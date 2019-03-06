40 книг, способных заменить собой поход к психологу

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Когда вы чувствуете, что ваши отношения летят под откос, или когда вы никак не можете обзавестись своей второй половинкой, начинает казаться, что что-то идет не так и пора меняться. Но как? Кто-то предпочитает советы друзей, кто-то — походы к психологу, а мы предлагаем посмотреть наш список из 40 книг, в которых вы точно найдете ответы на интересующие вас вопросы.