5 чисто женских установок, которые всерьез отравляют нам жизнь, но веками поощряются обществом

В последние годы в интернете появилось немало блогеров, которые обещают подписчицам научить их быть «настоящими женщинами». За символическую плату «гуру отношений» готовы рассказать, как себя вести, что говорить и как одеваться, чтобы раз и навсегда влюбить в себя мужчину и обеспечить себе гарантированное счастливое будущее. Однако психологи убеждены: завиральные учения о «женской силе», напротив, лишь разрушают личность и закрепляют в обществе токсичные стереотипы.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, что не так с постулатами «подлинной женственности» и почему женские тренинги порой несут больше вреда, чем пользы.

«Я девочка, я не хочу ничего решать»

«Почему я должна что-то решать, если для этого есть мужчина?» — возмущаются сотни «настоящих девушек», убежденных в том, что обязанность принимать решения априори лежит на представителях сильного пола. Все, что в такой картине мира должна делать женщина, — это просто украшать мир своим присутствием. Такая установка, по мнению психологов, наносит значительный ущерб психологическому здоровью. По сути, женщина признает себя бестолковой и отдает всю власть в руки мужчины. Но на самом деле нет никаких объективных причин, которые делали бы женщину неспособной принимать ответственные решения. Лозунг «Я девочка. Я не хочу ничего решать. Я хочу на ручки и платье» звучит так же нелепо, как если бы был аналогичный мужской: «Я мужчина. Я не хочу ничего решать. Я хочу в гараж и на рыбалку». Однажды на работе обмолвилась о том, что муж ленится помогать по дому. Участливая коллега посоветовала «включить блондинку»: «Главное, хвали побольше и делай вид, что сама ничего умеешь». Вечером муж, выслушав оду его рыцарству и моей беспомощности, помыл по просьбе посуду и с опаской сказал: «Если что надо, ты говори. Только не лебези так больше, а то у меня чувство, что я на ребенке женился».

«Женщина должна быть загадкой»

Приверженцы «истинной женственности» уверены: прямолинейные и простодушные девушки никому не нравятся. Настоящая женщина должна быть загадкой. Чтобы овладеть этим мастерством, она ни в коем случае не должна проявлять инициативу и уж, конечно, не говорить о своих мыслях, чувствах и потребностях. Гораздо эффективнее наказывать своего спутника молчанием и напускной холодностью. Воздействовать на партнера следует исключительно с помощью намеков и манипуляций, да таких, чтобы все прихоти и капризы второй половинки мужчина принимал за свои собственные желания. Стоит ли говорить, что подавление эмоций и манипуляции не сближают людей, а, напротив, только отдаляют их друг от друга. Зато, уверены «знатоки женственности», мужчине с такой женщиной никогда не бывает скучно. Коллега жаловалась, что стало скучно с мужем. Он вечером сидит в играх, она — в интернете, не о чем поговорить. А тут как-то рассказывает, что у супруг занялся спортом и у него скоро соревнования. Мы за нее порадовались, говорим: «Пойдешь за своего болеть, ему будет приятно!» А она отвечает: «Не, я не пойду. Я иду на тренинг „Как сохранить семью“». © Sunnygloryya / Pikabu

«Женщина должна вдохновлять мужчину на подвиги»

Это, наверное, основной показатель «образцовой женственности», над которым, по мнению коучей, нужно усердно работать. Мол, если в отношениях что-то не клеится, то вина в первую очередь лежит на женщине, ведь она, как батарейка, должна заряжать мужчину на успех. А если он валяется перед телевизором, играет в танчики, зарабатывает меньше тысячи долларов в месяц, значит, недостаточно вдохновляла, мотивировала и воодушевляла. Чтобы партнер чувствовал себя добытчиком, женщина должна отказаться от собственных амбиций и соловьем заливаться о достоинствах мужчины каждый раз, когда он просто встает с дивана. Под влиянием подобных тренингов женщина начинает думать, что она недостаточно хороша, и перестает адекватно оценивать ситуацию. Она искренне верит, что, притворившись слабой, может заставить мужчину стать сильнее. На самом деле изменения — это серьезная внутренняя работа, проделать ее может только тот, кто твердо решил расти над собой, а никак не человек со стороны, пусть даже и самый близкий. Подруга, начитавшись в соцсетях просветленных блогеров, решила вдохновлять мужа на высокие заработки. Выбросила брюки, научилась «дышать маткой» и, чтобы «создать супругу пространство для подвига», уволилась с работы. Когда денег стало в обрез хватать на ипотеку, муж, школьный учитель, пошел таксовать. Спит по 4 часа в день, обострилась язва, выглядит ужасно. А подруга довольна, говорит, что таким образом делает из мужа «настоящего мужчину».

«Женщина должна быть красивой»

Продавая тренинги о «привлечении женского счастья», коучи нередко манипулируют чувством неполноценности. Многие женщины и так испытывают стресс из-за того, что не могут соответствовать нереалистичным стандартам красоты, навязанным обществом. А тут находится «тренер», который заявляет, что все беды в отношениях с мужчинами оттого, что дамы себя запустили: носят брюки, не делают маникюр, спят в пижаме, а не в полупрозрачном кружевном пеньюаре. Кто-то даже рекомендует носить юбку на голое тело, чтобы не мешать энергии земли подпитывать женскую сущность. Все это, по сути, только укрепляет неуверенность женщины в себе, заставляет ее втискиваться в узкие рамки понятий о красоте и привлекательности, теряя собственную личность.

Почему быть «настоящей женщиной» не лучшая идея

Коучи, обещающие «разбудить в клиентке богиню», зачастую не имеют психологического образования и только закрепляют в массовом сознании токсичные стереотипы. Женщина, посещающая подобные курсы, на самом деле учится тому, как стать незрелой, зависимой личностью. Нужно лишь вручить мужчине роль хозяина чужой жизни и вписаться в одобряемый патриархальным обществом шаблон. Иллюзия, будто с помощью безропотного послушания, манипуляций и магических техник можно получить счастье и любовь, губительна. К сожалению, в ловушку подобных тренингов попадают женщины, оказавшиеся не в самом устойчивом моральном состоянии. Поддерживающие нездоровые отношения, пережившие тяжелый разрыв или отчаявшиеся найти личное счастье, они готовы за любые деньги купить «волшебную таблетку», которая вмиг избавит их от проблем. Но такой таблетки нет.