Как научиться чему угодно за 20 часов

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Писатель, основатель и руководитель интернет-проекта PersonalMBA.com Джош Кауфман начал свою карьеру в качестве менеджера по брендам в Procter & Gamble Home Care. Позже в одной из своих книг он рассказал, сколько времени требуется, чтобы освоить новый навык на хорошем уровне. Джош убежден, что для этого нужно всего 20 часов. Он регулярно проводит независимые исследования, которые помогли узнать о четырех простых действиях, для того чтобы быстро научиться чему угодно. Мы в AdMe.ru решили рассказать об этих действиях и на примере показать, как можно за 20 часов научиться рисовать. А в конце вас ждет бонус, который ответит на вопрос, сколько времени требуется, чтобы стать профи в узкой области с высокой конкуренцией.

1. Проанализируйте навык

Независимо от того, какой навык вы мечтаете приобрести, нужно точно решить, что именно вы хотите научиться делать в конце: красиво рисовать животных, бегло говорить на иностранном языке, читать со скоростью 600 слов в минуту или что угодно еще. Важна четкая конечная цель. После этого разбейте навык на составляющие. Это и будут те небольшие шаги, которые вам предстоит постепенно освоить. Одна большая задача пугает гораздо сильнее, чем несколько мелких, решение которых выглядит проще. К тому же такое деление поможет точнее понять, что именно вам надо сделать, чтобы получить желаемое.

2. Узнайте необходимую информацию, чтобы исправлять свои ошибки

Чтобы научиться чему-то новому, нужно владеть информацией об этом навыке. Найдите от 3 до 5 различных источников, которые помогут вам получить самые полезные знания, — книги, курсы, обучающие видео и т. д. Важно не заниматься прокрастинацией, откладывая сам момент практики. Да, чтобы начать, необходимы знания о предмете, но чтение 20 книг о гитаре не заменит вам часа практики с ней. Вам требуется такое количество информации, которое позволит приступить к практике и исправлять свои ошибки самому.

3. Уберите все помехи

Чтобы практика была эффективной, вас ничто не должно отвлекать. Телевизор, смартфон, компьютер — все это может в любой момент переключить ваше внимание на себя. Постарайтесь включить силу воли и отказаться от помех ради достижения поставленной цели.

4. Потратьте на практику 20 часов

Почти все, кто хочет научиться чему-то новому, сталкиваются с так называемым барьером разочарования. Это начальный этап, когда вы только пытаетесь овладеть новым навыком и чувствуете себя профаном. Ведь никто из нас не хочет выглядеть глупо. Именно этот барьер не дает сесть и заняться делом. Но практика в течение 20 часов позволит преодолеть его. 20 часов достаточно, чтобы научиться что-то делать хорошо и не чувствовать себя профаном. Это не значит, что вы должны сесть и потратить сутки на освоение навыка. Тратьте в день по 45–60 минут и за 20–30 дней вы сможете добиться большого прогресса.

Как применить эти знания

Давайте рассмотрим пример. Конечно, это частный случай, но он продемонстрирует, как на практике действуют 4 совета Джоша Кауфмана. К примеру, вы мечтаете научиться рисовать, но ваши художественные способности находятся на уровне 5-летнего малыша. Вот 4 шага, которые вам предстоит сделать, чтобы исправить ситуацию: Решите, что именно вы хотите научиться рисовать: людей, животных, пейзажи. Допустим, вы остановились на людях. Разбейте большую задачу на несколько подзадач: научиться рисовать правильный овал лица, глаза, нос, губы, пальцы рук и т. д. Напишите подробный пошаговый план.

Следующий шаг — изучите различные существующие техники. Необязательно записываться на курсы или тратить кучу денег на покупку книг. В интернете полно бесплатных обучающих видео. Помимо этого никто не отменял бесплатные библиотеки, где довольно тихо и спокойно, — отличное место для практики.

Выключите телевизор и компьютер, поставьте телефон на беззвучный режим, попросите маму посидеть с ребенком и отправьте любимого человека встретиться с друзьями. В общем, создайте такую обстановку, в которой вам ничто не помешает заняться рисованием.

Тратьте каждый день около часа на формирование нового навыка. Конечно, через 20 часов вы не будете рисовать, как именитый художник, но ваши навыки поднимутся на хороший уровень. А развивать ли их дальше — зависит только от вас самих.

Бонус: сколько времени требуется, чтобы стать профессионалом в узкой области с высокой конкуренцией

Профессор психологии Андерс Эрикссон в 90-е годы прошлого века провел исследование, в рамках которого попробовал установить, какое количество времени требуется человеку, чтобы стать профессионалом в узкой области при довольно высокой конкуренции. В результате он пришел к выводу, что для этого нужно в среднем 10 тысяч часов практики. Или 5 лет работы при полной занятости. Кому-то требуется значительно меньше времени. Другие же учатся новому дольше. Но 10 тысяч часов — это приблизительный рубеж, который может перевести вас в разряд профессионалов. Поэтому, если вы хотите не просто научиться бегло говорить на французском, а стать профессиональным и востребованным переводчиком, вам потребуется приложить довольно много усилий. Но ведь оно того стоит!

Расскажите, что у вас получается лучше всего. Долго ли вы этому учились?