4 типа коллег, с которыми лучше не иметь ничего общего

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Внимание! Сейчас будет бестактный вопрос. Как часто вам приходится произносить вслух слово «придурок»? Если каждую неделю, то, значит, в вашем окружении есть довольно неприятные люди. AdMe.ru предлагает вашему вниманию классификацию этих м... людей.

Злодей

Добиваясь своих целей, прекрасно понимает, что причиняет другим зло, но это его не останавливает. Злодей чаще всего встречается в непосредственной близости к кабинету начальника. Это может быть его секретарь, заместитель или даже жена. Бывает, злодеями становятся и люди, от которых ничего не зависит, кроме как принять у вас пальто в гардеробной театра или записать на удобное время к зубному.

Подхалим

Сразу и не понять, что за заверениями в дружбе скрываются какие-то корыстные мотивы. Ваш новый друг отлично умеет изображать искренность. Его не подловить до часа, когда он получит от вас то, что хотел. Помните о том, что дружба не появляется в один момент.

Зазнайка

Особого вреда от зазнайки не бывает. Да, вам будет неприятно, когда он с легкостью забудет о вас, если его жизнь изменится к лучшему, и высокомерно отвернется от вас при высокопоставленном друге, но зато он не станет делать вам гадостей. Он вас просто не заметит.

Недотепа

Добродушный недотепа страшен своей непредсказуемостью. Вы никогда не угадаете, в каком месте он подставит вас в следующий раз. Он ведь и сам не знает. И вряд ли догадывается о вреде, который успел причинить за всю жизнь многим людям. Правду говорят: простота хуже воровства.