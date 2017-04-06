5 фатальных ошибок, которые портят первое впечатление

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Всего 7 секунд дается нам на формирование первого впечатления о себе. При этом за эти секунды можно сделать и наговорить такого, что на исправление негативных последствий неудачного знакомства не хватит и 7 лет. AdMe.ru подготовил список непростительных ошибок, которые большинство все еще совершает в общении с новыми людьми.

1. Вы лжете

Да, врать плохо, а все тайное всегда становится явным — это мы знаем с детства. Однако все мы хоть раз да лгали на собеседовании, хвастались несуществующими достижениями или приукрашивали факты на свидании. И делали это себе во вред! Когда вы честно говорите о вещах, которые не выставляют вас в лучшем свете, когда вы признаете свои ошибки и не открещиваетесь от пробелов в знаниях, вы открываетесь. Собеседник начинает воспринимать вас как прямого и надежного человека. Это создает особую доверительную связь между вами. Запомните аксиому: отношения, начатые с «чистосердечного признания», всегда крепче, тех, что начались с обмана.

2. Вы слишком стараетесь

Даже если от этой встречи зависит ваше будущее, даже если это собеседование на работе мечты, или знакомство с родителями вашего избранника, или знакомство, собственно, с самим избранником, не старайтесь запомниться раз и навсегда. Если вы будете выглядеть слишком умным или слишком крутым, собеседник может посчитать ваше поведение фальшью или хвастовством. А может и попросту застесняться продолжать с вами общение. Открывайтесь постепенно, пока не почувствуете, что люди готовы воспринимать вас таким, какой вы есть.

3. Вы слишком откровенны

Иногда бывает так, что человек симпатичен с первого взгляда. И вам хочется стать максимально открытым, максимально честным с ним. Хочется рассказать свою историю, поделиться своими сокровенными чувствами и мыслями. Но делать это при знакомстве категорически нельзя. Во-первых, вам неизвестно, чем живет ваш собеседник, какие у него мечты, заботы и принципы. Если вы слишком много наговорите о своей личной жизни, не узнав о его, вы можете попасть в неловкую ситуацию. А во-вторых, если вы раскроете какие-то данные, которые должны храниться в тайне, вы покажетесь чересчур несерьезным и незрелым.

4. Вы боитесь пауз

Паузы в разговоре с незнакомым человеком — это нормально! Конечно, молчание может быть неловким, но еще более неловкими бывают длинные разговоры ни о чем. И неуместные шутки. О, это просто пик неловкости! Согласитесь, очень утомительно говорить с человеком, который ожидает от вас, что вы вслушаетесь в его поток речи. Так что, если разговор затих сам собой, немного подождите, а затем смените тему или попрощайтесь. И еще: не торопите события, для первой встречи достаточно будет сдержанной беседы. Не стоит сразу озадачивать человека просьбами и предложениями. Если собеседник прощается с вами, не настаивайте на продолжении.

5. Вы слишком любопытны

Всегда проявляйте искренний интерес к человеку, с которым общаетесь. Задавайте ему вопросы, интересуйтесь его мнением, будьте готовы терпеливо и с пониманием выслушать его ответы. Но такт прежде всего! Какой бы интересной и оживленной ни была беседа, не превращайте ее в допрос. Не задавайте слишком много вопросов. И не забывайте, что в приличном обществе не говорят о политике, религии, деньгах и личной жизни. Кстати, опытные интервьюеры советуют задавать не больше двух вопросов подряд с последующим обобщением и обсуждением услышанного.