего веса. К тому же есть проблемы, которыми нам просто не хочется делиться. И каждый, в том числе ребенок, имеет на это право. Обсудите личные границы с детьми и старайтесь их не нарушать.

4. Скучные вопросы

Выдали новые учебники?

Когда сдавать деньги на утренник / учебники и т. д.? Под эту категорию попадают вопросы самой разной направленности. Но их объединяет одно — отвечать на них ребенку невыносимо скучно. У детей и взрослых разные интересы: маме важно знать, когда надо сдавать деньги на учебники, а папе — когда приходить на субботник. И ребенок может об этом рассказать, но вряд ли захочет из раза в раз поддерживать такие «взрослые» диалоги. Совет: скучные вопросы в какой-то мере неизбежны, но если цель — поддержать хорошие отношения с ребенком, не стоит задавать их один за другим и делать основной темой разговора. Про учебники, сбор денег и субботники вполне можно спросить мимоходом, в интересной беседе. Не стоит развивать скучную тему, поучать и наставлять ребенка. Лучше кратко выяснить все, что нужно, и перейти к другому предмету разговора.

5. Вопросы с негативным подтекстом

Кто его / ее родители?

Сколько у них детей?

Какой они национальности? Все мы неидеальны. Многие взрослые любят посплетничать, имеют определенные взгляды на то, как должна выглядеть жизнь, и осуждают тех, кто думает иначе. И нередко подросшие, а то и совсем маленькие дети становятся участниками подобных бесед. А потом родители удивляются, почему вдруг ребенок смеется над бедным одноклассником или презрительно отзывается о представителях какой-либо нации. Совет: старайтесь давать негативные оценки только бесспорно плохим вещам и не осуждать вслух все, что вам не нравится. Например, родители друга ребенка могут казаться вам недалекими, жадными, слишком бедными / богатыми или наделенными другими недостатками. Однако если они не представляют реальной опасности для сына или дочери, не стоит озвучивать, какие они плохие. Ребенок, возможно, думает совершенно иначе. И его взгляд впоследствии вполне может оказаться более справедливым.

Бонус: как продуктивно общаться с ребенком

Рассказывайте о себе. Чтобы вас воспринимали как личность, а не источник денег и нудных указаний, ребенок должен привыкнуть, что ваша жизнь — это не только он. У вас есть свои интересы, случаются неудачи и бывают радостные моменты, и все это делает вас интересным человеком. Кроме того, гораздо эффективнее начать разговор, рассказав, как прошел ваш день, вместо того чтобы выспрашивать, что было в школе и чем кормили на обед. Рассказывайте истории. Дети, особенно маленькие, очень любят истории. Наверняка у вас или ваших знакомых в детстве были сложности, схожие с теми, которые переживает ребенок сейчас. Вместо того чтобы советовать или критиковать, лучше рассказать, как реальные люди вели себя в подобных ситуациях. Общайтесь на равных. Представьте, что подруга рассказывает вам, что поругалась с коллегой. И вы вместо сочувствия и проявления интереса начинаете выяснять, что именно она сказала и кто начал первый. Люди, которые так делают, вряд ли имеют много друзей. Но при общении с детьми мы нередко с ходу советуем, даем оценки, ругаем или, наоборот, защищаем. При этом самое важное — что думает и чувствует по этому поводу ребенок — остается за кадром. Затрагивайте эмоции. Всем интереснее говорить о том, что трогает эмоционально, и дети здесь не исключение. С большей вероятностью ребенок охотнее обсудит, что его сегодня огорчило, удивило или обрадовало, чем стандартную рутину про подготовку к урокам и оценки в дневнике. Спрашивайте личное мнение. Дети хотят, чтобы к ним относились серьезно. Если вы интересуетесь, что ребенок думает по тому или иному вопросу, как смотрит на ситуацию или конфликт, он, вероятно, привыкнет делиться своим мнением и будет делать это охотно. Если, конечно, его за это регулярно не критикуют.

Думать о душевном состоянии детей до недавнего времени было не принято. Из-за этого, вероятно, сейчас так много непонимания между взрослыми и детьми. Однако в задаче стать ребенку другом нет ничего невозможного. А вы знаете приемы, которые помогают взрослым и детям найти общий язык?