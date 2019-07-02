5 аргументов, которые помогают мужчинам отлынивать от домашних дел

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В последнее время в обществе активно рушатся стереотипы о «настоящей женщине» и «настоящем мужчине». Женщины зарабатывают и строят карьеру, позволяют себе выглядеть естественно и вести себя свободно, не подстраиваясь под ожидания мужчин. Те в большинстве своем не против подобных изменений: им тоже надоело пытаться стать крутыми мачо. Но одна сфера в гендерных отношениях практически не меняется уже десятки лет — это распределение домашних обязанностей. Многочисленные исследования подтверждают, что женщины по-прежнему тратят на работу по дому намного больше времени, чем мужчины.

Хотя на словах многие мужчины готовы помогать своим половинкам, увы, эти слова не всегда переходят в реальную полноценную помощь. Мы в AdMe.ru вспомнили самые распространенные оправдания, к которым сильный пол часто прибегает, дабы избежать работы по дому.

«Не мужское это дело»

«Это не мужское дело» — такую фразу иногда можно услышать от поколений наших дедушек и пап. Классический патриархальный взгляд на семью, где четко разделены мужские и женские дела. Причем женских дел наберется целый список, и это будет практически вся работа по дому и воспитание детей. Мужских дел почему-то на порядок меньше. Главное из них — быть добытчиком (заметим, что в современном обществе женщины обычно тоже работают, а значит, они такие же добытчики). Ну иногда можно полочку прибить или передвинуть тяжелую мебель. Забавный пример из жизни: «У одной дамы муж считал, что домашние дела — это обязанность женщин. Но однажды вечером она вернулась домой и обнаружила, что все сияет чистотой. Оказалось, муж прочитал в журнале статью о том, что жена будет более склонна к любовным играм, если не устанет от домашних дел. И это особенно важно, если женщина работает. Жена с гордостью рассказала об этом на работе. „Ну и как, любовные игры-то были?“ — „Нет, он слишком устал“». © JurassicMom / Pikabu

«Это легко, ты и сама сможешь»

Чтобы не говорить прямо «Я не хочу и считаю данное занятие муторным и унизительным для себя», мужчина может сказать «Это же легко», «Ты сама лучше (не хуже) меня с справишься». В разряд «слишком сложных» для него, но «легких» для нее дел может попасть не только приготовление обеда или оплата коммунальных счетов, но также уборка («А вдруг я что-нибудь испорчу») и поход в магазин («Ой, я опять куплю что-нибудь не то»). Чтобы смягчить свой отказ, некоторые мужчины прибегают к похвале. Они сердечно благодарят за вкусную еду и чистый дом, подчеркивая, какая хозяйственная и самостоятельная спутница им досталась. Ведь женщины, как известно, любят ушами.

«Тебе надо — ты и делай»

В этом случае мужчина как бы оставляет женщине свободу выбора: делать самой или не делать вообще. Он нетребователен к порядку, не обращает внимания на грязные полы и гору немытой посуды. Иногда его партнерша, если ее сильно допекает такая позиция, идет на принцип и тоже перестает выполнять какую-то работу, например мыть посуду. Сначала все не так плохо: появляется повод достать старый бабушкин сервиз, когда закончатся чистые чашки. Потом еще один сервиз. Потом можно перейти на одноразовую посуду. А потом она все-таки не выдерживает и моет сама этот Эверест в раковине. Может быть, мужчина втайне на то и рассчитывал? Если же женщина и сама не является поборницей идеального порядка в доме и не нервничает из-за разбросанных носков, то такая парочка отлично уживется вместе.

«Хорошо, я все сделаю» (про себя: «Но так, что ты больше не будешь меня просить»)

Некоторые представители сильного пола совсем не против помочь с домашними хлопотами и берутся за дело с большим рвением. Помыть посуду? Да пожалуйста! Моя тефлоновую сковороду, он усердно скребет ее металлической щеткой, чтобы блестела. Сварить суп? Готово! А вкус такой странный, потому что он нечаянно банки с солью и сахаром перепутал. Где-то на задворках женского сознания пробегает мысль о том, что она несколько раз объясняла, как надо мыть сковородку. И еще: когда он кладет сахар себе в чай, почему-то банки не путает. Если такие ситуации повторяются, возникает подозрение, что мужчина «косячит» специально, чтобы его просили о помощи как можно реже. Но если ваш герой действительно старался и допустил промах нечаянно, его не стоит ругать, иначе это окончательно отобьет охоту в чем-либо помогать вам. Забавный пример из жизни: «Жена попросила помыть жалюзи и ушла в магазин. Набрал в тазик воды и стал тряпочкой протирать каждый „лепесток“ (муторное дело, если честно). Минут через 20 вернулась жена, посмотрела, обозвала меня дураком, отстегнула жалюзи, ополоснула под струей воды за 1 минуту, повесила обратно. Сижу, жду ужин...» © zczvb / Pikabu

«Я забыл, а ты мне не напомнила»

Зачастую мысли о домашних хлопотах мужчины держать в голове не любят и быстро о них забывают, видимо, относя к разряду неважных. В конце концов он обязательно починит этот кран, капающий уже месяц. Только надо напомнить, и не один раз. Таким образом, даже когда мужчина все-таки берет на себя часть обязанностей, контролировать их выполнение чаще всего все равно приходится женщине. Если в семье есть сын, он нередко перенимает у отца такую модель поведения, когда домашние дела делаются очень нехотя, только после многочисленных маминых напоминаний и обид. И подобное поведение мальчик, став взрослым, воспроизводит затем и в собственной семье.

Бонус: как научиться договариваться о распределении домашних обязанностей

Психолог Жаки Марсон советует женщинам придерживаться следующих правил при разговоре со своей половинкой: Не начинайте разговор в напряженном тоне, это сразу провоцирует партнера на защитную реакцию. Говорите спокойно и доброжелательно.

Прежде чем ругать, вспомните, за что можно похвалить.

Будьте готовы услышать, что вас тоже могут считать в чем-то неправой.

Используйте «я-сообщения». Вместо «Ты никогда не моешь за собой посуду» говорите «Меня очень расстраивает, что только я одна мою за всеми посуду» .

. Используйте «правило 1 %». Подумайте, что вы можете изменить в своем поведении всего на 1 %. Например, скажите себе, что на этих выходных вы будете убирать только за собой, и посмотрите, как вы при этом будете себя чувствовать. Кто умрет, если носки мужа полежат пару дней там, где он их бросил? Никто, кроме воображаемых гостей, которые внезапно могут прийти. Это вряд ли произойдет, ну а если вдруг произойдет, пусть стыдится муж, а не вы. Скорее всего, после однопроцентных изменений вы сможете изменить правила в доме на 5 %, а потом и на 20 %.

Никто, кроме воображаемых гостей, которые внезапно могут прийти. Это вряд ли произойдет, ну а если вдруг произойдет, пусть стыдится муж, а не вы. Скорее всего, после однопроцентных изменений вы сможете изменить правила в доме на 5 %, а потом и на 20 %. Журналист Рози Айфолд добавляет к этим правилам еще одно. Подумайте, в чем заключается скрытая выгода от того, что некоторые дела делаете только вы. Например, вы жалуетесь, что готовка лежит исключительно на ваших плечах. Представьте, что в половине случаев ужин будет готовить мужчина. Вы готовы питаться пельменями на постоянной основе? Если нет, тогда определите, какие дела действительно можно спокойно делегировать сильному полу, а какие стоит оставить себе.

А как в вашей паре распределяются обязанности? Возникают ли споры по этому поводу? Делитесь в комментариях.