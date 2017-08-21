4 способа избавиться от панических атак насовсем
Некоторые люди страдают от необъяснимых, но мучительно тяжелых приступов тревоги и страха. И даже не подозревают, что такие ощущения испытывают очень многие и они не одни в мире с такой проблемой.
Эти приступы — паническая атака, которая возникает, как правило, после череды сильных стрессов. И — хорошая новость! — с ней можно справиться, достаточно только поработать над собой.
AdMe.ru выяснил, что такое паническая атака и как ее победить. Делимся с вами.
В чем проявляется?
Панические атаки имеют следующие признаки:
- Они кратковременны и происходят вспышками по 5–10 минут, часто повторяются в одном месте.
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После такой вспышки организм человека очень истощен и подавлен, поскольку тело и мозг подготавливают себя к реальной опасности и на это уходит много энергии.
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Люди, испытывающие панические атаки, чувствуют боли в теле и часто ходят к врачам, считая, что их жизни что-то угрожает.
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Часто человек во время атаки чувствует нереальность происходящего: вокруг него как будто все чужое и незнакомое, а сам он словно смотрит на себя со стороны.
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Каждый человек чувствует атаку изнутри. Но мало кто может определить это по его поведению.
Что это такое?
Существует теория, что такие атаки остались нам в наследство от древних людей. Чтобы выжить при встрече с хищником или перед другой природной опасностью, весь организм древнего человека готовился к атаке или побегу. Учащение дыхания, ускорение рефлексов, увеличение потоотделения — все это механизм выживания. Сейчас это обычная реакция на любой стресс, хотя реальной опасности жизни может и не существовать.
Что с этим делать?
Не волнуйтесь! Никаких реальных угроз для жизни и здоровья от такого расстройства нет. И его можно контролировать. Известный клинический психолог рассказала, что сразу же нужно сделать, когда началась атака.
Как избавиться от паники насовсем?
Чтобы прекратить испытывать такие атаки, психолог рекомендует:
- Избегать стресса.
- Уметь полностью расслабляться (высыпаться, почаще отдыхать, регулярно питаться, медитировать).
- Обратиться к врачу и полностью проверить здоровье для реальной оценки состояния своего организма.
- Разобраться в природе панической атаки, относиться к ней с точки зрения разума, а не чувств.