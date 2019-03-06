40 книг, способных заменить собой поход к психологу
Когда вы чувствуете, что ваши отношения летят под откос, или когда вы никак не можете обзавестись своей второй половинкой, начинает казаться, что что-то идет не так и пора меняться. Но как? Кто-то предпочитает советы друзей, кто-то — походы к психологу, а мы предлагаем посмотреть наш список из 40 книг, в которых вы точно найдете ответы на интересующие вас вопросы.
AdMe.ru постарался включить в него работы именитых психологов с разными взглядами на отношения и мир в целом. Надеемся, вы найдете для себя что-то свое.
Приятного чтения!
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Джон Грэй. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Новая версия для современного мира. Умения, навыки, приемы для счастливых отношений
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Сатья Дас. Нескучная психология для тех, кто разочаровался, отчаялся или так и не понял, что такое счастливые отношения
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Эллен Фейн, Шерри Шнайдер. Новые правила. Секреты успешных отношений для современных девушек
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Майкл Роуч. Карма любви. Вопросы о личных отношениях
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Сатья Дас. #Верный и заботливый муж. Явки, пароли, секреты. Удачное знакомство, быстрое замужество, долгие счастливые отношения
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Роби Г. Харрис. Давай поговорим про отношения. Взросление, новые желания и изменения в теле
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Линда Шиерз Леонард. Эмоциональная женская травма. Исцеление детской травмы, полученной дочерью в отношениях с отцом
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Анастасия Долганова. Мир нарциссической жертвы. Отношения в контексте современного невроза
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Томас Шеллинг. Стратегия конфликта
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Отто Кернберг. Отношения любви. Норма и патология
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Джерри Хикс, Эстер Хикс. Отношения и закон притяжения. Вихрь
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Виктория Шурина. Книга, исцеляющая любовь. 7 ключей к счастливым отношениям
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Ауд Далсегг, Ингер Вессе. На крючке. Как разорвать круг нездоровых отношений
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Дженет Дж. Войтиц. Взрослые дети алкоголиков: семья, работа, отношения
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Эрик Берн. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих отношений
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Раджниш Ошо. Любовь, свобода, одиночество. Новый взгляд на отношения
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Линда Шиерз Леонард. На пути к браку. Трансформация любовных отношений
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Барбара де Анджелис. Выбор в пользу любви. Как обрести счастливые и гармоничные отношения
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Ирина Удилова, Наталья Родионова. Секреты счастливых отношений. 57 практических способов укрепления отношений
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Дов Сайдман. Отношение определяет результат
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Джон Кертис. Мужчина vs. Женщина. Практическое руководство по улучшению отношений
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Елена Елфимова. Кризисы личных отношений: Как распознать и преодолеть
- Хелен Фишер. Алхимия любви. Формула успешных отношений
- Вероника Хлебова. PRO-ЖИВИ. Чувства. Отношения. Любовь
- Майкл Маттео. Книга о вкусных и здоровых отношениях. Как приготовить дружбу, любовь и взаимопонимание
- Харриет Лернер. Все сложно. Как спасти отношения, если вы рассержены, обижены или в отчаянии
- Рафаэлла Джордано. Когда львы станут ручными. Как наладить отношения с окружающими, открыться миру и оказаться на счастливой волне
- Робин Бэйкер. Постельные войны. Неверность, сексуальные конфликты и эволюция отношений
- Рушель Блаво. Сказки для детей и их родителей
- Роберт Лихи. Ревность. Как с ней жить и сохранить отношения
- Михаил Бурмистров, Екатерина Бурмистрова. Современная семья. Психология отношений
- Татьяна Трофименко. Опасные отношения! Стоп!
- Татьяна Марцинковская, Ирина Шаповаленко и др. Психология старости. Хрестоматия
- Андрей Зберовский. Ссоры вокруг секса, или Поиск интимного компромисса с мужчиной
- Арик Татонов, Татьяна Татонова. Ролевой тип твоего мужчины. Как наладить отношения
- Ирина Удилова, Олег Ефимов, Наталья Родионова. История реальной любви. Как легко разрешать конфликты и вернуть любовь в отношения
- Арнольд Минделл. Тело шамана. Новый шаманизм для оздоровления, межличностных отношений и преобразования общества
- Барбара Картленд. Таинство любви сквозь призму истории. Отношения мужчины и женщины с библейских времен до наших дней
- Йогананда Парамаханса. Духовные отношения. Законы истинной любви
- Олаф Якобсен. Я больше вам не подчиняюсь. Как избавиться от негативных эмоций и переживаний, вступая в новые отношения
- Елена Емельянова. Жили-были Он и Она. Парадоксальная сказкотерапия отношений
- Джон Готтман, Джули Шварц-Готтман. Испытание ребенком. Как не дать счастью разрушить отношения
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