5 факторов, которые чаще всего приводят к разводу

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Создание семьи — процесс по-настоящему сложный. В нем неизбежны кризисы, конфликты, сомнения, и это нормально. Если подойти к возникающим проблемам с умом, то окажется, что это вовсе не трагедия, а возможность перейти на новую ступень в отношениях. Мы в AdMe.ru очень хотим, чтобы счастливых семей становилось все больше. Поэтому сегодня мы решили рассказать об опасностях, которые могут встретиться в браке, и показать, как правильно с ними справляться.

Необдуманное решение о браке

Ученые из Университета Юты утверждают, что девушки, у которых до свадьбы было менее трех партнеров, разводятся гораздо чаще, чем более опытные ровесницы. Скорее всего, это связано с тем, что молодые и неопытные девочки часто выходят замуж, слепо руководствуясь влюбленностью, а она имеет свойство заканчиваться. Что делать? Брак — это серьезная, продолжительная и не всегда приятная внутренняя работа. Принимая решение о женитьбе, необходимо отдавать себе в этом отчет: «я беру ответственность за наши отношения и принимаю решение работать над ними».

Рутинная работа по дому

В современной психологии есть мнение, что строгие правила в быту могут являться распространенной причиной разводов. Строгий график выноса мусора и протирания пыли создает ощущение второй работы, а не уютного дома. Что делать? Креативить! Общие шутки и традиции, смена обязанностей превращают рутинные дела вроде уборки и готовки в увлекательную игру. Будьте проще. Побалуйте себя, заказав пиццу или отправившись в любимое кафе на ужин вместо того, чтобы готовить из последних сил. Отложите уборку с субботы на «попозже». Или затейте соревнование в духе «кто быстрее вытрет пыль» с приятными призами.

Кто-то из вашего окружения разводится

Близкое общение с подумывающей о разводе парой может оказаться разрушающим фактором для семейных отношений, если между супругами нет достаточного контакта. Когда тема развода становится обыденной, у супругов возникает риск провести параллели с разрушившейся парой и найти много общего между разными историями. Что делать? Рецепт от такой проблемы лежит глубже, чем разрыв связей с «опасной» парой. Главное здесь — иметь по-настоящему близкие отношения с супругом, причем не только в момент развода абстрактной Ани, но и до, и после него. Искренне разговаривайте друг с другом. Когда в отношениях царит правильный микроклимат, внешние факторы не смогут их разрушить.

Серьезная загруженность на работе

Карьера — это прекрасно, если она не заполняет собой всю личную жизнь. Имидж высококвалифицированного специалиста окажется совсем не таким важным, если вдруг встанет угроза потерять семью. Так же как нельзя пренебрегать своими обязанностями на рабочем месте, нельзя пренебрегать своими обязанностями дома. Что делать? Правильно расставлять приоритеты. Необходимо разграничить пространство работы и семьи и не преувеличивать значимость одного в ущерб другому. Уметь отказать шефу в просьбе задержаться на работе в вечер пятницы. Уметь объяснить любимому человеку, как важна сегодняшняя встреча, и найти другую, компромиссную, дату для свидания. Это действительно важно.

Замалчивание измены

Измена — одно из самых сложных испытаний, которые могут выпасть на долю семьи. Если ошибка уже сделана, то расплаты не избежать. Что делать? Важно понять, что всю жизнь хранить тайну еще более разрушительно для семьи, чем признаться чистосердечно. Никто не ручается, что вторая половина сумеет простить и семья не разрушится после откровенного объяснения. Но можно утверждать с вероятностью в 100 %, что такой «тайник» в сердце одного из супругов будет разъедать отношения изнутри. Если честность дает шанс «вылечить» семью, то ложь отбирает последнюю возможность.