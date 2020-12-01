4 типичные ошибки, из-за которых женщины теряют себя в материнстве

Прописная истина: каждая мама хочет для своего ребенка самого лучшего, а потому старается делать все «правильно и хорошо». Особенно когда дело касается первенца. Часто это заканчивается тем, что она просто теряет себя в бесконечной череде попыток сделать все идеально. Марина Мелия — профессор психологии, автор бестселлеров о психологии успеха и ответственном родительстве — не понаслышке знает, как непросто бывает мамам. Глядя на фото, сложно поверить, что Марине 72 года, ее дочке — 35, а сыновьям — 44 и 48 лет. В следующем году они с мужем отметят 40-летие совместной жизни.

Мы в AdMe.ru c восхищением смотрим на эту счастливую, крепкую и гармоничную семью и, конечно же, жаждем дельных советов на самые животрепещущие темы. Например, хотим узнать, как не потерять себя в материнстве. Оказалось, есть типичные ошибки, о которых лучше знать заранее, чем потом по осколкам собирать свою жизнь.

Ошибка № 1: Пытаться стать идеальной

Не надо пытаться быть идеальными. Будьте достаточно хорошими, будьте верны себе и установленной линии поведения. У британского педиатра и детского психоаналитика Дональда Вудса Винникотта есть идея о «достаточно хорошей матери». Чем отличается «достаточно хорошая мать» от идеальной? «Достаточно хорошая мама» внимательно относится к желаниям малыша , старается делать все возможное, чтобы ему было хорошо, чувствует, что ему требуется в данный момент. Если говорить о младенцах, то им заботы нужно не слишком много и не слишком мало. Каждый ребенок нуждается в отклике, который «сделан по его мерке», а не в том, который описан даже в самых хороших книжках.

, старается делать все возможное, чтобы ему было хорошо, чувствует, что ему требуется в данный момент. Если говорить о младенцах, то им заботы нужно не слишком много и не слишком мало. Каждый ребенок нуждается в отклике, который «сделан по его мерке», а не в том, который описан даже в самых хороших книжках. «Достаточно хорошая мать» не стремится удовлетворять потребности ребенка незамедлительно и при любых обстоятельствах, она не потакает ему во всем. Такая мама не служит ребенку, а любит его, общается с ним и при этом не забывает о себе, о своих делах и стремлениях, о других членах семьи. Она способна постепенно снижать степень опеки, допускать паузы между криком младенца и своим ответом, зная, что с определенного этапа это тоже необходимо для его развития. Когда мы не стремимся быть идеальной мамой, а принимаем идею о «достаточно хорошей матери», снижается наш уровень стресса, мы чувствуем себя свободнее.

Ошибка № 2: Заниматься только ребенком и не иметь своего дела

Я велосипедистка, пятикратная чемпионка СССР, мастер спорта международного класса, поэтому, когда у меня родился первый ребенок, я брала его с собой на спортивные сборы. Когда родился второй сын, писала диссертацию, потом брала их с собой на работу. Я всегда занималась делом, потому что уверена: важно, чтобы дети имели перед собой модель жизненного успеха. Отдайте ребенку только первый год жизни. В этот год закладывается буквально все: интеллектуальные способности, жизнестойкость, умение общаться. Именно в это время нужна любящая и чуткая мама, тогда малыш будет развиваться и испытывать доверие к миру. В первый год мы даем ребенку запас прочности на всю жизнь.

В этот год закладывается буквально все: интеллектуальные способности, жизнестойкость, умение общаться. Именно в это время нужна любящая и чуткая мама, тогда малыш будет развиваться и испытывать доверие к миру. В первый год мы даем ребенку запас прочности на всю жизнь. Находите возможность жить собственной жизнью. Детям нужна мама, на которую они могут равняться. Не просто замотанная дама, которая ходит и ноет, что все надоело, а успешная, следящая за собой, интересная женщина. Тогда и взрослые дети будут с удовольствием с вами общаться. Часто мы слышим: «Современные дети не нуждаются в авторитетах». Это неправда. Они растут, развиваются, значит, у них есть потребность в том, чтобы за кем-то следовать, с кого-то брать пример и просить совета, когда они не знают, как поступить.

Ошибка № 3: Пытаться все успевать

В наше время к мамам предъявляется слишком много требо­ваний: они должны иметь достой­ную работу, следить за новинками в области культуры, общаться с друзьями, поддерживать физическую форму, иметь увлече­ния — одним словом, быть в тренде. И при этом оставаться хорошими родителями. В попытках успеть все и сразу легко перегореть, ведь все успеть невозможно. Отсюда постоянное чувство вины, усталость, раздражительность. Как любить ребенка, когда нет времени и сил? Сделайте свою любовь к ребенку действенной. Дело не в количестве по­траченного на ребенка времени, а в качестве вашего общения. Не нужно «всепожирающей» заботы. Родительская забота как раз в том и состоит, чтобы ре­бенок научился заботиться о себе сам: собрать портфель, погла­дить одежду на утро, приготовить простую еду. Так мы сможем вырастить не инфантильного, а уверенного в себе, решительного человека. Важно не быть с ребенком ежеминутно, а уделить ему немного времени, главное — дать почувствовать ребенку, что это время принадлежит только ему.

А оставшееся время можно потратить на себя, свое развитие, работу, интересы. ⠀

Родительская забота как раз в том и состоит, чтобы ре­бенок научился заботиться о себе сам: собрать портфель, погла­дить одежду на утро, приготовить простую еду. Так мы сможем вырастить не инфантильного, а уверенного в себе, решительного человека. Важно не быть с ребенком ежеминутно, а уделить ему немного времени, главное — дать почувствовать ребенку, что это время принадлежит только ему. А оставшееся время можно потратить на себя, свое развитие, работу, интересы. ⠀ Ответственности — да, гиперопеке — нет. Бывает, мамы на­чинают везде ходить со своими детьми и заставляют их чувство­вать себя неловко. Надо найти золотую середину, чтобы держать руку на пульсе и отпускать ее, если ситуация позволяет.

Бывает, мамы на­чинают везде ходить со своими детьми и заставляют их чувство­вать себя неловко. Надо найти золотую середину, чтобы держать руку на пульсе и отпускать ее, если ситуация позволяет. Уважайте ребенка. Не кричите, не унижайте, общайтесь спокойно и на равных, без попыток навязать свое мнение и подчинить своей воле, сотрудничая, а не манипулируя.

Не кричите, не унижайте, общайтесь спокойно и на равных, без попыток навязать свое мнение и подчинить своей воле, сотрудничая, а не манипулируя. Доверяйте ребенку. Многие родители хотят знать о детях все: читают личную переписку ребенка или подслушивают телефонные разговоры, а потом ужасаются их содержанию и стилю. Мой первый вопрос к таким родителям: «А зачем вы туда полезли?» Родителям надо знать только то, что действительно необхо­димо: хорошо ребенку или плохо и почему. Мы должны вникать в суть происходящего, а не слепо контролировать. Тогда и время для себя освободится. Итак, чтобы любить ребенка, когда нет времени и сил, достаточно соблюсти 4 правила. Все они взаимосвязаны: ответ­ственность предполагает заботу и уважение, а уважение — зна­ние.

Ошибка № 4: Посвящать свою жизнь детям

Никогда и никому нельзя посвящать свою жизнь. Ни мужу, ни ребенку — вообще никому. Это плохо не только для вас, но и для того человека, которому вы эту жизнь посвятили. Вы кладете на его плечи непосильную ношу, это просто несправедливо по отношению к другому, тем более по отношению к ребенку. Свою жизнь посвящайте себе. Тогда и дети, глядя на вас, будут видеть модель жизни, по которой они должны жить. Это лучше любых воспитательных мер.

Тогда и дети, глядя на вас, будут видеть модель жизни, по которой они должны жить. Это лучше любых воспитательных мер. Не требуйте благодарности. Не упрекайте детей за то, что пришлось что-то оставить ради них. Фразы: «Я вам всю свою жизнь посвятила» и «Если бы я вас не родила, то была бы уже (нужное вставить)» ужасны.