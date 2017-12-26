Тест: В каком состоянии ваше психическое здоровье согласно Фрейду

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иногда в основе наших поступков лежит серьезный психологический конфликт, который может перерасти в невроз. Фрейд считал, что невроз — это конфликт инстинктов человека и норм социума. Он проявляется в тревожности, низкой самооценке, ощущении неуверенности. AdMe.ru предлагает пройти простой психологический тест: он поможет разобраться, как обстоят дела с вашим психологическим здоровьем.

1. Вам звонит знакомый, которого вы не видели 100 лет. Предлагает встретиться в крутом ресторане и поговорить по душам. У вас последняя сотня в кармане. Ваши действия?

A) Отвечу, что можно и встретиться, но в более приемлемом по цене месте: лишних денег нет. К тому же встреча нужна ему. B) Соглашусь: не могу же я признать, что у меня меньше денег, чем у него. Пусть и не виделись 100 лет, не могу упасть в грязь лицом. C) Дорогой ресторан — это отлично: хоть поем. Главное, вовремя подвинуть счет товарищу. Еще бы имя его вспомнить.

2. Вы идете по улице и слышите, как компания позади громко смеется. Ваши мысли в этот момент?

A) Наверное, кто-то отлично шутит, раз все так веселятся. Надо и мне встретиться с друзьями. B) Наверное, это надо мной. Что со мной не так, криво иду? Дурацкий свитер, не надо было его покупать. C) Прислушаюсь: может, анекдот интересный на заметку возьму. А вдруг там кто симпатичный и познакомиться можно?

3. Вы ушли по делам, и дома никого нет. О чем вы будете думать большую часть времени?

A) О делах, конечно: куда еще нужно зайти, что еще нужно купить. B) Утюг выключен? Краны закручены? А вдруг дверь осталась открыта? Надо скорее домой, пока плита не взорвалась. C) Буду любоваться природой и наслаждаться моментом, ведь мир прекрасен.

4. Вы случайно пролили кофе на одежду, а впереди — путь домой в общественном транспорте. Как будете себя вести?

A) Спокойно: вокруг нормальные, хорошие люди, такие же, как я. Они все понимают. Пролитый кофе не делает меня хуже. B) Все смотрят! Надо прикрыться чем-то. Какой кошмар, стыд и позор, никогда больше не буду пить кофе. C) Отличненько, хоть новые джинсы куплю. А эти так и оставлю — на случай, когда надо привлечь внимание.

5. Умный и красивый знакомый, который вам безумно нравится, зовет на свидание. Ваши действия?

A) Соглашусь. Это ведь здорово, когда можно провести время с человеком, который тебе по душе. Может быть, у нас много общего и мы станем отличной парой. B) Откажусь. Я не достойна этой красоты и ума. Мне еще надо повышение, курсы, новая стрижка и абонемент в спортзал на годик. Может, тогда. C) Класс! Все само в руки идет, я смотрю. Джинсы работают.

Выберите, каких вариантов ответов у вас получилось больше всего — A, B или C

Вариант А

У вас стабильная самооценка, вы спокойны и всегда оцениваете ситуацию разумно. Что бы ни происходило вокруг — вы примете верное решение: взвесите факты, найдете недостающие звенья и устраните проблему. Окружающим нелегко манипулировать вами: вы умеете защитить себя и отличить свои цели от навязанных. Продолжайте быть «здесь и сейчас», доверяйте себе, идите вперед к целям: у вас все получится!

Вариант В

В данный момент вы чувствуете себя не совсем уверенно. Бывают тревожные мысли, и порой вы ставите интересы других на первое место. Возможно, стоит на минуту остановиться и подумать: а чего хотите именно вы? Что сделает вас по-настоящему счастливым человеком? Если вы часто испытываете тревогу, усталость и сомнения в принятии решений — рекомендуем обратиться к психологу. Он поможет разложить все по полочкам, научит ценить свои успехи и радоваться жизни.

Вариант С

У вас все в порядке с самооценкой: вы умеете защитить свои интересы, расставить приоритеты и просто наслаждаться жизнью. Доверяете себе и миру. Вы нестандартно мыслите, находите позитив в любой ситуации и умеете посмеяться над собой. Ваша открытость новому и любознательность помогут очень многого добиться. Ставьте цели и продолжайте идти вперед не сворачивая!