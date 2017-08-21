4 сигнала к тому, что пора бежать из отношений

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Вся наша жизнь — это череда встреч и расставаний. Какие-то встречи делают нас счастливыми, другие могут стать испытанием. Важно понимать, каких людей не стоит пускать в свою жизнь. AdMe.ru описал некоторые моменты, столкнувшись с которыми, стоит задуматься, ведь они являются тревожным звоночком.

4. Постоянно критикуют и завидуют

Вечная критика. Эти люди не слышат никого, кроме себя. Для них критика — это условный рефлекс. Что бы вы ни сказали или ни сделали, они всегда критикуют вас.

Эти люди не слышат никого, кроме себя. Для них критика — это условный рефлекс. Что бы вы ни сказали или ни сделали, они всегда критикуют вас. Зависть при вашем самом незначительном достижении. Такой человек никогда не будет радоваться вашим успехам, так как считает, что только он заслуживает уважения и похвалы. Из-за закомплексованности он видит соперника в каждом.

3. Принимают ваши старания ради них как должное

Такие люди принимают все как данность. Для них не существует чего-то необычного. Вы приготовили праздничный ужин, потому что так и положено, а не потому что вы молодец и хотели порадовать вторую половинку. Несмотря на то что равнодушие очевидно, многие предпочитают и дальше катить камень в гору. Подумайте о себе и о том, что есть благодарные, достойные люди.

2. Паразитируют

Таких людей совершенно не интересуют ваши чувства и потребности. Они встают на ноги за ваш счет, при этом считают, что кроме них никто ничего не заслуживает. Жить с таким человеком — испытание. Они могут влиять не только на ваше настроение и бюджет, но и на профессиональный рост.

1. Манипулируют вами

Незначительные просьбы — обычное дело. Но когда вы бегаете как белка в колесе за надобностью и без — это манипуляция. Кроме головной боли, такие люди вам ничего не дадут. Они любят, когда исполняются их желания, выполняются поставленные ими задачи. Им необходимо брать, но не давать. Если вы перестанете поддаваться на все их уловки, скорее всего, они уйдут на поиски марионетки.