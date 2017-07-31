4 вечных правила любви, которые будут работать всегда

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Если бы кто-то придумал шпаргалку-выручалку, которая всегда подскажет, как себя вести в той или иной ситуации, проблем в жизни было бы куда меньше. AdMe.ru знает несколько секретов, как сохранить отношения гармоничными, а любовь долгоиграющей.

Нельзя заставить другого человека полюбить вас

Люди не обязаны отвечать взаимностью всем, кто их любит. Вы ведь тоже вряд ли станете любить того, кто вам не по душе, но без ума от вас. Поэтому нужно относиться к чувствам и выбору других людей с уважением. Можно самосовершенствоваться и стать лучше, чем раньше. Тогда человек, любви которого вы добиваетесь — мужчина, женщина, бабушка, дедушка, учитель, — сам решит, заслуживаете ли вы его чувства.

Если вас любят, то вы это обязательно почувствуете

Каждый человек хотя бы примерно представляет себе, как выглядит хорошее к нему отношение. Если вас выделяют среди остальных, если с вами проводят много времени, относятся с уважением, заботятся о ваших чувствах и стараются исполнить ваши желания, вы это заметите. И не важно, в каком виде все это будет проявляться. А вот если вам кажется, что к вам недостаточно тянутся, если вы часто слышите отговорки от совместных встреч, это повод трезво взглянуть на ситуацию и не придумывать оправдания остывающему партнеру, мучаясь вопросом, все ли у вас нормально.

Чтобы полюбить другого, нужно сначала полюбить себя

Любовь к себе — это не эгоизм и не напяливание короны на голову. Это уважение к своим желаниям и чувствам, забота о себе. Это значит, что вы никогда не предадите себя ради сомнительных удовольствий или ради служения равнодушному к вам человеку. Любовь к себе позволяет сохранить лицо и поступать красиво в любой ситуации. Если вы знаете, как любить себя, то и к другим людям относитесь с любовью и уважением. И никогда не заставите партнера делать ради вас что-то против воли.

Если вас разлюбили, не нужно пытаться удержать

Эта ошибка в отношениях касается многих. Как бы жестко это ни звучало, но ни один человек на свете не обязан любить вас вечно, вне зависимости от того, родили ли вы ему троих детей или построили дворец, положив у входа ожерелье в миллион карат. И если уж так случилось, что чувства прошли, задумайтесь, что лучше — поставить точку в старой истории и начать новую или удерживать рядом с собой равнодушного человека, навязывая ему себя, как мешок с картошкой. Устроит ли любящего себя человека роль мешка с картошкой?