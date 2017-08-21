4 способа избавиться от панических атак насовсем

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Некоторые люди страдают от необъяснимых, но мучительно тяжелых приступов тревоги и страха. И даже не подозревают, что такие ощущения испытывают очень многие и они не одни в мире с такой проблемой.

Эти приступы — паническая атака, которая возникает, как правило, после череды сильных стрессов. И — хорошая новость! — с ней можно справиться, достаточно только поработать над собой.

AdMe.ru выяснил, что такое паническая атака и как ее победить. Делимся с вами.