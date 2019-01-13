5 фраз, которые мужчина боится услышать от своей женщины

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Наверняка многие согласятся, что услышать грубые слова от любимого человека — худшее, что может быть в отношениях. Они попадают точно в сердце, а пережить подобное куда тяжелее, чем неудачный разговор с начальником. Кто-то считает, что мужчины выточены из камня, их ничем не проймешь, но, вопреки распространенному мнению, они чувствительны и очень остро реагируют на резкие выражения.

AdMe.ru провел небольшой опрос и выяснил, какие фразы от вторых половинок ранят и беспокоят парней больше всего.

1. «Ты обязан помочь моей маме»

Никому не нравится, когда в отношения вмешиваются родители. Еще хуже, когда в них подмешивают обязанности в виде ультиматумов. Не стоит перегибать палку, решение можно найти проверенным способом — диалог. К тому же внимательный мужчина сам предлагает помощь.



Если переусердствовать, большинство парней увидит в этом потребительское, неуважительное отношение. Все это может перерасти в ссору, после которой обе стороны будут жалеть о сказанном. Однако если вам приходится вести себя подобным образом, то, возможно, стоит задуматься: а ваш ли это человек?

2. «Без тебя как-то раньше справлялась»

Тем, кто всегда рассчитывает только на себя, сложно привыкнуть к появлению в жизни мужчины, проявляющего внимание и заботу. Кто-то скажет, что и не стоит привыкать. Но каждый хочет, чтобы о нем заботились, даже если не признается в этом. И если вы боитесь показать себя слабой, это может стать причиной конфликтов.



Парням важно чувствовать себя полезными. Когда он, к примеру, предлагает понести ваш тяжелый пакет, это вовсе не значит, что в его глазах вы беспомощны. Позвольте ему быть вашим мужчиной, ведь он всего лишь хочет быть любезным. Ну и, конечно, почувствовать себя вашим героем.

3. «Может, друзья тебе и завтрак в постель принесут?»

Можно бесконечно перечислять причины, по которым задают этот вопрос: «Кто тебе дороже: друзья или я?» Например, когда молодой человек намеренно старается проводить с вами как можно меньше времени. Конечно, причиной может стать и вопрос приоритетов. Например, вы договорились пойти в кино, а он в последний момент все отменил в угоду развлечениям с друзьями. В данном случае очевидно, что вас не ценят. Но если дело в том, что вам нечем заняться, пока его нет, или, хуже того, вы ему не доверяете, то это не сулит ничего хорошего. Мужчинам хочется, чтобы вы были не просто парой, но и друзьями. И подобные вопросы не подразумевают дружбы между вами.

4. «Ты в этой рубашке разве что не спишь»

Мужчины не умеют носить неудобные вещи, лишь бы хорошо выглядеть. Не умеют, и все тут. Если вам не нравится имидж вашего спутника, возможно, стоит поговорить с ним об этом в мягкой и не категоричной форме. Но все-таки главное, что нужно ценить в своем парне, — то, что находится под рубашкой, которая вас раздражает. Да-да, именно так — его душу. Если в гардеробе вашего молодого человека нет вещей, в которых можно было бы пойти на праздничное мероприятие, подарите ему такие вещи. И в тот вечер, когда вы наденете красивое вечернее платье, он не сможет отказать вам в просьбе надеть брюки и рубашку, которые вы преподнесли.

5. «Он делал все сам и не нуждался в помощи»

Порядочный молодой человек никогда не станет сравнивать вас с бывшими девушками. Вы для него — единственная и неповторимая. В свой адрес он ждет того же. Он не хочет знать о том, какой мастер на все руки был Дима, или о том, какой никудышный был Степан. Подобные разговоры могут разгневать даже самого спокойного и терпеливого мужчину.

Случались ли подобные ситуации в ваших отношениях? Расскажите, как вы с ними справлялись.