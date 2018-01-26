4 способа, которыми мы неосознанно разрушаем свою жизнь

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Чтобы однажды утром не проснуться с чувством полной растерянности и отсутствием страсти к жизни, прочтите это и постарайтесь избавиться от подобного. Мы в AdMe.ru хотели бы обратить ваше внимание на некоторые моменты, которые хоть частично знакомы каждому, ведь они несут в нашу жизнь негатив.

1. Мы можем разрушить свою жизнь, выбирая не тех людей в спутники жизни

Мы все время ускоряем свою жизнь, задаем высокий темп отношениям. И часто это происходит из-за страха перед одиночеством. Никто не хочет быть один. В попытках что-то обрести как можно скорее мы совершаем поступки, последствия которых могут оставить неприятный след в нашей жизни. Немногие задумываются о том, какую пользу можно извлечь из этого состояния. Не стоит торопить жизнь. Бешеный ритм современного мира может довести нас до изнеможения. Чтобы смелее идти вперед, необходимо провести анализ своей предыдущей жизни. А для этого нужно уединение. Одиночество дает нам возможность лучше узнать себя, погрузиться в созидательную атмосферу. Наедине с собой мы развиваемся, приходим к пониманию того, что нас вдохновляет и чего мы хотим. Все это приводит нас к гармонии. У многого в этой жизни две стороны, подобно монете. И одиночество не исключение. Чтобы оно не нанесло вам вред, важно понять, сколько времени вам требуется. Тогда это состояние не вызовет у вас чувство дискомфорта.

И Бог шагнул в пустоту. И Он поглядел вокруг и сказал — Я одинок. Сотворю себе мир. Джеймс Уэлдон Джонсон

2. Мы можем разрушить свою жизнь из-за неумения выражать свои чувства

Пережив множество сложных моментов в жизни, мы закрываемся. Когда мы встречаем новых людей, мы сдерживаемся, стараемся не сказать чего-то лишнего, испытываем страх признаться в том, что для нас значат близкие люди. Есть те, кто считает любое проявление чувств слабостью. Это мнение людей, которым не хватает мужества открыться. И пусть они убеждены в том, что им так лучше и спокойнее, на самом деле они лишают себя ярчайших моментов жизни. Да, нельзя отрицать того, что когда мы открываемся, мы становимся уязвимыми. Но в этом нет ничего плохого. Когда человек уязвим, он открыт для одного из самых трогательных чувств — заботы. В каждом моменте, когда мы можем сказать человеку о том, как он важен для нас, как много он значит, есть некое волшебство, магия. Не нужно бояться открыться. Влюбляйтесь! Это требует храбрости и мужества. Но в конце концов вы убедитесь, что оно того стоит.

3. Мы можем разрушить свою жизнь из-за неумения прощать и забывать обиды

Умение прощать спасает нас от гнева, ненависти и пустой растраты душевных сил. Ханна Мор

В нашей жизни происходят определенные события, о которых не хочется говорить или вспоминать: творческий спад, предательство, слова, которые, кажется, невозможно забыть. Все проходят через эти испытания. Нельзя позволить негативным событиям оказывать влияние на вашу самооценку. Когда вы тянете свое прошлое за собой, то медленно рассыпаетесь. Мы собираемся на работу и помимо ланч-бокса кладем в сумку обиды прошлого, без которых не можем прожить и секунды. Они нужны нам в качестве оправдания, чтобы, жалуясь на жизнь, выглядеть как ветеран, а не как нытик. Если завернуть все это в одно слово, то это будет слово «саморазрушение». Мы упускаем важные возможности в карьере, так как считаем себя недостойными. Мы упускаем настоящую любовь, потому что думаем, что недостаточно хороши для человека. Вот что с нами делает обида. Она отравляет жизнь. Все это превращается в замкнутый круг, и выйти из него непросто. Чтобы вырваться из этого цикла, нужно постараться избавиться от гложущих вас обид. Перестать жаловаться на окружающий мир и перестать жалеть себя. Забудьте про свои шаблоны поведения и оставьте прошлое в прошлом. Принимайте осознанные решения и совершайте осознанные поступки. Вы всемогущи в своей судьбе, осознайте.

4. Мы можем разрушить свою жизнь, постоянно сравнивая себя с окружающими

Почему это вредит нам: Мы сравниваем худшее в себе с лучшим, что видим в других.

Сравнивая, мы ничего не выигрываем, а, наоборот, теряем. Например: гордость, увлеченность и азарт, чувство собственного достоинства.

Новые успехи не помогают, потому что мы всегда находим с кем или с чем еще себя сравнить. Сравнение бесконечно.

Сравнивая себя с другим человеком, мы тратим и вкладываем в него ценную энергию, которую должны вкладывать в себя.

Сравнения мешают радоваться.

Каждый человек уникален, а значит, любое сравнение несправедливо. Если вам знакомы подобные переживания, вам следует начать делать следующее: 1. Отмечать свои успехи. Будь вы художник, поэт, музыкант — у вас есть личный опыт и свой взгляд на многие вещи. В вашем арсенале есть все, чтобы творить добро в своем мире. Не забывайте о своих прошлых успехах и достижениях, они дают мотивацию для новых свершений. 2. Напоминать себе, что никто не совершенен. Ни у кого нет жизни без забот. Без преодоления препятствий невозможно достичь победы. Помните об этом, когда решите сравнить себя с кем-то, по вашему мнению, более успешным, чем вы. Подумайте, через что мог пройти этот человек, прежде чем он оказался на вершине. 3. Искать вдохновляющие примеры. Вдохновляться примером других и извлекать пользу из их опыта — мудро. Речь идет не о сравнении, поймите разницу. Проявляйте интерес к жизни тех, кем вы восхищаетесь, читайте о них, смотрите на фотографии и черпайте вдохновение. Но если все-таки вы снова задумаетесь о сравнении, попробуйте сравнить себя с собой. Мы должны стараться стать лучше, чем мы есть. Не только для себя, но и для наших близких. Сравнивайте себя вчерашнего и себя сегодняшнего. Это поможет вам отмечать небольшие достижения каждый день.

Сталкивались ли вы с подобными переживаниями? Если да, то как вы с ними справлялись? Поделитесь своим опытом в комментариях.